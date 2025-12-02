　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北海道函館市中心嚴重火災！火光竄燒、濃煙瀰漫　大型百貨緊急閉館

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本北海道函館市中心今（2）日下午爆發火災，起火點位在五稜郭商圈本町6番附近一棟老舊2層樓建築，該建築物聚集多家辦公室與餐飲店。現場竄出大量濃煙，使周邊街區一度能見度驟降。當局已出動至少14輛消防車全力灌救，目前火勢仍未撲滅，傷亡情況則仍待進一步確認，周邊大型購物中心也宣布閉館。

▲▼日本北海道函館市市中心本町6番一棟2層樓建築爆發火災。（圖／翻攝自X）

▲日本北海道函館市中心本町6番一棟2層樓建築爆發火災。（圖／翻攝自X）

根據《日本放送協會》、《UHB北海道文化放送》，函館市消防署指出，2日下午2時50分（台灣時間下午1時50分）左右接獲通報，稱辦公室冒出火光，消防人員立即趕抵現場。起火建築位在函館市五稜郭一帶，距離知名觀光景點五稜郭公園僅1公里，周邊餐廳、商店、辦公大樓林立，平時人潮密集。

從現場畫面可以看到，大量濃煙從建築物內不斷往外竄出，甚至濃厚煙霧瀰漫導致影響視線，使街道能見度變得極差，周邊民眾紛紛駐足圍觀，場面一度陷入混亂。截至目前為止，當局已投入14輛消防車前往灌救，但火勢仍未撲滅，煙柱持續向外擴散。

報導指出，起火當下建築物內的員工均已緊急疏散，目前尚未接獲有人受傷或受困的消息。然而消防當局也表示，仍在釐清是否有火勢延燒至周邊建築，以及是否可能出現其他人員傷亡，相關資訊仍有待後續調查。

火災同時也對周邊商圈造成明顯影響。位於五稜郭公園前電車站前的大型購物中心「SHARE STAR函館」宣布因火災而臨時閉館。此外，百貨公司「丸井今井函館店」也臨時調整營業時間，於下午4時30分提前結束營業，以避免影響顧客安全。

由於事發地點正好位在函館市電（路面電車）沿線，是旅客與當地民眾都會頻繁經過的熱鬧街區，濃煙四散亦對交通與行人動線造成干擾。警方與消防持續在周邊拉起封鎖線，提醒民眾避免靠近，以免吸入濃煙或阻礙救災動線。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高國豪妻子發文　還原兄弟互毆始末
獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資
快訊／高志綱妻子委請律師發聲明
快訊／首例！台積電驚爆「3內鬼工程師」　東京威力涉違國安法遭
高國豪兄弟互毆「斷腳讓你不能打球」大哥還挨告恐嚇　12／10
獨／信義區盛大開幕！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕
快訊／北檢11路搜索中油、世曦公司！
北海道函館市中心嚴重火災！　大型百貨緊急閉館
高志綱爆小三！身分起底　「露屁蛋」騎車照爆紅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他珠寶店逛一半「把60萬項鍊吞下肚」　警傻眼：找不到了

16歲車禍失憶！男失聯45年「又撞到頭」　奇蹟恢復記憶回家了

南韓濟州島加工廠陷火海！火勢「蔓延4棟建築」　燒20小時仍未撲滅

機場驚見「失蹤客機」！　波音737離奇蒸發13年找到了

尖叫雞地獄！鄰居每天狂按「噪音轟炸」　她被吵10年崩潰求救

北海道函館市中心嚴重火災！火光竄燒、濃煙瀰漫　大型百貨緊急閉館

「450公斤蝸牛」一夜被偷光！　法養殖場300多萬心血沒了

拍飆速片炫技！　18歲重機網紅失控噴飛「身首分離」慘死

2親台候選人領先！宏都拉斯大選技術性平手　將啟動人工計票

假冒南韓總統李在明名義發表談話　30多歲男上班族向警方自首

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

他珠寶店逛一半「把60萬項鍊吞下肚」　警傻眼：找不到了

16歲車禍失憶！男失聯45年「又撞到頭」　奇蹟恢復記憶回家了

南韓濟州島加工廠陷火海！火勢「蔓延4棟建築」　燒20小時仍未撲滅

機場驚見「失蹤客機」！　波音737離奇蒸發13年找到了

尖叫雞地獄！鄰居每天狂按「噪音轟炸」　她被吵10年崩潰求救

北海道函館市中心嚴重火災！火光竄燒、濃煙瀰漫　大型百貨緊急閉館

「450公斤蝸牛」一夜被偷光！　法養殖場300多萬心血沒了

拍飆速片炫技！　18歲重機網紅失控噴飛「身首分離」慘死

2親台候選人領先！宏都拉斯大選技術性平手　將啟動人工計票

假冒南韓總統李在明名義發表談話　30多歲男上班族向警方自首

2026台南好young卡司揭曉　告五人、動力火車、玖壹壹全到齊

林佳龍稱中日爭端恐拖1年　陸外交部嗆：台灣沒有外交部長

香港大火釀151死　鄭秀文「拍戲空檔衝教堂祈禱」：心情很沉重

高中鋁聯方鉦緯滿貫砲領軍　大理逆轉秀峰奪分組第一晉32強

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

貿協「穩定幣與國際貿易未來論壇」　助企業掌握跨境結算新趨勢

萬豪全台18間飯店推「萬味奇遇」美食嘉年華　板橋艾美明年開幕

金世正、Irene拎Longchamp竹節扣包超萌自拍！冬日手套包與節慶新款一次看

他珠寶店逛一半「把60萬項鍊吞下肚」　警傻眼：找不到了

「小叮噹」陳頌恩強勢救援投打貢獻　善化12比7收關鍵勝

【公司不想輸】設計公司幫開實習證明　直接搞出卷軸超有料XD

國際熱門新聞

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

高樓陽台「集體裸拍」！20多名美艷女模遭逮

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

男友遭榮譽處決！　21歲新娘抱遺體成婚

釜山女大生遭「鋸片削臉+割頸」　搶救2小時不治

內戰煉獄　女被逼脫光「多人輪流侵犯」

宏都拉斯大選開票陷膠　2親台候選人僅差515票

前一個顧客看中卻沒買　男買下中3千萬

全球唯一！英美達成「零關稅協議」：英輸美藥品免關稅

比特幣暴跌6%　拖累美股收黑427點

18歲重機網紅慘死！　飆速失控「身首飛離」

輝達砸628億入股新思科技　收高4.85％

中國兩度狀告聯合國！怒批高市引發緊張

更多熱門

相關新聞

韓濟州島加工廠陷火海　燒20小時仍未撲滅

韓濟州島加工廠陷火海　燒20小時仍未撲滅

南韓濟州島西歸浦市吐坪洞一座廢棄木材加工廠昨（1）日晚間發生火災，大火迅速蔓延至周遭其他座工廠。

砍斷仇家腳筋！2刀手穿同款「3黑點」帽T原因曝

砍斷仇家腳筋！2刀手穿同款「3黑點」帽T原因曝

假冒南韓總統李在明名義發表談話　向警自首

假冒南韓總統李在明名義發表談話　向警自首

即／台中公車突衝越對向車道撞拖吊車　3人受困

即／台中公車突衝越對向車道撞拖吊車　3人受困

陸客惡搞南韓　在星巴克「吃炸雞、喝燒酒」

陸客惡搞南韓　在星巴克「吃炸雞、喝燒酒」

關鍵字：

日韓要聞日本北海道函館火災影音

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面