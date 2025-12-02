南萬華教父被鐵鎚斷腿！6年後癌逝火化...「盯著」義子斷仇家腳筋

▲天道盟一清元老癌逝，告別式車隊還回故居繞境，接著就發生義子復仇記。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

黑幫大老尋仇6年不晚，天道盟大哥「黑狗」1日下午1時許遭人伏擊砍斷腳筋，刀傷深可見骨，目前仍在加護病房，當天上午正巧是宿敵高寶勝的告別式，讓外界聯想兩人的宿怨。6年前，高寶勝遭人伏擊、持鐵鎚敲斷左腳，當時高就懷疑是黑狗所為，但最後沒有報警，醞釀6年的復仇行動在告別式當天展開，當時正巧移靈車隊返回寶勝故居，黑狗就在這段時間遇襲，似乎要讓寶勝盯著義子完成任務。

警方調查，20歲的徐姓男子（高寶勝義子）、25歲的王姓共犯，1日下午1時許參加完上午高的告別式之後，立刻輾轉前往北市萬華區漢口街一處停車場埋伏，並在地下停車場砍殺65歲的天道盟天山會大哥「黑狗」，導致黑狗雙腳腳筋斷裂，且刀傷深可見骨，已經有骨裂的情況，目前仍在加護病房。

▲天道盟大哥「黑狗」遭伏擊砍斷腳筋，兇嫌移送北檢。上圖為徐嫌，下為王嫌。（圖／記者劉昌松攝）

警方指出，徐姓義子等兩人在行兇之後主動報案，並且通知警方抵達現場，配合警方回到警局進行偵訊，訊後依照重傷害罪嫌將兩人移送法辦。徐男表示，6年前義父與黑狗就有因土地開發事件鬧得不愉快，甚至還傳出義父被5人包圍，用鐵鎚襲擊左腿，導致在家治療一段時間。

知情人士透露，寶勝在6年前遭5人伏擊，事後私下就醫沒有對外張揚，在家中治療許久之後才可以行走，時隔一陣子才逐漸出席餐會；徐姓義子則表示「他左腿都是鋼釘」，據悉，寶勝當時就懷疑是黑狗教唆行兇，卻不動聲色。

寶勝罹患膽囊癌病逝，1日上午於新北市立殯儀館舉辦告別式，結束後，移靈車隊在上午11時許回到寶勝生前故居「萬華加蚋仔」一帶，下午2時結束後發引火化，而黑狗遭砍斷腳筋約在下午1時30分左右，寶勝就像是看著義子為他復仇。

據悉，寶勝、黑狗原本都是天道盟元老等級的人物，級數僅次於當初成立天道盟的創盟成員，所以許多人得知消息後感嘆「這是一場神仙打架」，對於後續事宜也不敢多問。另外，因為黑狗被砍斷腳筋、且刀傷深可見骨，恐會面臨終身需要拿拐杖，或者一段長期的治療過程。