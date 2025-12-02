　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是豬油！專家警告「這種油」吃多會肥胖、脂肪肝：台人常吃

楊世煒示警，若過量食用大豆油，更容易造成肥胖、代謝異常。（示意圖／unsplash）

▲食安專家示警，若經常食用富含大豆油的飲食，容易造成肥胖、代謝異常。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

台灣飲食文化普遍有重油、重鹹的問題，各式大豆油、調合油是家庭與餐廳最常用的料理基底。食安專家韋恩（楊世煒）就指出，其實不是每種油吃了都會胖，其中大豆油因富含大量亞麻油酸，可能在體內生成「脂氧化物」，進而引發發炎、促進脂肪堆積，讓體重快速上升，「我們攝取的量，遠遠超過人體演化所能負荷的代謝能力。」

楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」撰文道，台灣民眾常使用大豆油，使用量長期位在前3名，也是各式加工食品中最常見的脂肪來源，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑是否會透過現代飲食模式影響代謝與體重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊世煒指出，一項刊登於《Journal of Lipid Research》的最新研究，探討為何含大豆油的飲食會讓實驗鼠快速變胖，而其他脂肪卻沒有相同效果，研究人員發現關鍵在於一群由多元不飽和脂肪經氧化後生成的「脂氧化物」（oxylipins），這群分子是生物訊號傳遞的核心。

楊世煒說，研究人員比較兩種「熱量完全相同」的高脂飲食，但一組含大量大豆油（高亞麻油酸），另一組則以椰子油為主（亞麻油酸極低），結果顯示，普通小鼠攝取大豆油後，體重迅速上升、白色脂肪增加、脂肪肝惡化、葡萄糖耐受變差，而吃椰子油的小鼠，體重上升幅度明顯較少，這也意味著，富含亞麻油酸的油脂，比飽和脂肪更容易促進肥胖。此外，研究也發現，大豆油本身不含膽固醇，但吃了大豆油的小鼠，血中膽固醇卻更高。

楊世煒表示，研究人員發現，真正造成肥胖的不是油本身，也不是亞麻油酸，而是「亞麻油酸在體內被轉換成的代謝物」，當飲食中的亞麻油酸過量時，體內生成大量「脂氧化物」，而這類分子與發炎反應、脂肪堆積有密切關聯性。

楊世煒提到，該研究中有一群基因改造小鼠，即使吃同樣的大豆油飲食，卻完全不會變胖，關鍵在於牠們的肝臟會產生「不同型態的 HNF4α 蛋白」，這種蛋白能調控數百個與脂肪代謝有關的基因，影響身體如何分解亞麻油酸，因此這些基因改造小鼠體內的「脂氧化物」明顯更低，肝臟狀態更健康，粒線體功能也更活躍，讓牠們更不容易變胖。

楊世煒說，HNF4α的活性會受到遺傳、飲食、年齡與身體狀態影響，人類間也存在類似差異，這代表某些人對高大豆油飲食特別敏感，更容易肥胖或代謝異常；除此之外，大豆油中的亞麻油酸會被代謝成「脂氧化物」，而當「脂氧化物」過量時，可能引發發炎與脂肪堆積，研究也發現，只有肝臟中的「脂氧化物」與體重增加有明顯關聯，血液中測到的「脂氧化物」則沒有相關性，這樣的結果顯示一般血液檢查可能無法偵測由飲食引起的早期代謝變化。

楊世煒指出，研究人員強調，大豆油本身並不是邪惡的，問題在於民眾平時攝取的量，已遠超人體演化所能負荷的代謝能力，而在現代飲食環境下，大量富含亞麻油酸的油脂與加工食品，可能改變人類代謝、增加脂肪堆積風險。

延伸閱讀
GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！機車族傻眼　官方證實：賓果
鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子　護花使者身分曝光是《原子》男星
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張宥鈞離開職棒一年　新身分曝光：12強冠軍電影要角
PAZZO董座撂人痛毆運將！他「連滾帶爬」逃命畫面曝光
邱澤寵愛妻許瑋甯！　「席開43桌」夢幻婚禮費用曝光
快訊／PAZZO董座毆打運將道歉了　曝對方「一句話」引爆衝突

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆自來水油污3大補償啟動　謝國樑：新山淨水廠供水戶全面納入

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

台大醫院虎尾院區第2期醫療大樓動土　實現「健康台灣」願景

LINE Pay與iPASS MONEY終止合作　桃捷12/3起調整電子支付功能

週刊指黃國昌小姨子違法經營安親班　北市：查到就罰

不是豬油！專家警告「這種油」吃多會肥胖、脂肪肝：台人常吃

一票明星國中「建北錄取率曝光」　律師揭血淚史：代價非常大

亞洲技能競賽奪銅！逢甲林宸毅力抗日韓強敵　為台灣留下獎牌

明起變天「3地防較大雨勢」　入夜最冷下探15度

買機票見「升等商務艙」比較省　他驚呆！一票撿過大讚：爽爆

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

基隆自來水油污3大補償啟動　謝國樑：新山淨水廠供水戶全面納入

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

台大醫院虎尾院區第2期醫療大樓動土　實現「健康台灣」願景

LINE Pay與iPASS MONEY終止合作　桃捷12/3起調整電子支付功能

週刊指黃國昌小姨子違法經營安親班　北市：查到就罰

不是豬油！專家警告「這種油」吃多會肥胖、脂肪肝：台人常吃

一票明星國中「建北錄取率曝光」　律師揭血淚史：代價非常大

亞洲技能競賽奪銅！逢甲林宸毅力抗日韓強敵　為台灣留下獎牌

明起變天「3地防較大雨勢」　入夜最冷下探15度

買機票見「升等商務艙」比較省　他驚呆！一票撿過大讚：爽爆

BDI創兩年新高、海岬型船年漲110%　估聖誕節前開始季節性下修

基隆自來水油污3大補償啟動　謝國樑：新山淨水廠供水戶全面納入

「八里三珍」變身Q版花燈！區長點亮聖誕光園…邀市民浪漫遊　

屏東音樂劇被讚：很台、很好哭　「融合陣頭+嗩吶」豪華卡司曝光！

「平鎮校草」張宥鈞離開職棒一年新身份曝光：12強冠軍電影要角

「日本美女」蹲下身...貓咪鑽裙底照爆紅　真實身分震驚1億人！

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

中國稱台灣沒有外交部長　外交部反擊：中國無從抹煞台灣主權獨立事實

PAZZO董座廖承豪撂人痛毆運將！他「連滾帶爬」逃跑畫面曝光

台南地檢署啟動通譯教育訓練　助外籍施用毒品者獲得正確戒癮資源

【直接跳進蝦池】邊牧第一次去釣蝦上演跳水！吹乾還飄蝦味

生活熱門新聞

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

探12℃！　下波冷空氣時間曝

LINE吃掉200G！他「刪1群組」瞬間當機嚇慘

高國豪3兄弟互毆片流出　妻曝：當天不是聚會

蘇澳煙波30車泡水　業者PO文掀論戰

在台北工作「薪水多少才夠？」　網吐真心話

今晚變天！　「雨最大」地區曝

GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！神用法公開

教召結果「跟別人不一樣」他嚇傻！後指部：可能是首批

林倪安被挖出「穿露屁蛋熱褲」騎車照爆紅

更多熱門

相關新聞

「創業天才」被爆侵占8萬顆泰達幣！躲女廁被逮

「創業天才」被爆侵占8萬顆泰達幣！躲女廁被逮

被稱為「創業天才」、曾是17直播與柯賓漢數位金融的共同創辦人、現為量趨科技股份公司的大股東陳泰元，被爆出將員工卡刷爆、爆打公司CEO與合夥人、以男廁客滿為由躲進女廁、擅自更改公司虛擬貨幣的3個帳戶與1個和徐靖騰因為創辦公司共用的帳戶密碼，直接捲走價值8萬多顆市價200萬餘元的泰達幣，讓徐靖騰氣得直接報警提告。警方獲報後日前前往陳男住家搜索，全案後續也依照背信、侵占、妨害電腦使用與竊盜罪嫌移送偵辦。

台鐵「汐科車站」遭批全台最爛！乘客擠、下雨超可怕

台鐵「汐科車站」遭批全台最爛！乘客擠、下雨超可怕

九把刀遛女兒　岳父緊跟守護

九把刀遛女兒　岳父緊跟守護

祈錦鈅離婚後「緊牽小8歲《原子》男星」

祈錦鈅離婚後「緊牽小8歲《原子》男星」

港宏福苑大火　總警司曾淑賢哽咽：部分遺體已燒成灰燼

港宏福苑大火　總警司曾淑賢哽咽：部分遺體已燒成灰燼

關鍵字：

楊世煒大豆油周刊王

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面