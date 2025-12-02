高國豪3兄弟互毆片流出　妻嘆「陷害要多久？」：當天不是聚會

記者鄺郁庭／綜合報導

新竹攻城獅球星高國豪去年中爆出私約二哥高國強妻子，同年底3兄弟當街大打出手、互告。近期互毆影片流出，掀起網友議論。對此，高國豪老婆忍不住在Threads發文，「這個陷害要持續多久？！兄弟爬山，各自努力！」並透露當天狀況不是一起聚會吃飯。

高國豪老婆今（2）日上午在Threads寫下，「這個陷害要持續多久？！兄弟爬山，各自努力」。並在留言處透露，「當天狀況不是一起聚會吃飯。」有網友就詢問「是鴻門宴嗎？希望可以出來說明一下，不然太傷了。」但對這進一步詢問，她並沒有回應。

其他人則紛紛留言，「能出現在聚會就已經不錯了，還能這樣錄影，真的很不妥當，更何況都已經走法律程序，該罰錢就罰，親兄弟明算帳」、「去年的事情，怎麼現在才拿出來？不知道是給誰做文章，有點耐人尋味」、「搞成這樣也太難看了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片發生在去年12月3日，高聖文、高國強、高國豪等三兄弟在宜蘭縣蘇澳鎮某餐廳前，因故再度起爭執，高聖文、高國強2個哥哥先是作勢要毆打高國豪，戴姓表哥見狀上前勸阻，但高國強仍對高國豪拳打腳踢。

在店家與親友勸阻下，高家三兄弟從店裡打到店外，旁人不斷制止仍勸不住三人火氣，裸著上身的高國豪甚至對著拍攝鏡頭辱罵「去發媒體啊，你們就是垃圾、婊子，有沒有聽到？」更一度上前喊單挑，一旁高國豪妻子也上前開嗆「就是因為你娶了劉家菱，高家才變成這個樣子」，態度之激動連懷中孩子都害怕的哭泣。

從另外一個角度的影片中可以發現，事實上高國豪嗆單挑的對象就是二嫂劉家菱與大嫂，抱著孩子的二嫂全程都相當冷靜，面對高國豪怒喊單挑也毫不畏懼，一旁大嫂則拿著手機錄影。