民生消費

全聯「12元搶爆品」AirPods入列！7-11下單回饋2千、抽120杯咖啡

▲▼迎戰雙12，各大通路推出優惠。（圖／業者提供）

▲迎戰雙12，各大通路推出超殺回饋及優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎戰「雙12購物節」，全聯旗下全電商即日起狂撒優惠券，另外12月10日至15日連續6天「12元爆殺商品」，每天3時段開搶，包括AirPods、iPad、純金項鍊，都有機會「12元入手」。7-ELEVEN 每月精選2至3項網路爆款商品，導入實體門市開賣；12月12日當天i預購更加碼祭出「iPhone 17全系列7%點數回饋」一日限定，入門款也能穩拿2,000點OPENPOINT（價值2千元）。

▲▼迎戰雙12，各大通路推出優惠。（圖／業者提供）

▲全聯雙12在線上狂撒優惠券，還有「12元爆殺品」開搶。（圖／業者提供）

★全聯

全聯全電商雙12開跑大撒優惠券，即日起至12月9日，天天在10:00、18:00兩時段，限量發出1,212張優惠券，單筆消費滿1,000元享9折，最高折抵200元，限領券當天使用完畢。每天還能領取5張超值折價券，可於12月10日至12月15日單筆消費滿額折抵使用，單筆最高可現省3,200元。

12月10日至12月15日，接力加碼88折，20:00-21:59「單筆消費滿1,000元享88折」，最高折抵388元，每天每會員限折抵6次。

雙12當日限定「單筆消費滿1,212元，折122元」，每隔2小時還整點發送「88折優惠券」，共8個時段（08:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00、20:00、22:00）限量加碼各500張，最高再省500元。

12月也有福利點大放送，除了12月10日至12月15日雙12檔期黃金周外，整個12月每周五六日，在全電商消費使用PX Pay或全支付結帳，折後消費每滿1,500元，送1,000福利點（單日單卡最高送1萬點）。雙12當天限定兩時段：00:00-00:59、12:00-12:59折後消費滿1,212元，加碼送1,212福利點（每時段單卡回饋上限12,120點）。

▲▼迎戰雙12，各大通路推出優惠。（圖／業者提供）

▲12月10日至12月15日連續6天，「12元爆殺商品」手刀開搶。（圖／業者提供）

●「12元爆殺品」開搶

而最有話題的「12元爆殺商品」也在12月10日至12月15日開跑，連續6天每日10:00、15:00、21:00早中晚3個時段，各祭出一品項，只要12元就能入手，消費者可設好鬧鐘拼手速。

・12月10日：韓國甲珍恆溫省電型電熱毯（雙人）、聲寶天廚25L微電腦微波爐（RE-N825TM）、大研生醫大研視易適葉黃素軟膠囊5粒／盒（12入組）。

・12月11日：雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露（小棕瓶100ml）、Babyliss Ultimate Steam專業直髮夾（9900BW）、伊萊克斯Well Q6無線吸塵器（WQ61-1EDBF）。

・12月12日：Prisme Gold小桃花純金墜項鍊（金重約0.02錢±0.01）、AUS電動多功能升降電競桌（贈超大滑鼠墊）、Apple原廠AirPods Pro3。

・12月13日：iPad 11 Wi-Fi 128G（藍色）、契爾氏激光極淨白淡斑精華115ml、特福X-pert 7.60無線輕量吸塵器（TY6A35HT）。

・12月14日：Elizabeth Arden 21天霜75ml、BTP EX金盞花葉黃素加倍晶亮飲20mlx15入（共2盒）、微星MAG 274UPDF E16M 4K雙模式電競螢幕（27吋FHD／UHD）。

・12月15日：FUGU BEAUTY電動頭部按摩器、象印4.0L微電腦電動熱水瓶（CP-FAF40）、北方房間／浴室兩用陶瓷電暖器（PTC831S）。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN自今年11月起，攜手iOPEN Mall啟動「尋寶趣！」暢銷商品快閃活動，每月精選2至3項網路爆款商品，導入實體門市販售，走進超商就能輕鬆開箱直接買，全台7-11 門市皆有機會成為iOPEN Mall微型及中小型賣家的實體展售舞台。

▲▼迎戰雙12，各大通路推出優惠。（圖／業者提供）

▲7-11每月精選「iOPEN Mall」爆款商品在實體門市販售，還抽「120杯咖啡」大禮包。（圖／業者提供）

尋寶趣首波主攻實用日用品，包括在iOPEN Mall一周賣破3萬件的「手提冰壩杯」、引爆社群話題的「柯達一次性即可拍相機」等。同時，在門市消費累積的OPENPOINT點數，也能在iOPEN Mall放大使用，12月以OPENPOINT點數折抵下單金額滿99元，直接贈送「CITY CAFE中杯美式1杯」。

iOPEN Mall即日起至2026年1月1日展開「1212年終大回饋」，除了全站超取免運外，活動期間限時消費滿萬元，加碼回饋「600點OPENPOINT」。下單並選擇超商取貨，還有機會抽中「年終犒賞大禮包」，獎項包括「120杯中杯拿鐵」或「120杯大杯美式」，滿額5千元再抽最大獎日韓雙人來回機票。

▼下單還抽「120杯中杯拿鐵或大杯美式」咖啡大禮包。（圖／業者提供）

▲▼迎戰雙12，各大通路推出優惠。（圖／業者提供）

另外，迎戰雙12與年末送禮、尾牙採購旺季，7-ELEVEN i預購「雙12年終盛典」登場，即日起至12月14日，指定商品加贈10%、111點、711點，最高加碼「2,000點OPENPOINT點數」回饋，再搭配首購優惠或刷uniopen聯名卡，最高可達37%點數回饋（1點=1元）。

12月12日當天，i預購更加碼祭出「iPhone 17全系列7%點數回饋」一日限定，入門款也能穩拿2,000點OPENPOINT。

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

