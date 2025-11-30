　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基隆自來水連日傳異味！市長謝國樑緊急召開跨局處應變會議

▲▼基隆自來水異味。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆自來水異味，市長謝國樑緊急召開跨局處應變會議。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、柯振中／基隆報導

基隆市連日傳出自來水出現異味，引發市民擔憂。市長謝國樑30日晚間緊急召開跨局處應變會議，邀集台灣自來水公司及市府相關單位檢視最新檢測數據、查源進度與校園防護措施。他表示市府已啟動最高規格處置，要求台水加速找出污染源並提出改善方案，並預告最快將於12月1日完成首波裁罰，盡速恢復用水安全。

根據市府說明，自27日起陸續接獲異味通報後，已要求台水暫停抽取基隆河原水，改用新山水庫庫存水供應；環保局及警方並持續調閱沿線監視器及追查匯流口，目前尚未找到明確污染來源，初步判斷可能是間歇性或暗管排放，後續將持續追查並盼中央單位介入協助。

▲▼基隆自來水異味。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆自來水異味，市長謝國樑緊急召開跨局處應變會議。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆自來水異味。（圖／記者郭世賢翻攝）

會中台水也坦承，部分污染物可能呈乳化或溶解狀態，使傳統快濾池無法完全處理，加上八堵抽水站油膜感測器故障、初期以人工嗅覺巡查，確實導致應變延遲。市府與消保官質疑其設備維護與通報流程存有缺口，要求提出提升監測、補強告警設備與提高資訊透明度等具體改善措施。

▲▼基隆自來水異味。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆自來水異味，市長謝國樑緊急召開跨局處應變會議。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆自來水異味。（圖／記者郭世賢翻攝）

在校園與民生用水方面，全市七區學校已完成水質確認，受影響的28校正全面採樣送驗，其餘供水區正常供應。教育處要求各校加強水塔清洗與飲用水管理；市府並請台水增派水車支援，依需求即時調度，避免影響市民生活與校務運作。

謝國樑呼籲，如家中仍有異味，可依台水建議先關閉抽水馬達、排空舊水並重新注水；若仍有問題，民眾可立即聯繫台水協助。他強調，市府將以查源、防護、究責三方向推動，要求台水徹底改善，全力守住基隆市民的用水安全。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
基隆自來水連日傳異味！謝國樑緊急召開應變會議
舒子晨泳池解放比基尼「蹦出超兇上圍」！　被拍S曲線深溝全看光
快訊／台南市環保局急發空污警報！
台南女控遭性侵！6惡煞幫出氣「把人押到納骨塔」拴狗鍊痛毆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基隆自來水連日傳異味！市長謝國樑緊急召開跨局處應變會議

陳揮文「被離職」退出《飛碟晚餐》19年主持棒　接班雙主播曝光

林岱樺火力猛！狂酸對手「花錢買民調帶風向」...低估市民智慧

秋鬥團體嗆賴「軍購越多死越快」　鄭麗文：台若淪戰場都是空談

拚初選！賴瑞隆假日走基層　邱議瑩鳳山造勢喊：我是最強母雞

私密對話遭曝光　林岱樺痛喊「像被扒光衣服丟大街」：洗澡都在哭

看好度大幅領先何欣純　地方籲藍徵召江啟臣：若初選就是送分給綠

黃國昌扯民主假阻擋投票　綠：毫無邏輯、日本返台時差不只1小時？

指李有宜早說選2026三蘆　朱蕙蓉批黃國昌：慢慢把人抹掉沒仁義

李有宜昔選立委吸8.4萬票卻突退黨　她爆：長期遭冷暴力排擠

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

基隆自來水連日傳異味！市長謝國樑緊急召開跨局處應變會議

陳揮文「被離職」退出《飛碟晚餐》19年主持棒　接班雙主播曝光

林岱樺火力猛！狂酸對手「花錢買民調帶風向」...低估市民智慧

秋鬥團體嗆賴「軍購越多死越快」　鄭麗文：台若淪戰場都是空談

拚初選！賴瑞隆假日走基層　邱議瑩鳳山造勢喊：我是最強母雞

私密對話遭曝光　林岱樺痛喊「像被扒光衣服丟大街」：洗澡都在哭

看好度大幅領先何欣純　地方籲藍徵召江啟臣：若初選就是送分給綠

黃國昌扯民主假阻擋投票　綠：毫無邏輯、日本返台時差不只1小時？

指李有宜早說選2026三蘆　朱蕙蓉批黃國昌：慢慢把人抹掉沒仁義

李有宜昔選立委吸8.4萬票卻突退黨　她爆：長期遭冷暴力排擠

別再悶著了！　8種癌症恐是壞情緒憋出來的

基隆自來水連日傳異味！市長謝國樑緊急召開跨局處應變會議

相隔12年再訪台灣參戰　渡邊雄太對球迷熱情印象深刻

快訊／台南掩埋場大火！1區居民快關門窗

陳揮文「被離職」退出《飛碟晚餐》19年主持棒　接班雙主播曝光

台南女控遭性侵！6惡煞幫出氣「把人押到納骨塔」拴狗鍊痛毆

快訊／台南第三掩埋場夜間大火　20公尺高垃圾堆狂燒濃煙沖天

太常來台跑灶咖！　頌樂笑認「跟經紀人討論」：想在台灣買房子

亞亞肋骨被踢到發炎　出門電力3小時就耗盡：孕晚期真的蠻辛苦

從棒球改練橄欖球　台大陳力榕狂瘦26公斤喊話拚4連霸

大槻真希上海開唱突被請下台！　《航海王》唱一半「遭熄燈.消音」

政治熱門新聞

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

李有宜昔選立委吸8.4萬票卻突退黨　她爆：長期遭冷暴力排擠

陳揮文被離職、歷史哥丟主持　他揭幕後主導人

私密對話遭曝光！林岱樺：像被扒光衣服丟大街

宣布退民眾黨後黃國昌沒關切　李有宜不排除回國民黨再戰2026

ET專訪／林俊憲：賴清德怎敢把台南託付陳亭妃？

戶政服務再升級！　12/1起新增2項戶籍登記線上申辦

傳民進黨明年將推公投　王鴻薇：輸不起的劇本永遠玩不膩

快訊／尊重李有宜退黨　民眾黨：祝福她早日完成學業

學生問「中國會打來嗎」　賴清德：2027中國會做好準備不是要動手

林岱樺火力全開　酸對手花錢買民調

更多熱門

相關新聞

基隆勇奪金安獎3大獎　交通安全績效全國居冠

基隆勇奪金安獎3大獎　交通安全績效全國居冠

基隆市在交通安全推動上交出亮眼成績！交通部於11月21日舉辦2025年「金安獎」頒獎典禮，基隆市一舉奪下「卓越獎」、「精進獎」與「達標獎」三大獎項，成為全國表現最突出的城市。市府近年積極推動「行人友善」與「行人有序」政策，成效已反映在數據上，今年1至8月行人交通事故死傷人數較去年同期大減近四成，交通安全績效在全國名列前茅。

藍白峰會前「柯文哲半夜傳訊關心」　黃國昌曝未來共同會面可能性

藍白峰會前「柯文哲半夜傳訊關心」　黃國昌曝未來共同會面可能性

藍白合提名不會拖到明年3月？　黃國昌：雙方同態度能推進時程

藍白合提名不會拖到明年3月？　黃國昌：雙方同態度能推進時程

基隆西岸共生成果展亮相　謝國樑：打造友善社區生活圈

基隆西岸共生成果展亮相　謝國樑：打造友善社區生活圈

基隆4鄰里停車場開工　增設287格車位

基隆4鄰里停車場開工　增設287格車位

關鍵字：

基隆自來水水質異味謝國樑台灣自來水校園飲水

讀者迴響

熱門新聞

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

台61休旅車鏟防撞車　駕駛胸骨折命危

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

6旬夫妻「砸百萬環遊世界」　回國半年生活毀了

變天！　今全台有雨

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

按摩店藏春色！女師傅「只穿內褲」幫抓龍筋

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面