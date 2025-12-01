　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE吃掉200G！他清手機「刪1群組」瞬間當機　重灌後結局曝

▲▼LINE,滑手機,傳訊息,貼圖。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人看到手機容量不足難免頭痛，不知該從何刪起。就有網友表示，原本以為手機容量不足是因為相片影片太多，還花大把時間刪除，結果空出的空間少得可憐。後來才發現是 LINE 佔了超過200GB，決定從最佔容量的群組下手，豈料刪除一個36GB的聊天室後，手機卻瞬間崩潰，訊息不更新、照片不顯示、重開三次也沒用，讓他當場嚇到不行。最後他把LINE移除、重新下載，才終於解決難題，騰出200GB的空間。

該名網友在Threads表示，手機跑出容量不足的通知後，本以為是照片、影片太多導致的，就花了很多時間刪以前的影片，可根本沒空出多少空間。上網一查才發現，LINE居然佔用了超過200GB。

於是，他按照網路教學打開LINE儲存空間，發現某個群組竟然高達36GB，於是心一狠按下刪除鍵，「按下去之後，OMG完蛋了！我的所有訊息都不動了，連我太太傳給我的照片只會跳通知不會顯示在訊息！就整個都不動了！」即使重新開機三次還是不行。

他表示，最後決定移除LINE 並重新安裝（並非刪除帳號），「重新下載登入之後，我發現：群組社群全部都還在、所有訊息保存到兩週前！（勉強可以接受）、記事本都還在。（不幸中的大幸）就這樣，手機騰出了200G空間。」

貼文引發討論，就有過來人秒懂，「我曾經一口氣刪掉200多個聊天室（做網拍很多群組 官方帳號訊息），LINE直接當掉無法使用，我手機瘋狂發燙，整個晚上我都睡不著，一直用電風扇吹它。隔天起床還是沒有恢復原狀，但我怎麼樣都不可能刪掉它，後來過了快24小時才緩衝完。」

也有人提醒，「其實開常亮螢幕，開著賴放著等就好了。它不動你也收不到新訊息，就是在賴自己還在慢慢刪除舊訊息中。當然你那種佔用好幾十G的群組這過程可能會以天來計算，所以不重要又佔空間的群組社群最好定期刪掉」、「LINE有備份機制，備份大小有限，所以重新安裝後恢復備份就可以達到你這篇的效果。記得要在設定裡設定備份。」

另外，還有網友分享一位追星女網友的做法，「LINE最會吃我們手機記憶體，請大家設定>聊天>刪除資料>刪除你要的（如快取、照片、影片、語音訊息等）。」她強調，聊天紀錄不會因此不見，「就是讀取過的照片期限過了不會保留而已。」但她沒有「按過刪除所有資料」，只用原本的方法就用128GB的手機拍了好幾次演唱會。

11/29 全台詐欺最新數據

404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

手機容量LINE儲存空間照片影片Threads

