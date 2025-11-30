基隆自來水連日傳異味！市長謝國樑緊急召開跨局處應變會議

▲基隆自來水異味，市長謝國樑緊急召開跨局處應變會議。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、柯振中／基隆報導

基隆市連日傳出自來水出現異味，引發市民擔憂。市長謝國樑30日晚間緊急召開跨局處應變會議，邀集台灣自來水公司及市府相關單位檢視最新檢測數據、查源進度與校園防護措施。他表示市府已啟動最高規格處置，要求台水加速找出污染源並提出改善方案，並預告最快將於12月1日完成首波裁罰，盡速恢復用水安全。

根據市府說明，自27日起陸續接獲異味通報後，已要求台水暫停抽取基隆河原水，改用新山水庫庫存水供應；環保局及警方並持續調閱沿線監視器及追查匯流口，目前尚未找到明確污染來源，初步判斷可能是間歇性或暗管排放，後續將持續追查並盼中央單位介入協助。

會中台水也坦承，部分污染物可能呈乳化或溶解狀態，使傳統快濾池無法完全處理，加上八堵抽水站油膜感測器故障、初期以人工嗅覺巡查，確實導致應變延遲。市府與消保官質疑其設備維護與通報流程存有缺口，要求提出提升監測、補強告警設備與提高資訊透明度等具體改善措施。

在校園與民生用水方面，全市七區學校已完成水質確認，受影響的28校正全面採樣送驗，其餘供水區正常供應。教育處要求各校加強水塔清洗與飲用水管理；市府並請台水增派水車支援，依需求即時調度，避免影響市民生活與校務運作。

謝國樑呼籲，如家中仍有異味，可依台水建議先關閉抽水馬達、排空舊水並重新注水；若仍有問題，民眾可立即聯繫台水協助。他強調，市府將以查源、防護、究責三方向推動，要求台水徹底改善，全力守住基隆市民的用水安全。