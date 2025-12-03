一票狂喊「超像爸要喝茶」　八曜和茶超前部署！網驚：瞳孔地震了

▲八曜和茶。（圖／記者蕭筠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

知名連鎖手搖飲品牌「八曜和茶」昨日發文表示，太多人詢問品牌名是否為「爸要喝茶」的諧音哏；同時公布已申請「爸要喝茶」的商標。對此，大票網友笑讚，這是超前部署，也有內行直言，「很多企業都會直接壟斷諧音商標。」

八曜和茶昨日在Thread曬出「爸要喝茶」的商標註冊證，同時笑說「太多人問曜頭，八曜和茶到底是不是諧音哏？反正先申請......。」

擁有63萬追蹤者的網紅「姆士捲」就分享PO文，驚呼「網友討論八曜和茶聽起來很像爸要喝茶，殊不知他們早就一起註冊了，超前部署到我瞳孔地震。」

▲八曜和茶已註冊「爸要喝茶」的商標。（圖／翻攝自Threads／8yotea）

貼文掀起熱烈討論，網友們紛紛笑回，「冷知識：珍煮母也是珍煮丹的商標」、「不知道他們那些亂七八糟的日文有沒有一起註冊」、「真的是兵不厭詐」、「預判你的預判」、「隔壁開一間...媽要煮茶」、「真的是超前部署」、「鬼腦袋」。

值得一提的是，手搖飲品牌「珍煮丹」，也同時註冊「珍煮母」的商標；還有另一間「茶湯會」，亦被發現註冊了「榮湯會」。

