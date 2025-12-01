　
大陸焦點 特派現場

外媒問「日歌手被迫取消演出」　陸外交部：建議向主辦方瞭解

▲▼中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者任以芳／綜合報導

大陸官方不滿高市早苗涉台言論，波及日本演藝人赴華演出，日本歌手大槻真希28日在上海被斷電終止演出，日本天后濱崎步上海開唱前夕被迫取消。對此，大陸外交部沒有多做解釋，僅建議外媒記者「向主辦方瞭解。」

外交部發言人林劍今1日主持例行記者會。《彭博社》記者提問，「據媒體報導，在上海，上週五有一位日本歌手中斷了演唱會，另一位日本歌手則取消了週六的演唱會。發言人能否證實這些報導內容？對此有何評論？」

大陸外交部發言人林劍僅回應，「對於這些社會性、商業性活動的具體操作情況和原因，建議你向主辦方瞭解。」

大陸官方不滿日本首相高市早苗發表「台灣有事論」，近期展開大規模抵制行動，不僅日本歌手濱崎步的演唱會緊急喊卡，就連已經上台開唱的藝人也遭斷電請下台。

日本歌手濱崎步、大槻真希在中國開唱受阻。（圖／翻攝自X／李老師不是你老師）

▲日本歌手大槻真希在大陸開唱中途斷電受阻。（圖／翻攝自X／李老師不是你老師）

日本歌手大槻真希28日在上海萬代嘉年華演唱動漫《航海王》的歌曲時，舞台突然斷電陷入一片黑暗，等到燈光再次亮起，她就在一臉錯愕之下，被工作人員帶下台，讓現場觀眾感到很傻眼。

事後，大槻真希在IG限動轉貼經紀公司說明，表示活動演出遇到「不可抗力」因素，不得已提前終止，29日的演出也同樣取消。

除了大槻真希之外，日本天后濱崎步原本要在上海舉辦演唱會，開唱前夕被迫取消，她選擇在空無一人的場館中獨自唱完所有歌曲，霸氣舉動令人讚嘆。

不僅日本歌手濱崎步的演唱會緊急喊卡，11月28日到30日在上海舉辦的《萬代南夢宮嘉年華 2025》也接連取消了最後兩天活動。

▼濱崎步開唱前一天取消演唱會，霸氣一人在空場地完成演出。（圖／翻攝自Facebook／濱崎步）

▲▼濱崎步。（圖／翻攝自Facebook／濱崎步）

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用
快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元
喝珍奶吸到「完整蟑螂」　全台門市停業1天清消！
川普2.0「無償對台軍援」歸零！F-16也沒到　日學者示警
突接到電話！他聽信「1話術」慘了...3帳戶的錢全被領光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「核三重啟」最快在2028　龔明鑫「鬆口」回應工商界

房市見築底訊號　連2月移轉棟數年減低於2成

友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫

快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元

樂天本週決定黃子鵬補償案！同步評估總教練人選 ：台日皆有可能

改善焦慮、內耗！Melody公開「好眠秘訣」：睡前手機放遠一點

羅唯仁違競業赴英特爾　龔明鑫：「純」個人行為

電子書年度暢銷榜公布　台灣人瘋讀3種書「賺錢、療癒、學習」

他頭套絲襪「闖養老院」性侵76歲婦！　12分鐘後翻牆逃了

桃機T3北登機廊廳「明擴大服務6航班」　主航廈工程進度衝上83%

【我只是錄個限時...】旁邊女子失衡整個摔飛！

