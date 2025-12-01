正妹網購褲子多一條「原味內褲」　試穿才驚見超噁黃垢

▲正妹網購褲子竟多一條「原味內褲」，還發現上面有超噁黃垢...（圖／翻攝自Threads／junita_1218，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

一名女網友在蝦皮網路賣場下單牛仔褲，不料收到試穿後，竟發現裡面卡了一條「原味內褲」，而且上面還有泛黃的汙垢，讓她直呼「生平第一次遇到這麼噁爛的事！」

原PO在Threads發文控訴，當時她領回網購買的牛仔褲，立刻試穿，結果感覺到褲管「有東西卡住」，一拿出來竟是件「原味內褲」，「重點還是黃的！真的噁爛到爆炸！買牛仔褲送原味內褲的概念？我真的嚇到瘋掉。」

原PO質疑，是別人穿過不適合，連內褲一起退回，賣家再原封不動的寄給其他買家？還是賣家自己有穿，之後一起脫下來再包貨出去？希望賣場能盡快給她答覆。

許多網友看完紛紛驚呼，「看到晚餐差點吐出來」、「內褲的人看起來是發炎，有塞藥的那種，好恐怖好噁」、「比較好奇脫的人都沒知覺內褲不見了嗎」、「之前也遇過，下單買內衣，也是人家穿過反摺沒塑膠包裝套，直接裸放在破壞袋裡，明顯人家穿過沒整理直接出貨給我」。

還有人提醒：「只要看到桃園蘆竹我就不會下單」、「以防有人不知道，桃園蘆竹、大園區都是中國賣家在台灣的集運地」、「那邊有很多集運倉庫，很多大陸賣家會使用倉庫地址當出貨地」。

面對廣大網友詢問，賣場店家也現身回應：「抱歉，對於本次事件，公司已經展開調查，也對客戶進行賠償，全額退款，人總有犯錯的時候，當然面對自己的問題，我們肯定會進行反思以及改進。」