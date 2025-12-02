雙12電商開打！年末必搶優惠　電暖器買一送一、專櫃保養品1212元

▲東森購物網雙12活動火熱開跑中。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

年末最後一波購物折扣雙12開跑，各大電商平台再拼場，東森購物網主打全站加碼購物金回饋、滿額再抽曼谷雙人來回機票；momo精選家電、美妝、保健等多款話題商品下殺；蝦皮購物推99元起免運無限次；PChome 24h購物瞄準暖冬出遊商機，全站旅遊票券5折起優惠。不管是補貨日常用品、添購新家電，或是想犒賞自己，把握這波檔期集中採買。

東森購物網雙12祭出年終壓軸回饋，除了全站送樂透金暖身回饋，12/11、12/12兩天加碼最高12%回饋，活動期間單筆滿千再抽華航曼谷雙人來回機票，添上旅行驚喜。商品方面，精選多個明星大牌，例如鍋寶好禮雙重抽、Timberland服飾年終特降最低4折、Adidas指定鞋款1212元、LG家電最高現省8000元，美妝保養控想囤貨也有SK-II青春露超值1＋1組合、資生堂百優精純乳霜經典正貨加大版等下殺，高單價精品如YSL斜背包、PRADA短夾，甚至連1克拉鑽石項鍊，都有降價優惠，讓犒賞更有感。

若想升級換新家電，這波雙12檔期有Dyson SV52輕量乾溼全能洗地吸塵器、Panasonic 1級能效11公升ECONAVI空氣清淨除濕機等熱門家電折扣，快譯通12葉片式熱浪型油葉式電暖器更是買一送一，還有必搶的德國Brita MXPRO濾芯15入囤貨組。此外，於東森購物網下單還有小確幸，選擇7-ELEVEN取件，登記送中杯熱美式，每波限量2000份。

momo則是根據站上消費觀察發現，一進入12月，消費者的購物心態便從「補貨日常」悄悄轉向「犒賞自己」。其中，家電、美妝、保健三大品類在雙12買氣熱，平台特別挑選多款雙12話題商品，包括精選日立1級能效10公升除濕機、飛利浦14.2L抗敏清淨除濕機等熱門機種，以限定優惠吸引關注，另外像是資生堂國際櫃百優乳霜、倩碧水磁場200ml，只要1,212元；Home Dr. SUPER NMN 37500時光膠囊祭出3＋1組合價87折，天使娜拉EX膠原蛋白粉7盒則是1,911元。

▲HITACHI 日立1級能效10公升舒適節電除濕機 RD-200HG 玫瑰金，雙12優惠價8912元。（圖／momo提供）

▲SHISEIDO 資生堂國際櫃百優精純乳霜 75ml，雙12優惠價1212元。（圖／momo提供）

為搶佔年底雙12消費商機，蝦皮購物集結The North Face、Dyson等大牌強品下殺6折起，12/12當天將開搶The North Face北面兩件式三合一外套7千元有找、Dyson PencilVac SV50筆型吸塵器只要2萬元即可入手，從戶外機能、居家清潔到美妝保健商品都有，滿足所需。即日起至12/14，全面祭出「全站宅配免運」，消費滿99元享店到店免運無限次、滿249元起享隔日到貨免運無限。

▲蝦皮購物在雙12檔期祭出99元起免運無限次。（圖／蝦皮購物提供）

而天氣明顯降溫，民眾出遊興致不減，PChome 24h購物觀察11月整體票券銷售較上週同期成長近2倍，顯示冬日相關商品與旅遊休閒需求全面升溫，有望成為雙12檔期的消費亮點，因此特推全站票券5折起優惠，包括渡假酒店、溫泉飯店與主題住宿券等，像是「桃園大溪笠復威斯汀」渡假酒店雙人豪華客房平日一泊二食住宿券，至12/30以前下殺53折；苗栗泰安觀止溫泉飯店「觀星情房含2早餐+晚餐」，即日起至12/13直降1,212元，想提前規劃泡湯行程與冬季小旅行的人不能錯過。此外，冬日必備的「星巴克中杯美式咖啡兌換券」於12/2至12/15推出70元獨家優惠。