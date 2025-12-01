不是西裝！律師曝「1穿著」認出辦公室最大咖　一票秒笑：真的

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

律師林智群近日在粉專分享一段回憶，笑稱自己年輕時到子公司開會，總會從座位次序判斷誰是主管；但年紀漸長後，他改成看「穿著」，一間辦公室裡若全部人都穿西裝、只有一個人穿T恤，那個人不是工讀生，就是老闆。貼文一出，立刻引來網友狂刷自身經驗，意外引發大共鳴。

林智群表示，年輕時在某家公司工作，到子公司開會時，「我會依照座位判斷誰是主管，坐中間那個（比較老的，傳產就是這樣）就是key man。」現在年紀比較大了，他改成看穿著，但不是穿得正式的那個，「整個辦公室裡面都是穿西裝打領帶，只有一個人穿T恤，那個人就是key man。」強調千萬不要看輕穿T恤的人，「他要嘛是工讀生，要嘛就是老闆。」

貼文一出，許多人秒爆共鳴點頭，「你說得對，我老闆都短褲，T恤，布鞋」、「年輕時打工，進別人辦公室也是如此，前排都是西裝，最後一位就是穿T恤， 不知天高地厚，還想這那位？原來，他就老闆啦！」

也有網友表示，「年輕時有客戶第一次來拜訪，互換名片時看她的職稱是業務專員，後來較熟後才知道她是六家企業的大老闆」、「以前接過客戶的名片，名片上面很乾淨，只有一個名字，沒有職稱，那個才是最大咖的。」「這真的不適用於外商。」