高國豪「私約二嫂」兄弟街頭互毆　IG被酸：餃子好吃嗎

記者葉國吏／綜合報導

新竹攻城獅球星高國豪疑因「私約」二哥高國強妻子風波，去年底與大哥高聖文、高國強發生肢體衝突、告進法院，全案近日宣判。事件曝光後，高國豪IG被網友洗版。

▲高國豪（右）脫去上衣，揮拳痛毆大哥高聖文頭部，在旁的親戚連忙勸阻。（圖／民眾提供）

高國豪去年6月被爆「私約」哥哥高國強妻子劉家菱，雖然他數度出面澄清，但感情糾紛持續延燒，雙方屢次隔空互嗆。後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」，強調私事不該打擾社會大眾，甚至模糊球隊、球賽的焦點，對於占用版面深表歉意，未來將不再做出回應。

▲高家3兄弟在餐廳外打成一團。（圖／民眾提供）

同年12月間，高國豪與2個哥哥又爆發嚴重衝突。檢警調查，高聖文、高國強、高國豪等家族成員，去年12月3日在宜蘭縣蘇澳鎮某餐廳前，因細故再度起爭執，高勝文、高國強2個哥哥先是作勢要毆打高國豪，戴姓表哥見狀上前勸阻，高國強仍對高國豪拳打腳踢。高家三兄弟在路邊扭打，高國豪甚至脫掉上衣對2名哥哥反擊，雙方不斷揮拳朝頭部痛毆，過程影片全長約3分多鐘。

▲高國豪與二哥高國強（墨綠色上衣者）及大哥高聖文（白衣者）先在餐廳內發生衝突。（圖／民眾提供）

有關高國豪涉與家人暴力事件，攻城獅球團表示，高國豪私領域將自行處理，事件目前進入司法程序，球隊不會發表意見。而高國豪目前尚未回應，但IG已經有網友湧入留言「餃子好吃否」，不過也有不少人替高國豪打氣「國豪加油專心球場」、「國豪加油 專注在球場上！其他的事情都不重要！」、「想說聲加油！當得不到好處的人，想看你垮台時，更需要活得有品質、照顧好真正的家人～」。