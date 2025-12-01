手搖店狂開「50嵐仍穩定經營」有原因！網曝1大優勢：到哪都一樣

▲50嵐。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣的手搖飲料店一家接著一家開，在這麼激烈的競爭下，老牌50嵐始終擁有一票支持者。就有網友想知道，為什麼50嵐經過這麼多年，仍舊屹立不搖呢？貼文曝光後，許多網友都點出50嵐的最強優勢，就是品質始終穩定。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「50嵐這品牌為何可以屹立不搖」為標題發文，提到現在手搖飲料店、奶茶店有這麼多間，為什麼50嵐仍然屹立不搖？且50嵐已經開很久了。

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「口味、品質穩定，沒有過多炒作的飲品」、「品質、穩定度高啊，總店的管理機制不差，會管控下面加盟店的品質」、「喝過品質最穩定的手搖店」、「到哪味道都一樣，能控管成這樣自然能養客人」、「50嵐品質是真穩定，我台北、台中跑，各店品質幾乎一樣好」、「品質算穩定的啦，可能10間店裡面只有一間難喝」、「品質多少有差距，但是50嵐的差距很小，真穩定」。

也有網友回應，「中規中矩，不跟風做奇怪的飲料」、「便宜好喝」、「能活很久品牌的共通點：入門價很多選擇」、「基本款就鎖定低價啊」、「總公司有在認真經營吧」、「而且乾淨，不像其他間有的店很噁」、「就還行，不搞怪，基本面有顧好」、「有一號怎麼輸」、「以前覺得50嵐超貴，現在覺得反而便宜」、「以前叫貴，現在是正常價格」。話題引發討論。