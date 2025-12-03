　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘：開幕即倒閉

▲▼見習網美小吳與紀卜心聯手推出全新北海道熟成奶茶專賣店「十盛」。（圖／記者蕭筠攝）

▲「十盛」風光不在。（示意圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／劉維榛報導

2024年風光開幕的「十盛熟成奶茶專賣店」，是由百萬網紅紀卜心、小吳共同創辦，全盛時期超過20家門市，未料去年7月爆出乳源標示不清的「假奶風波」後，買氣逐漸下降，如今分店陸續倒閉，就連官方社群也悄悄關閉，引發網友熱議「加盟主最可憐」。

一名網友在Threads表示，「十盛全台灣僅剩一間店面，官方臉書也都刪除了，去年4月第一間店開幕，不到兩年時間...20多間分店全軍覆沒，不知道有多少韭菜被割了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，底下網友紛紛感嘆，「超慘，加盟主真的有夠衰，不知道經營者在幹嘛」、「以前同事有加盟，結果原物料之戰一出，全台十盛瞬間沒人，可悲」、「手搖產業是一個品牌做不起來，收掉換下一個品牌重新開始」、「廣告不實還嘴硬的，下去」、「一開始道歉不就好了，硬要嘴砲爭輸贏真的很難看」、「員林店超慘，開幕即倒閉」。

其中也有人上網一查回應，「官網上還有6間欸」、「網路查好像還有好幾間」，引來其他網友透露，「公司行銷已離職超過半年」。

事實上，十盛於2024年4月於台北通化街開出首家門市，並於全台快速展店最多超過20家，主打使用日本「北海道十勝乳源」作為基底，結合不同濃、淡茶製成各種風味的熟成奶茶。

未料，同年7月十盛遭消基會點名奶茶標示不清，且拒絕告知使用牛奶的品牌，由於官網標示「北海道牛乳」，並未提到含有奶精，被網友質疑玩文字遊戲，皆以為十盛奶茶是鮮奶茶，加上十盛一度不認錯，氣得消費者掀起抵制潮。

到了今年5月，十盛僅剩15家門市，業者表示，展店計畫皆是跟著品牌端規劃進行，至於加盟主的決策是否有其他考量，總部皆予以尊重。如今全台20多家門市黯然歇業，實際查詢Google顯示，十盛目前僅剩台北士林店、桃園中正店有地標顯示營業中，成為繼「阿娘喂！廖老大」後又一間短命的網紅飲料店。

▼小吳道歉後，消費者依舊不買單。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

▲▼小吳。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／震撼彈！保羅突遭解約
嫁3800億元豪門 …47歲蜜雪絕美現身
獨／吳宗憲澳門演唱會突取消　天王曝真實原因「損失真的很大」
LINE Pay Money大塞車！銀行帳戶綁不成　官方緊急
涉台積電洩密求處1.2億罰金　東京威力科創2大聲明
快訊／二度參戰！民進黨徵召劉建國參選2026雲林縣長
不倫戀10年！新北2公務員午休「停車場車震」　感情生變女告性

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東北季風入夜最強「探15度」　周末又有熱帶低壓發展

10年最巨「太陽黑子群」比地球還大　天文館：中高緯度可見極光

一起出國！男友獨自「升級商務艙」　她心寒：被區分很難受

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘：開幕即倒閉

月給4萬「請老婆幫顧媽媽」卻被拒！網戰翻：改成請看護

霧霾天別跑步！興大研究登國際期刊：PM2.5超標讓運動效果差

專注做對事、獎勵自然來！永慶房屋打造讓員工發光的多元職場

55688從叫車跨足上千項生活服務　找楊祐寧當代言人

交往年薪300萬竹科男「像和ATM談戀愛」！她嘆想分了　全看傻

國光客運保修廠疑排廢水釀基隆油污　業者：盡力配合調查

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

東北季風入夜最強「探15度」　周末又有熱帶低壓發展

10年最巨「太陽黑子群」比地球還大　天文館：中高緯度可見極光

一起出國！男友獨自「升級商務艙」　她心寒：被區分很難受

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘：開幕即倒閉

月給4萬「請老婆幫顧媽媽」卻被拒！網戰翻：改成請看護

霧霾天別跑步！興大研究登國際期刊：PM2.5超標讓運動效果差

專注做對事、獎勵自然來！永慶房屋打造讓員工發光的多元職場

55688從叫車跨足上千項生活服務　找楊祐寧當代言人

交往年薪300萬竹科男「像和ATM談戀愛」！她嘆想分了　全看傻

國光客運保修廠疑排廢水釀基隆油污　業者：盡力配合調查

建商釀棄地轉戰新藍海　台中危老案破千件居六都成長之冠

快艇震撼操作！把40歲控球之神保羅「送回家」　球團證實解約

1000元以下交換禮物推薦！小巧包裝護唇潤手超可愛

嘴破不只是上火　醫曝「3大體質」惹禍：愛吃甜食小心了

東北季風入夜最強「探15度」　周末又有熱帶低壓發展

腸病毒連續4週超過流行閾值　桃園衛生局籲落實「生病不上學」

邱澤、許瑋甯婚禮太甜！《當男人戀愛時》重返排行榜　網瘋朝聖：來看紀錄片

全國唯一三連霸！　台南市勇奪數位推動辦公室卓越獎＋因材網績優縣市獎

頭套垃圾袋、雙手遭反銬！美籍男陳屍泰國飯店　離奇死法曝光

徵檢察官助理「月新5萬起」　北檢招考26名打詐夥伴

依依爸媽曾反對她跟納豆交往 　「不讓他踏入家門一步」

生活熱門新聞

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

高中生怨考試寫「中華民國」被扣分　校方急澄清

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

獲頒「諾貝爾替代獎」！唐鳳：榮耀獻給台灣

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

「12℃強冷空氣」來了　連2天探底

以為遇到陸客！日本人搭電車見「台灣人徽章」態度變了

LOPIA和牛便當踩雷！總經理親回被讚爆

林倪安昔「非眷屬身分」　入東京巨蛋打卡惹議

今降8℃越晚越冷　「雨最大」地區曝

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

看履歷嚇到！一堆60歲台幹「回台找一般職缺」

10年都沒教召！「明年底被送14天」他崩潰

「洛鞍」颱風最快明生成　模擬路徑曝

更多熱門

相關新聞

十盛手搖飲快倒光「全台疑只剩2家」　官方社群也消失

十盛手搖飲快倒光「全台疑只剩2家」　官方社群也消失

網紅紀卜心、小吳共同創辦的手搖飲「十盛SHISHENG」遭網友指23間分店全軍覆沒，官方臉書專頁也刪除，「不曉得多少韭菜被割」！《ETtoday新聞雲》查詢，北部仍有兩店顯示營業中，曾接受委託行銷的公關公司則回應：「已失聯許久」。

「50嵐穩定經營」有原因！網曝1優勢

「50嵐穩定經營」有原因！網曝1優勢

亞亞肋骨被踢到發炎　出門電力3小時就耗盡

亞亞肋骨被踢到發炎　出門電力3小時就耗盡

31歲美妝網紅遭勒斃棄屍　前男友被抓

31歲美妝網紅遭勒斃棄屍　前男友被抓

健身房倒閉風暴20年：從佳姿、亞力山大到全真　

健身房倒閉風暴20年：從佳姿、亞力山大到全真　

關鍵字：

網紅手搖飲十盛倒閉分店紀卜心見習網美小吳

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

少女猜拳輸到脫光　慘遭2男輪流侵犯

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

即／騎士遭聯車輾壓　「頭顱變形」當場死亡

許瑋甯婚禮爆插曲！

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

患者送急診！　電腦突跳出「重大訊息通報」

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！

吳建豪突暴瘦「臉凹骨頭突出」！數月驟減20kg

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

台中女騎士遭聯結車「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面