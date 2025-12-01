台灣青年中醫論壇　分享AI行銷與經營策略首度導入「圖靈證書」

▲第二屆台灣青年中醫論壇。（圖／桃園市中醫師公會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應AI浪潮下的醫療變革，桃園市中醫師公會1日表示，該會於日前假桃園長庚紀念醫院舉辦第二屆「台灣青年中醫論壇」，以「世代交會、實戰傳承」為主題，集結25位跨領域青年中醫師與專家講者，分享AI行銷與經營策略，吸引 178 名學員參與，全方位呈現新世代中醫師的臨床實戰經驗。

論壇主席桃園市中醫師公會理事長廖奎鈞表示：青年世代的中醫師正站在產業加速轉型的關鍵時代，面對患者需求多元化、臨床競爭日益激烈等挑戰，更需要具備跨領域整合能力與即戰力。

因此，本次論壇特別以「可複製、可落地」為核心策展理念，課程內容從臨床思維、科學驗證、案例拆解到品牌經營與AI應用，均以實務導向設計，讓學員能夠「聽得懂、學得會、帶得走」，確保參與者能於隔天即回到臨床或職涯現場實際運用。」

▲第二屆台灣青年論壇，號召25位頂尖中醫師授課。（圖／桃園市中醫師公會提供）

該論壇更首度導入「圖靈證書（Turing Certificate）」，以 AI 技術紀錄學習歷程，是台灣中醫界首次採用的數位化突破，象徵青年世代推動中醫教育與科技整合的重要里程。現場更邀集產業夥伴共同打造「中醫產業交流展區」，從中藥製藥、專業醫療儀器到保健營養品，提供學員和業界交流合作的寶貴機會。

桃園市中醫師公會指出，愈來愈多中醫學生與來自不同專科的醫療人員加入，讓論壇從單一專業的交流場域，逐步擴展為新世代醫療人的創新舞台，打造具高度活力的跨域生態系。

未來期盼持續透過此類實戰導向的論壇，協助青年中醫快速累積臨床量能、掌握跨域技能，並以更具前瞻性的思維推動中醫現代化、數位化與國際化，充分展現本屆論壇「跨世代 × 跨專業 × 跨地區」的核心價值，期許成為台灣中醫邁向未來的重要驅動力。

包括：總統府副秘書長何志偉、桃園市政府衛生局長賈蔚、中醫師公會全國聯合會理事長蘇守毅、長庚體系中醫醫療發展召集人黃澤宏等人士出席。