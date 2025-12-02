快訊／32元回收電鍋送拾荒嬤煮熱粥　清潔員涉貪污一審判決出爐

記者黃宥寧／台北報導

北市1名任職逾30年的黃姓清潔隊員，因將回收車上的舊電鍋測試後轉送給拾荒老婦，被依《貪污治罪條例》起訴。當時，《ETtoday新聞雲》獨家訪問黃員，他眼眶泛紅、聲音哽咽，吐露「我很後悔，好人無法做…真的」。這件案更視為「善意與法條」正面衝突的指標性案例，士林地院今（2）日11點宣判，判處有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。

今上午11時宣判，法官審酌黃員沒有不法所得、動機出於助人、涉案金額極低且已自首，裁定從輕量刑，判3月徒刑、緩刑2年、褫奪公權1年。

全案起源於2024年7月，黃男在執勤時發現資源回收車上一只電鍋外觀完整、疑似仍可使用，遂先搬回家確認功能，隔日再轉送給一名靠撿回收維生的老婦人。他坦言，當時只是想到對方常吃冷飯，想讓人「至少有熱飯可吃」。

事後，清潔隊內出現「有人私拿回收物」的傳聞，主管調閱監視器後鎖定黃員，要求他將電鍋繳回。黃員因不好意思向老婦人取回，自掏腰包買了一個新的電鍋換回舊品，再親自交還環保局。後於政風室約談時，他選擇主動向廉政署自首，全案調查中亦全盤自白。

該電鍋經回收商估價僅32.56元，但依北市環保局《環境清潔勤務須知》，回收物一旦上車即屬市府所掌管之財物，清潔隊員不得擅自占有或處分。檢方認定，黃員係「利用職務上機會擅自取走回收物」，符合《貪污治罪條例》第4條第1項第5款的職務侵占罪構成，依法必須起訴。

檢察官在起訴書中也表達求情意見，指黃男自首、自白，涉案金額低微，依同條例第8條及第12條規定，可依法減輕其刑。然而，由於職務侵占罪為重大罪名，仍應交由法院審酌是否緩刑、減刑。

今年9月9日首開庭時，《ETtoday新聞雲》獨家專訪黃員。當天，他剛從法庭走出來，情緒仍相當緊繃。他說，執勤時看見回收車上有一只仍可使用的電鍋，心想家中附近有位靠拾荒維生的阿桑常吃冷飯，便萌生念頭：「如果她有電鍋，至少能煮粥，日子好過一點。」於是才會帶回家測試後轉送給對方。

▲黃姓清潔員想讓拾荒嬤煮熱粥，卻讓自己淪為挨告。（圖／記者黃宥寧製）

沒想到此舉被其他人看到並檢舉，分隊要求他將電鍋歸還，並啟動調查。黃男當時在鏡頭前語帶哽咽：「第一次遇到這種事，很害怕…不知道會不會被關。」

10月14日第二次開庭時，審判長詢問黃員是否找得到那名老婦出庭作證。黃員低聲回答：「我也很想找，但真的很久沒看到她，也不知道她住哪。」法官接著問他是否留有購買新電鍋的發票，他則坦言沒有。談到案情如何曝光，他無奈表示：「應該是被檢舉吧，有人說我把回收物拿回家，傳到分隊長那裡…。」

公訴檢察官在法庭上則指出，縱使被告主張動機助人，但「慷他人之慨仍是不法」，強調法治社會不應鼓吹「廖添丁義賊」的觀念，並表示本案雖然金額極低、損害輕微，又有自白、自首等情狀，但仍應「依法減刑，不得免刑」，避免社會大眾誤認此類行為可被容許。

法扶律師則為黃員辯護，強調他服務超過30年，從未違紀，這次確屬善意誤觸法網，涉案金額僅32.56元，典型「情輕法重」，請求法院從寬量刑，並給予緩刑機會。審判長最後詢問黃員是否有話想說，他沉默片刻，聲音沙啞：「好人難做…沒想到拿不要的東西送人也有罪。」

本案也凸顯制度性問題，依環保局《環境清潔勤務須知》，回收物上車後即屬市府資產，不得擅自處分。然而，法務部今年已提出《貪污治罪條例》修法草案，針對「小額貪污」設置更高彈性，包括刑期可減輕甚至免刑、擴大緩起訴適用範圍，讓處理更符合比例原則。