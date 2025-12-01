大槻真希遭「斷電趕下台」　中共官媒前總編也看不下去

　
大陸 大陸焦點 特派現場

大槻真希遭「斷電趕下台」　胡錫進也看不下去：太過頭

記者柯沛辰／綜合報導

中國不滿日本首相高市早苗「台灣有事」發言，不僅日本天后濱崎步上海演唱會遭臨時取消，連歌手大槻真希在演出過程中也被突然「斷電」請下台。《環球時報》前總編胡錫進看不下去，一度發文直呼「太過了」，但隔天又刪文重發，以取消濱崎步演唱會一事舉例，「應盡量減少對中方的反作用力」。

大槻真希在上海開唱，沒想到唱到一半，舞台突然全數斷電，讓她受到驚嚇。隨後，工作人員衝上台，取走大槻真希的麥克風，要求她下台。由於事發突然，大槻真希一臉驚訝，完全不可置信，之後主辦方也未對台下聽眾做出說明，引發輿論譁然。

日本歌手濱崎步、大槻真希在中國開唱受阻。（圖／翻攝自X／李老師不是你老師）

▲大槻真希被斷電趕下台，一臉錯愕。（圖／翻攝自X／李老師不是你老師）

對此，胡錫進29日晚間在微薄撰文指出，任何事情都要掌握尺度，並穩健執行，這樣把演唱到一半的大槻真希轟下台，「首先讓人感覺是對演員個人的不尊重，過了。很容易給外界攻擊我們對日制裁提供口實。」

胡錫進指出，這一輪對日鬥爭注定將是長期的，要讓日本經濟上、政治上都感受到痛，同時也應控制好行動的邊界，操作層面要平穩，「不要把日本民間與日本政府和右翼完全混為一談，要保持中方行動情理上的完整。亂讓它亂到日本去，中國社會運作應繼續充分完整、充滿韌性。」

胡錫進認為，一個日本演員正在台上獻唱，只要歌的內容沒大問題，就該讓她把歌唱完，再停止接下來的演出，這是政策執行應有的開明空間，但唱到一半關燈讓演員下台、當場取消演出，場面過於刺激，容易產生治理預期以外的感受，尤其上海作為中國最開放、繁榮的城市，希望這種情況只是孤例，「全國其他地方避免類似過激表現發生。」

不過，貼文發出一段時間後就刪除。取而代之的是，胡錫進又發了一篇談論濱崎步演唱會取消，但這次語帶保留，僅強調對日制裁是長期工作，應盡量減少中國機構和公眾的連帶損失，像是這次部分觀眾已經從外地趕來上海，結果撲空，不僅打亂了周末計畫，造成當地消費和交通收入損失，中國演出公司違約和前期準備也都產生代價，「這些合在一起都是中方的損失。」

胡錫進表示，中日這場鬥爭是長期性的，應確保絕大部分壓力都指向日本方面，盡量減少對中方的反作用力，這時取消濱崎步演唱會，「對我方的損失已經可能超過對日方的損失」，若能作為特例放行，讓主辦方在演唱會上宣布這是滬上這段時間最後一場日本藝人的演出，順勢罵高市早苗政府一頓，或讓濱崎步表達感謝、發願日本民間對中國友善，這樣做的效果是否會更好呢？

 
