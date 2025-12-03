「妳會被強姦」！北醫女教授涉公然羞辱女學生　校方：已啟動調查

▲北醫學大學L姓教授爆公然羞辱女學生長相。（圖／翻攝畫面）

台北醫學大學一般通識組L姓教授被學生指控對女性抱有偏見，不僅報告要求有失公允，甚至還在課堂上羞辱報告的同學「白痴」，並公開批評女學生長得像黃臉婆、大媽，甚至要求學生站起來給大家看長相。對此，台北醫學大學回應表示，確實已於12月1日接獲通報，目前已依照規定啟動調查程序。

一名自稱北醫學生於threads上匿名指控，任職於台北醫學大學一般通識組的L姓教授對女性抱有偏見，且會在課堂報告的規定上出現明顯不合理要求，其中包括要求女性報告時須穿西裝長褲，但男生僅要求不能穿拖鞋。還要求同學將證件照放在最尾頁，在學生報告到此頁時，L姓教授還會對學生的長相指指點點，甚至比較同學之間誰比較漂亮。

貼文還指控L姓教授在課堂中會要求修課學生製作100多頁的報告，在同學報告完畢以後再評學生拖時間，然後用「打零分」要脅，並批評報告的同學白痴，連續責罵同學2節課的情形，為了學期成績，學生也只好放下尊嚴任其責備。

更荒唐的是，貼文中提到L姓教授在課堂上羞辱女學生長相，批評女學生長得像黃臉婆、大媽並要求女學生站起來給大家看長相。事發以後，發文者曾在下課後和L姓教授反應批評學生長相以及整組零分對有做事的人不公平，但L姓教授僅回覆「謝謝妳跟我討論這個，但是妳的建議，我要怎麼做是我的決定」並要求該名學生傳系級、姓名給她。

貼文還指出，這位L姓教授已經任職30年，過去曾收過許多投訴信件，但都石沉大海，後台似乎十分強硬。發文者表示，自己手中握有錄音檔，強調自己仍然尊重她是老師的身份，也欣賞她出國多次且有很強的專業知識、報告要求實際等優點，且不希望老師的私生活被打擾，也請網友不要肉搜該教師，強調若是害老師的個資被洩漏、影響到正常生活，「願意在下學期或下學年自請退學或重考學測」。

貼文下，也有人表示同樣深受其害，並留言指11月24日時，曾被該名L姓教授在教室公開羞辱「穿這種裙子，妳知道要怎麼坐嗎？我都看到妳裡面的顏色了」、「會被強姦的就是這種穿著」並引得台下男生哄堂大笑，而該名留言者也表示，目前已經啟動教育部校安通報程序。

本刊曾致電台北醫學大學詢問相關回應，台北醫學大學表示，已於12月1日接獲相關訊息，目前已經依規啟動程序，並採取相關之必要措施，以確保學生安心學習及並維護其相關權益。

另外，由於給L姓教授的Office hour無法配合本刊截稿時間，於是記者透過E-mail詢問L姓教授對於相關指控的回應與澄清，不過截至本刊的截稿時間仍未獲得回覆。

