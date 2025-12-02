　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

雙12電商開打！年末必搶優惠　電暖器買一送一、專櫃保養品1212元

東森購物雙12（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網雙12活動火熱開跑中。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

年末最後一波購物折扣雙12開跑，各大電商平台再拼場，東森購物網主打全站加碼購物金回饋、滿額再抽曼谷雙人來回機票；momo精選家電、美妝、保健等多款話題商品下殺；蝦皮購物推99元起免運無限次；PChome 24h購物瞄準暖冬出遊商機，全站旅遊票券5折起優惠。不管是補貨日常用品、添購新家電，或是想犒賞自己，把握這波檔期集中採買。

東森購物網雙12祭出年終壓軸回饋，除了全站送樂透金暖身回饋，12/11、12/12兩天加碼最高12%回饋，活動期間單筆滿千再抽華航曼谷雙人來回機票，添上旅行驚喜。商品方面，精選多個明星大牌，例如鍋寶好禮雙重抽、Timberland服飾年終特降最低4折、Adidas指定鞋款1212元、LG家電最高現省8000元，美妝保養控想囤貨也有SK-II青春露超值1＋1組合、資生堂百優精純乳霜經典正貨加大版等下殺，高單價精品如YSL斜背包、PRADA短夾，甚至連1克拉鑽石項鍊，都有降價優惠，讓犒賞更有感。

若想升級換新家電，這波雙12檔期有Dyson SV52輕量乾溼全能洗地吸塵器、Panasonic 1級能效11公升ECONAVI空氣清淨除濕機等熱門家電折扣，快譯通12葉片式熱浪型油葉式電暖器更是買一送一，還有必搶的德國Brita MXPRO濾芯15入囤貨組。此外，於東森購物網下單還有小確幸，選擇7-ELEVEN取件，登記送中杯熱美式，每波限量2000份。

momo則是根據站上消費觀察發現，一進入12月，消費者的購物心態便從「補貨日常」悄悄轉向「犒賞自己」。其中，家電、美妝、保健三大品類在雙12買氣熱，平台特別挑選多款雙12話題商品，包括精選日立1級能效10公升除濕機、飛利浦14.2L抗敏清淨除濕機等熱門機種，以限定優惠吸引關注，另外像是資生堂國際櫃百優乳霜、倩碧水磁場200ml，只要1,212元；Home Dr. SUPER NMN 37500時光膠囊祭出3＋1組合價87折，天使娜拉EX膠原蛋白粉7盒則是1,911元。

momo雙12推薦商品（圖／momo提供）

▲HITACHI 日立1級能效10公升舒適節電除濕機 RD-200HG 玫瑰金，雙12優惠價8912元。（圖／momo提供）

momo雙12推薦商品（圖／momo提供）

▲SHISEIDO 資生堂國際櫃百優精純乳霜 75ml，雙12優惠價1212元。（圖／momo提供）

為搶佔年底雙12消費商機，蝦皮購物集結The North Face、Dyson等大牌強品下殺6折起，12/12當天將開搶The North Face北面兩件式三合一外套7千元有找、Dyson PencilVac SV50筆型吸塵器只要2萬元即可入手，從戶外機能、居家清潔到美妝保健商品都有，滿足所需。即日起至12/14，全面祭出「全站宅配免運」，消費滿99元享店到店免運無限次、滿249元起享隔日到貨免運無限。

蝦皮購物雙12（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物在雙12檔期祭出99元起免運無限次。（圖／蝦皮購物提供）

而天氣明顯降溫，民眾出遊興致不減，PChome 24h購物觀察11月整體票券銷售較上週同期成長近2倍，顯示冬日相關商品與旅遊休閒需求全面升溫，有望成為雙12檔期的消費亮點，因此特推全站票券5折起優惠，包括渡假酒店、溫泉飯店與主題住宿券等，像是「桃園大溪笠復威斯汀」渡假酒店雙人豪華客房平日一泊二食住宿券，至12/30以前下殺53折；苗栗泰安觀止溫泉飯店「觀星情房含2早餐+晚餐」，即日起至12/13直降1,212元，想提前規劃泡湯行程與冬季小旅行的人不能錯過。此外，冬日必備的「星巴克中杯美式咖啡兌換券」於12/2至12/15推出70元獨家優惠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張宥鈞離開職棒一年　新身分曝光：12強冠軍電影要角
PAZZO董座撂人痛毆運將！他「連滾帶爬」逃命畫面曝光
邱澤寵愛妻許瑋甯！　「席開43桌」夢幻婚禮費用曝光
快訊／PAZZO董座毆打運將道歉了　曝對方「一句話」引爆衝突

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

雙12電商開打！年末必搶優惠　電暖器買一送一、專櫃保養品1212元

芯聚苑推港點吃到飽　35道菜色無限續點「每人699元」

全聯「12元搶爆品」AirPods入列！7-11下單回饋2千、抽120杯咖啡

超商珍奶買2送2！雙12咖啡「買12送12」　新一波寄杯優惠一次看

脆薯、QQ球買一送一！肯德基雙12優惠　蛋撻禮盒送雞塊

最Chill的異國週末夜！微醺餐酒派對12/12–14大臺南會展中心限時登場

獨／頂呱呱炸雞堡出包！他咬下牽絲「驚見整塊生肉」：超級扯

金馬紅毯後　她帶紅了這個關鍵字！蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

Uber Eats「12月限定優惠」出爐　麥當勞、UG買1送1

全家新推「開心果霜淇淋」　甜甜圈新品、獨家聯名奶茶39元開喝

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

雙12電商開打！年末必搶優惠　電暖器買一送一、專櫃保養品1212元

芯聚苑推港點吃到飽　35道菜色無限續點「每人699元」

全聯「12元搶爆品」AirPods入列！7-11下單回饋2千、抽120杯咖啡

超商珍奶買2送2！雙12咖啡「買12送12」　新一波寄杯優惠一次看

脆薯、QQ球買一送一！肯德基雙12優惠　蛋撻禮盒送雞塊

最Chill的異國週末夜！微醺餐酒派對12/12–14大臺南會展中心限時登場

獨／頂呱呱炸雞堡出包！他咬下牽絲「驚見整塊生肉」：超級扯

金馬紅毯後　她帶紅了這個關鍵字！蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

Uber Eats「12月限定優惠」出爐　麥當勞、UG買1送1

全家新推「開心果霜淇淋」　甜甜圈新品、獨家聯名奶茶39元開喝

BDI創兩年新高、海岬型船年漲110%　估聖誕節前開始季節性下修

基隆自來水油污3大補償啟動　謝國樑：新山淨水廠供水戶全面納入

「八里三珍」變身Q版花燈！區長點亮聖誕光園…邀市民浪漫遊　

屏東音樂劇被讚：很台、很好哭　「融合陣頭+嗩吶」豪華卡司曝光！

「平鎮校草」張宥鈞離開職棒一年新身份曝光：12強冠軍電影要角

「日本美女」蹲下身...貓咪鑽裙底照爆紅　真實身分震驚1億人！

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

中國稱台灣沒有外交部長　外交部反擊：中國無從抹煞台灣主權獨立事實

PAZZO董座廖承豪撂人痛毆運將！他「連滾帶爬」逃跑畫面曝光

台南地檢署啟動通譯教育訓練　助外籍施用毒品者獲得正確戒癮資源

【嚇到打錯檔！】北海道女駕駛遇2公尺棕熊迎面衝襲

消費熱門新聞

7-11咖啡買7送7　全家限1天買30送30

金馬紅毯後　蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

脆薯、QQ球買一送一！肯德基雙12優惠　蛋撻禮盒送雞塊

超商咖啡「買12送12」寄杯優惠一次看

美式賣場限時黑五再掀搶購潮！Staub、Zwilling全出動

快訊／全聯鯛魚排「所有批次下架」　退貨辦法公布

全家新推「開心果霜淇淋」　獨家聯名奶茶39元

獨／頂呱呱炸雞堡出包！他咬下牽絲「驚見整塊生肉」：超級扯

韓星瘋喝「龜記蘋果紅萱」進軍超商

速食店12月新品整理包

海外醫美爆買潮升溫　八億攜手美韓國際原廠揭露「台灣醫美真正優勢」

三重認證！Yamaha勁豪125靠實力榮登「爸媽專用神車」

2025魚油品牌聲量榜出爐

超商咖啡「周一限定」優惠買1送1

更多熱門

相關新聞

第13波安居緝毒成果　防堵網購平台漏洞

第13波安居緝毒成果　防堵網購平台漏洞

台灣高等檢察署2日發布今年度第十三波「安居緝毒專案」暨查緝重大毒品成果，在檢、警、調、憲、海巡、關務六大體系的努力下，這波專案共查獲近2千名嫌疑人，查扣各級毒品達407.4公斤，成果豐碩。行政院長卓榮泰在視察成果後，特別點出「淘寶」這類的網購平台，需加強管理，以免成為運毒漏洞。

全聯「12元搶爆殺品」AirPods、iPad入列

全聯「12元搶爆殺品」AirPods、iPad入列

東京哈利波特影城買1送1明開搶

東京哈利波特影城買1送1明開搶

正妹網購褲子多一條「原味內褲」　還驚見超噁黃垢

正妹網購褲子多一條「原味內褲」　還驚見超噁黃垢

台南女網購假證書錄取護理師！院方回應

台南女網購假證書錄取護理師！院方回應

關鍵字：

雙121212網購好康優惠

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面