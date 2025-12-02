　
社會 社會焦點 保障人權

為義父報仇砍斷仇家腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T原因曝

記者邱中岳／台北報導

黑幫大老尋仇6年不晚，天道盟大哥「黑狗」1日下午1時許遭人伏擊砍斷腳筋，刀傷深可見骨，目前仍在加護病房，當天上午正巧是宿敵「南萬華教父」高寶勝的告別式，讓外界聯想兩人的宿怨，警方當場將自首的兩人帶回派出所偵訊，其中一名刀手表示是要替已故義父寶勝報仇，因重大刑案所以警方也查扣兩人身上衣物，最後由刀手老婆前往購買兩套同款服飾給兩人更換。

南萬華教父辦告別式，徐姓義子（前）上演復仇記，事後與同夥（後）一同移送地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

▲南萬華教父辦告別式，徐姓義子（前）上演復仇記，與同夥（後）一同移送地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

警方調查，20歲的徐姓男子（高寶勝義子）和25歲的王姓共犯，1日上午前往板橋殯儀館參加完高寶勝的告別式之後，立刻前往北市萬華區漢口街一處地下停車場埋伏，砍殺65歲天道盟天山會大哥「黑狗」，造成黑狗雙腳腳筋斷裂，且刀傷深可見骨，已經有骨裂的情況，目前仍在加護病房。

南萬華教父辦告別式，徐姓義子（前）上演復仇記，事後與同夥（後）一同移送地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

▲天道盟大哥「黑狗」遭伏擊砍斷腳筋，徐、王兩嫌因為衣物遭查扣，徐妻買同款帽T給兩人更換。（圖／記者劉昌松攝）

警方指出，案發後，徐姓男子等兩人主動報警處理，並且留在原地等待警方上門，警方立刻將兩人帶回派出所偵訊，但是因為黑狗傷勢嚴重，兩人已經涉及重傷害罪嫌，警方也比照重大刑案查扣兩人犯案衣褲。

徐、王兩人衣服被查扣，所以只能透過徐的妻子前往服飾店，購買兩套同款的帽T、棉褲，分別給徐、王兩人穿著，在偵訊過後，依照重傷害罪嫌由警方移送地檢署偵辦。

南萬華教父義子「挑斷仇家腳筋」！檢方聲押2人

天道盟大哥「黑狗」1日下午遭人伏擊、砍斷腳筋，巧合的是當天正好是道上宿敵、「南萬華教父」高寶勝的告別式，且行兇的徐嫌(20歲)還是高寶勝的義子，復仇意味十分濃厚。警方趕抵現場時，徐嫌與共犯王嫌(25歲)並未離開現場，乖乖束手就逮，配合警方偵訊，全案經移送檢方複訊後，2人均聲押禁見。

南萬華教父癌逝　「盯著」義子斷仇家腳筋

義子斷仇家雙腳筋　天道盟「內戰」醞釀中

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

即／基隆2樓民宅起火　獨居男獲救送醫

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

