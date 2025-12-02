快訊／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步：會繼續幫助人

記者黃宥寧／台北報導

感動！北市黃姓清潔隊員因將回收車上的一只殘值32元的舊電鍋帶回家並轉送拾荒老婦，被依《貪污治罪條例》起訴。士林地院今判處3月徒刑、緩刑2年並褫奪公權1年。黃員得知結果後接受訪問，語氣明顯放鬆，並露出憨厚笑容，令人感覺他終於卸下壓力，也顯見這段日子對他造成不小心理負擔。

▲北市黃姓清潔員「32元電鍋案」獲判緩刑2年，聽到結果鬆口氣露出憨笑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士院宣判理由指出，黃男身為依法令服務於地方自治機關之清潔隊員，具有法定職務權限，所隨車收運的回收物品即屬「職務上持有」。依北市環保局《環境清潔勤務須知》，資源回收人員不得擅自占有或處分回收物品。黃男將電鍋載回家中後贈與他人，已屬意圖為自己不法之所有，構成《貪污治罪條例》第6條第1項第3款「侵占職務上持有之非公用私有財物罪」。

雖侵占職務上持有物在《貪污治罪條例》中屬5年以上重罪，但本案最終僅判3個月、得緩刑2年，主因黃男同時符合多項減刑事由。法院指出，他在偵查階段即坦承犯行並繳回涉案電鍋，依法符合第8條第2項的自白減刑規定；其次，電鍋殘值僅32.56元，對公庫影響極微，屬小額貪污，可依第12條再減刑。此外，他在政風單位尚未完全掌握犯行情形前，即主動赴廉政署說明並繳回所得，符合第8條第1項的「自首」要件。

更重要的是，本案動機單純、財物價值微小、未造成實質危害，即使依最低刑5月仍嫌過重，法院依刑法第59條認定其情堪憫恕，再度酌減其刑。法官強調，公務員雖應廉潔自持，不得因財物價值低微而降低標準，但衡酌黃男無前科、素行良好、全案坦承犯行、侵占金額極低且已繳回，認為無立即施以自由刑之必要，因此宣告3月徒刑、緩刑2年。

據了解，黃員是家中獨子，過去多年與母親相依為命，母親過世後便獨自一人生活、日夜輪班把清潔隊工作當成生活重心。今聽到判決結果、確定不用入獄時，他愣了一下，像是不知道要如何反應，只是露出一個有些靦腆、也有些疲憊的微笑。

由於判決包含褫奪公權1年，意味著清潔隊職務恐怕無法再續，提到未來工作時，他沉默片刻，語氣輕得幾乎聽不見地說：「就…退休了。」那句話沒有抱怨，卻像把長年壓在心上的重量慢慢放下，也人感受到他複雜的心情，既如釋重負，又帶著無法言說的孤單，而黃男也說，之後還會繼續幫助需要幫助的人。