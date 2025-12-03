　
「全面禁用廚餘養豬」後年上路　彭啓明：部分縣市可能提早

▲▼台南白河魏姓養豬戶違法以廚餘飼養豬隻，遭重罰120萬。（圖／台南市政府農業局）

▲行政院明天將拍板從2027年起，全面禁止廚餘養豬，但有1年緩衝期。（圖／台南市農業局提供）

記者許敏溶／台北報導

農業部預計從2027年起全面禁止廚餘養豬，明年起1年為轉型期。環境部長彭啓明今（3日）證實，行政院預計明天正式宣布，全面禁止廚餘養豬，但會有1年緩衝期，並鼓勵部分縣市在半年達標，而餐廳與團膳業者處理成本會增加，農業部也會提出養黑豬的飼料補助方案，這樣的循環經濟方式，對國家長遠發展是好的。

彭啓明今天下午出席「2025年環境教育認證績優表揚會」，會後接受媒體聯訪時表示，未來一定全面禁止廚餘養豬，但會有1年的緩衝期，有些縣市提出更嚴標準，例如說像嘉義縣、屏東縣，甚至不排除半年就可以達到，環境部對此也是樂觀其成。

不過，彭啓明也坦言，因為禁止廚餘養豬，目前約有一半廚餘透過焚化爐處理，環境部也會密切注意操作過程，是否會產生戴奧辛或造成周遭空氣污染，並提供相關協助，未來除了焚化爐焚燒、生質能發電，包括黑水虻養殖及堆肥來去化廚餘的管道會增加比例，目前處理廚餘的量能的確不太足夠，推估「黃金交叉」可能落在明年底。

彭啓明指出，過去六成廚餘處理是靠養豬，未來對很多餐廳與團繕業者來說會比較不習慣，也會新增處理成本，但對家庭廚餘影響不大，因為都是由清潔隊收取，而為了讓環境更好，就要付出代價，未來也推動跨部會惜食教育，減少廚餘產量。

彭啓明進一步表示，過去廚餘處理方式，最便宜就是餵豬，現在要變成以循環經濟來看待，這對國人習慣與產業改變非常大，農業部也會提出給黑豬飼料的補助方案，從國家發展長遠來看，這是進入先進國家的象徵。

12/01 全台詐欺最新數據

519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

