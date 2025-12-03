20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘：開幕即倒閉

▲「十盛」風光不在。（示意圖／記者蕭筠攝）



網搜小組／劉維榛報導

2024年風光開幕的「十盛熟成奶茶專賣店」，是由百萬網紅紀卜心、小吳共同創辦，全盛時期超過20家門市，未料去年7月爆出乳源標示不清的「假奶風波」後，買氣逐漸下降，如今分店陸續倒閉，就連官方社群也悄悄關閉，引發網友熱議「加盟主最可憐」。

一名網友在Threads表示，「十盛全台灣僅剩一間店面，官方臉書也都刪除了，去年4月第一間店開幕，不到兩年時間...20多間分店全軍覆沒，不知道有多少韭菜被割了？」

文章曝光後，底下網友紛紛感嘆，「超慘，加盟主真的有夠衰，不知道經營者在幹嘛」、「以前同事有加盟，結果原物料之戰一出，全台十盛瞬間沒人，可悲」、「手搖產業是一個品牌做不起來，收掉換下一個品牌重新開始」、「廣告不實還嘴硬的，下去」、「一開始道歉不就好了，硬要嘴砲爭輸贏真的很難看」、「員林店超慘，開幕即倒閉」。

其中也有人上網一查回應，「官網上還有6間欸」、「網路查好像還有好幾間」，引來其他網友透露，「公司行銷已離職超過半年」。

事實上，十盛於2024年4月於台北通化街開出首家門市，並於全台快速展店最多超過20家，主打使用日本「北海道十勝乳源」作為基底，結合不同濃、淡茶製成各種風味的熟成奶茶。

未料，同年7月十盛遭消基會點名奶茶標示不清，且拒絕告知使用牛奶的品牌，由於官網標示「北海道牛乳」，並未提到含有奶精，被網友質疑玩文字遊戲，皆以為十盛奶茶是鮮奶茶，加上十盛一度不認錯，氣得消費者掀起抵制潮。

到了今年5月，十盛僅剩15家門市，業者表示，展店計畫皆是跟著品牌端規劃進行，至於加盟主的決策是否有其他考量，總部皆予以尊重。如今全台20多家門市黯然歇業，實際查詢Google顯示，十盛目前僅剩台北士林店、桃園中正店有地標顯示營業中，成為繼「阿娘喂！廖老大」後又一間短命的網紅飲料店。

▼小吳道歉後，消費者依舊不買單。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

