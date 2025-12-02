北海道函館市中心嚴重火災！火光竄燒、濃煙瀰漫　大型百貨緊急閉館

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本北海道函館市中心今（2）日下午爆發火災，起火點位在五稜郭商圈本町6番附近一棟老舊2層樓建築，該建築物聚集多家辦公室與餐飲店。現場竄出大量濃煙，使周邊街區一度能見度驟降。當局已出動至少14輛消防車全力灌救，目前火勢仍未撲滅，傷亡情況則仍待進一步確認，周邊大型購物中心也宣布閉館。

▲日本北海道函館市中心本町6番一棟2層樓建築爆發火災。（圖／翻攝自X）

根據《日本放送協會》、《UHB北海道文化放送》，函館市消防署指出，2日下午2時50分（台灣時間下午1時50分）左右接獲通報，稱辦公室冒出火光，消防人員立即趕抵現場。起火建築位在函館市五稜郭一帶，距離知名觀光景點五稜郭公園僅1公里，周邊餐廳、商店、辦公大樓林立，平時人潮密集。

從現場畫面可以看到，大量濃煙從建築物內不斷往外竄出，甚至濃厚煙霧瀰漫導致影響視線，使街道能見度變得極差，周邊民眾紛紛駐足圍觀，場面一度陷入混亂。截至目前為止，當局已投入14輛消防車前往灌救，但火勢仍未撲滅，煙柱持續向外擴散。

報導指出，起火當下建築物內的員工均已緊急疏散，目前尚未接獲有人受傷或受困的消息。然而消防當局也表示，仍在釐清是否有火勢延燒至周邊建築，以及是否可能出現其他人員傷亡，相關資訊仍有待後續調查。

火災同時也對周邊商圈造成明顯影響。位於五稜郭公園前電車站前的大型購物中心「SHARE STAR函館」宣布因火災而臨時閉館。此外，百貨公司「丸井今井函館店」也臨時調整營業時間，於下午4時30分提前結束營業，以避免影響顧客安全。

由於事發地點正好位在函館市電（路面電車）沿線，是旅客與當地民眾都會頻繁經過的熱鬧街區，濃煙四散亦對交通與行人動線造成干擾。警方與消防持續在周邊拉起封鎖線，提醒民眾避免靠近，以免吸入濃煙或阻礙救災動線。