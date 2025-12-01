　
大陸 大陸焦點 特派現場

濱崎步空場開唱被指「不實」！陸媒稱彩排照遭偷拍　兩派人戰翻

▲▼濱崎步。（圖／翻攝自Facebook／濱崎步）

▲濱崎步的上海演出在開唱前夕被迫取消，她選擇在空無一人的場館中獨自唱完所有歌曲。（圖／翻攝自Facebook／濱崎步）

記者閔文昱／綜合報導

日本天后濱崎步「無人演唱會」事件近日持續發酵。多家陸媒今（1日）引用《澎湃新聞》報導，指外界瘋傳的「濱崎步在空無一人的場館完整演出」屬不實訊息，稱流出照片其實是在彩排期間被偷拍，相關影像在網路發酵後才被錯誤渲染。消息更獲《環球時報》前總編胡錫進轉發，引起大量網友關注與質疑。

綜合陸媒報導，涉事攝影工作人員賴宗隆在微博以帳號「煙火瀕海」公開致歉，承認自己身為濱崎步上海場演唱會攝影團隊成員，違規在彩排時偷拍舞台照片，並於11月28日上傳至個人抖音。他表示，許多自媒體未經查證擅自轉載，甚至杜撰成「濱崎步獨自唱完整場空場演唱會」等虛假敘述，對主辦方及演出造成困擾，對此深感懊悔，並承諾未來嚴守職業規範。

▲多家陸媒報導濱崎步「一個人的演唱會」訊息不實。（圖／翻攝自微博）

▲多家陸媒報導濱崎步「一個人的演唱會」訊息不實。（圖／翻攝自微博）

消息一出，不少大陸網友紛紛痛批，「說明網路上很多事兒都不可信」、「文化交流需誠意，祖國主權不容挑釁」、「那中途斷電強制中止演出的也是假的吧」、「自編自導的。如果說是我們官方派人去的，有什麼人知道是哪個官方機構？一核實就知道了」、「所以說自導自演啊，演給你們看，還真信，二櫃子可真多啊」。

不過，也有大量網友反駁，指濱崎步本人在官方 Instagram 已親自證實「無觀眾完整演出」的事實，並公開了現場照片，直言「演出取消後還彩排幹嘛？」、「濱崎步都發文了還說不實？」、「這不是彩排，是完整演出吧？」不少人質疑媒體與轉發者刻意帶風向，「欲蓋彌彰」、「欺負大家不會去查IG？」

▲濱崎步證實錄無人演唱會。（圖／翻攝自濱崎步IG）

▲濱崎步日前證實錄無人演唱會。（圖／翻攝自濱崎步IG）

事實上，濱崎步在演唱會被主辦方於前一天突然中止後，仍選擇在 1.4 萬空位面前完成整場演出。她多次在社群平台表示，為了所有工作人員與遠道而來的粉絲，她和整個團隊「從第一首到安可曲完整演出後才離開會場」，並強調這場無人演唱會是她「人生中最難忘的表演之一」。

此前，中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」言論而急速緊張，已有多位日本藝人在中國的演唱會被取消。濱崎步的上海站也因「不可抗力」在開唱前一天被叫停，主辦方表示 30 天內將全額退票。對此，濱崎步坦言難以接受，最遺憾的是無法親自向粉絲道歉，就必須讓舞台拆除。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

濱崎步無人演唱會彩排偷拍上海演唱會事件真相

