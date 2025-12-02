13歲開始性侵親妹11年！　「變態哥哥」判關10年鞭刑24下

▲ 女子從小遭哥哥性侵卻不敢說出口。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡一名31歲男子因性侵親妹妹長達11年，1日被法院判處10年有期徒刑及鞭刑24下。男子的犯行始於2007年，當時他僅有13歲，而妹妹年僅7歲，案情曝光後震驚社會。

綜合《海峽時報》等外媒，法庭文件顯示，男子的性侵行為持續至2018年才停止，案發地點包括家中及轎車後座。受害女子現年25歲，直到2023年3月向伴侶和姊妹透露此事並報警，加害人才在同年4月18日被捕。

檢方說明，受害人起初因年紀太小，無法理解自己遭到侵犯，隨著年齡增長，她選擇保持沉默，只因「不想遭受他人批評，也想保護家庭。」直到2017至2018年間，當時23歲的哥哥仍持續強迫17歲的妹妹發生性行為。

被告承認犯下3項性侵及亂倫罪名，另有4項罪名合併考量，包括性侵未遂等。法官指出，他濫用妹妹對哥哥的信任，導致受害人一生難逃創傷陰影。

辯護律師金賈夫德卡爾（Tanaya Kinjavdekar）為男子求情，稱這對兄妹的家人得知這起事件後感到震驚與痛苦，男子對此深感懊悔，他的未婚妻也願意支持他，請求法院寬大處理。

法官最終宣布判處男子10年有期徒刑及鞭刑24下，他原先請求延後2個月入監被拒，但仍獲准延後2周至12月15日報到服刑，保釋金為10萬新元。