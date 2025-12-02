南萬華教父告別式…義子埋伏「挑斷仇家腳筋」！　檢方聲押2人

▲徐嫌為高寶勝義子，砍斷黑狗腳筋後並未離開現場。（圖／記者劉昌松攝）

記者邱中岳、劉昌松、莊智勝／台北報導

天道盟大哥「黑狗」1日下午遭人伏擊、砍斷腳筋，巧合的是當天正好是道上宿敵、「南萬華教父」高寶勝的告別式，且行兇的徐嫌(20歲)還是高寶勝的義子，復仇意味十分濃厚。警方趕抵現場時，徐嫌與共犯王嫌(25歲)並未離開現場，乖乖束手就逮，配合警方偵訊，全案經移送檢方複訊後，2人均聲押禁見。

據了解，高寶勝多年前曾因土方工程而與黑狗發生衝突，經道上大哥極力調解，2人矛盾仍然難以調停，黑狗還設局伏擊高寶勝，導致腳筋斷裂，在家治療許久才有辦法行走，高寶勝至臨終前仍對此事耿耿於懷。

事隔6年，高寶勝罹患膽囊癌離世，1日上午於新北市利殯儀館舉辦告別式，下午其義子徐男便夥同王南在萬華區漢口街一處停車場埋伏黑狗，狠狠將他雙腳腳筋挑斷，傷口深可見骨，黑狗痛得倒地頻頻哀號；警方獲報趕抵現場時，徐、王等人並未逃跑，而是乖乖束手就逮，並配合警方回到警局偵訊；全案訊後依重傷害罪將2人移送法辦，檢方複訊後將2人雙雙聲押禁見。

▼南萬華教父辦告別式，徐姓義子（前）上演復仇記，事後與同夥王嫌（後）一同移送地檢署。（圖／記者劉昌松攝）