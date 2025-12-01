外媒問「日歌手被迫取消演出」　陸外交部：建議向主辦方瞭解

▲中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者任以芳／綜合報導

大陸官方不滿高市早苗涉台言論，波及日本演藝人赴華演出，日本歌手大槻真希28日在上海被斷電終止演出，日本天后濱崎步上海開唱前夕被迫取消。對此，大陸外交部沒有多做解釋，僅建議外媒記者「向主辦方瞭解。」

外交部發言人林劍今1日主持例行記者會。《彭博社》記者提問，「據媒體報導，在上海，上週五有一位日本歌手中斷了演唱會，另一位日本歌手則取消了週六的演唱會。發言人能否證實這些報導內容？對此有何評論？」

大陸外交部發言人林劍僅回應，「對於這些社會性、商業性活動的具體操作情況和原因，建議你向主辦方瞭解。」

大陸官方不滿日本首相高市早苗發表「台灣有事論」，近期展開大規模抵制行動，不僅日本歌手濱崎步的演唱會緊急喊卡，就連已經上台開唱的藝人也遭斷電請下台。

▲日本歌手大槻真希在大陸開唱中途斷電受阻。（圖／翻攝自X／李老師不是你老師）

日本歌手大槻真希28日在上海萬代嘉年華演唱動漫《航海王》的歌曲時，舞台突然斷電陷入一片黑暗，等到燈光再次亮起，她就在一臉錯愕之下，被工作人員帶下台，讓現場觀眾感到很傻眼。

事後，大槻真希在IG限動轉貼經紀公司說明，表示活動演出遇到「不可抗力」因素，不得已提前終止，29日的演出也同樣取消。

除了大槻真希之外，日本天后濱崎步原本要在上海舉辦演唱會，開唱前夕被迫取消，她選擇在空無一人的場館中獨自唱完所有歌曲，霸氣舉動令人讚嘆。

不僅日本歌手濱崎步的演唱會緊急喊卡，11月28日到30日在上海舉辦的《萬代南夢宮嘉年華 2025》也接連取消了最後兩天活動。

▼濱崎步開唱前一天取消演唱會，霸氣一人在空場地完成演出。（圖／翻攝自Facebook／濱崎步）