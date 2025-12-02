為義父報仇砍斷仇家腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T原因曝

記者邱中岳／台北報導

黑幫大老尋仇6年不晚，天道盟大哥「黑狗」1日下午1時許遭人伏擊砍斷腳筋，刀傷深可見骨，目前仍在加護病房，當天上午正巧是宿敵「南萬華教父」高寶勝的告別式，讓外界聯想兩人的宿怨，警方當場將自首的兩人帶回派出所偵訊，其中一名刀手表示是要替已故義父寶勝報仇，因重大刑案所以警方也查扣兩人身上衣物，最後由刀手老婆前往購買兩套同款服飾給兩人更換。

▲南萬華教父辦告別式，徐姓義子（前）上演復仇記，與同夥（後）一同移送地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

警方調查，20歲的徐姓男子（高寶勝義子）和25歲的王姓共犯，1日上午前往板橋殯儀館參加完高寶勝的告別式之後，立刻前往北市萬華區漢口街一處地下停車場埋伏，砍殺65歲天道盟天山會大哥「黑狗」，造成黑狗雙腳腳筋斷裂，且刀傷深可見骨，已經有骨裂的情況，目前仍在加護病房。

▲天道盟大哥「黑狗」遭伏擊砍斷腳筋，徐、王兩嫌因為衣物遭查扣，徐妻買同款帽T給兩人更換。（圖／記者劉昌松攝）

警方指出，案發後，徐姓男子等兩人主動報警處理，並且留在原地等待警方上門，警方立刻將兩人帶回派出所偵訊，但是因為黑狗傷勢嚴重，兩人已經涉及重傷害罪嫌，警方也比照重大刑案查扣兩人犯案衣褲。

徐、王兩人衣服被查扣，所以只能透過徐的妻子前往服飾店，購買兩套同款的帽T、棉褲，分別給徐、王兩人穿著，在偵訊過後，依照重傷害罪嫌由警方移送地檢署偵辦。