　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣青年中醫論壇　分享AI行銷與經營策略首度導入「圖靈證書」

▲台灣青年中醫論壇分享AI行銷與經營策略

▲第二屆台灣青年中醫論壇。（圖／桃園市中醫師公會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應AI浪潮下的醫療變革，桃園市中醫師公會1日表示，該會於日前假桃園長庚紀念醫院舉辦第二屆「台灣青年中醫論壇」，以「世代交會、實戰傳承」為主題，集結25位跨領域青年中醫師與專家講者，分享AI行銷與經營策略，吸引 178 名學員參與，全方位呈現新世代中醫師的臨床實戰經驗。

論壇主席桃園市中醫師公會理事長廖奎鈞表示：青年世代的中醫師正站在產業加速轉型的關鍵時代，面對患者需求多元化、臨床競爭日益激烈等挑戰，更需要具備跨領域整合能力與即戰力。

因此，本次論壇特別以「可複製、可落地」為核心策展理念，課程內容從臨床思維、科學驗證、案例拆解到品牌經營與AI應用，均以實務導向設計，讓學員能夠「聽得懂、學得會、帶得走」，確保參與者能於隔天即回到臨床或職涯現場實際運用。」

▲台灣青年中醫論壇分享AI行銷與經營策略

▲第二屆台灣青年論壇，號召25位頂尖中醫師授課。（圖／桃園市中醫師公會提供）

該論壇更首度導入「圖靈證書（Turing Certificate）」，以 AI 技術紀錄學習歷程，是台灣中醫界首次採用的數位化突破，象徵青年世代推動中醫教育與科技整合的重要里程。現場更邀集產業夥伴共同打造「中醫產業交流展區」，從中藥製藥、專業醫療儀器到保健營養品，提供學員和業界交流合作的寶貴機會。

桃園市中醫師公會指出，愈來愈多中醫學生與來自不同專科的醫療人員加入，讓論壇從單一專業的交流場域，逐步擴展為新世代醫療人的創新舞台，打造具高度活力的跨域生態系。

未來期盼持續透過此類實戰導向的論壇，協助青年中醫快速累積臨床量能、掌握跨域技能，並以更具前瞻性的思維推動中醫現代化、數位化與國際化，充分展現本屆論壇「跨世代 × 跨專業 × 跨地區」的核心價值，期許成為台灣中醫邁向未來的重要驅動力。

包括：總統府副秘書長何志偉、桃園市政府衛生局長賈蔚、中醫師公會全國聯合會理事長蘇守毅、長庚體系中醫醫療發展召集人黃澤宏等人士出席。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
入冬後最冷！0度線壓境「2天急凍探14℃」
嚴重車禍28歲女遭壓車底！眾人「合力抬車」救援畫面曝光
高國豪私約對象是二嫂！　3兄弟2打1互K畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

首屆「長庚植牙論壇」　聚焦All-on-X全口速定植牙

桃園客語家庭2.0計畫　第二季家庭講客影片競賽優選作品出爐

元智「販骨」學生團隊獲百萬創業金　解決原民獸骨工藝面臨失傳

2025AGI機器人聯賽　打造桃園「AI教育最友善城市」

中原大學「實英樓」落成啟用　代頒日本天皇褒狀表揚校友邱秋林

台灣青年中醫論壇　分享AI行銷與經營策略首度導入「圖靈證書」

價值工程重塑導入停車場建設　新北打造永續智慧交通新基礎

新北推「十大友善樂齡政策」　侯友宜：打造高齡友善城市

台南大遠百聖誕公益點燈亮起15米星光樹　黃偉哲：感謝企業溫暖偏鄉學童

新北傳統市場競賽頒獎典禮　侯友宜：轉型兼顧人情味與便利

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

首屆「長庚植牙論壇」　聚焦All-on-X全口速定植牙

桃園客語家庭2.0計畫　第二季家庭講客影片競賽優選作品出爐

元智「販骨」學生團隊獲百萬創業金　解決原民獸骨工藝面臨失傳

2025AGI機器人聯賽　打造桃園「AI教育最友善城市」

中原大學「實英樓」落成啟用　代頒日本天皇褒狀表揚校友邱秋林

台灣青年中醫論壇　分享AI行銷與經營策略首度導入「圖靈證書」

價值工程重塑導入停車場建設　新北打造永續智慧交通新基礎

新北推「十大友善樂齡政策」　侯友宜：打造高齡友善城市

台南大遠百聖誕公益點燈亮起15米星光樹　黃偉哲：感謝企業溫暖偏鄉學童

新北傳統市場競賽頒獎典禮　侯友宜：轉型兼顧人情味與便利

強風來襲！「全台11縣市」發布黃色燈號警示

海巡少校爆包庇私菸集團、街友當人頭詐領獎金　收賄爽開特斯拉

中記者逼問「台灣屬於中國？」日外相教科書級回答瘋傳！百萬人讚翻

福特「全新重型電動卡車」亮相！滿電最大續航力約300KM

2026年「12組韓星來台演唱會、見面會」懶人包！金唱片空降台北大巨蛋

王嘉爾「有生理需求都自己來」　直球認：我也是人嘛

地方熱門新聞

台中也中鏢！藥檢超標鯛魚排「賣到剩12片」

台南大遠百聖誕公益點燈亮起15米星光樹感謝企業溫暖偏鄉學童

烏樹林暫置場火勢持續悶燒黃偉哲增設行動醫院守護居民健康

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

首屆長庚植牙論壇　聚焦All-on-X全口速定植牙

2025AGI機器人聯賽　打造桃園AI教育最友善城市

桃園第二季家庭講客影片競賽　優選作品出爐

元智「販骨」學生團隊　獲百萬創業金

中原大學「實英樓」落成啟用　表揚校友邱秋林

台灣青年中醫論壇　分享AI行銷與經營策略

價值工程重塑停車場建設　新北打造永續智慧交通

嘉義37社區齊聚　展現福利新成果

台中市砸6.1億蓋「森林運動中心」啟用

台南18行政區12月2日至3日連續39小時停水旅宿業請提前因應

更多熱門

相關新聞

嘉義蚵農學AI行銷新技術

嘉義蚵農學AI行銷新技術

嘉義縣政府近年積極推動蚵產業升級計畫，協助在地產業導入溯源制度、打造「東石蚵」品牌、推動食漁教育，透過多元行銷提升產業能見度，同時持續陪伴蚵農強化養殖技術與產業軟實力，為嘉義蚵產業開創更具競爭力的永續發展。

Google推出Pomelli　一鍵生成行銷素材

Google推出Pomelli　一鍵生成行銷素材

彭堅陶提供春節保健秘訣乎您知

彭堅陶提供春節保健秘訣乎您知

關鍵字：

台灣青年中醫論壇AI行銷桃園市中醫師公會

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

男友遭榮譽處決！　21歲新娘抱遺體成婚

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

LINE吃掉200G！他「刪1群組」瞬間當機嚇慘

探12℃！　下波冷空氣時間曝

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

8年前在校園被硬上　她鼓起勇氣告前任

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

新竹車禍28歲女遭壓車底！眾人抬車救援畫面曝

釜山女大生遭「鋸片削臉+割頸」　搶救2小時不治

快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元

內戰煉獄　女被逼脫光「多人輪流侵犯」

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面