台糖出手了！日本老闆狂掃砂糖「曝超巨大禮」　網驚：滿滿台灣味

▲池田喬俊曬出台糖特製「超巨白粉袋抱枕」，網友也喊買。（圖／翻攝池田喬俊X）



網搜小組／劉維榛報導

日本知名蘋果糖始祖「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊掃貨大量「台糖一號砂糖」，引來機場海關關切，回國後甚至驚動緝毒犬，讓台日網友笑翻。一夕之間，成了「最佳代言人」的池田喬俊再度分享，台糖替他們特製「超巨白粉袋抱枕」，再度引發網友驚呼「這目測有25公斤，滿滿台灣味，可愛又讚」、「台灣人也沒有拿到過，這是可以驕傲的事情」。

池田喬俊在社群平台X表示，台糖除了送他最愛的砂糖之外，沒想到有意外驚喜，「還送了業務用包裝的抱枕！」這是台糖為他打造獨一無二的超巨造型白粉袋抱枕，「他們還特別為了我，把裡面的填充物重新調整、重新製作成專屬的版本。」

消息曝光後，網友紛紛大讚「那個抱枕，台灣人也沒有拿到過，這是可以驕傲的事情」、「很開心你跟台灣有這麼深入的連結」、「願台日友好，還第一次看到這樣的抱枕，超特別的」、「羨慕！我也想要」。

該貼文也同步在Threads引發討論，萬名網友熱議，「這目測有25公斤，滿滿台灣味，可愛又讚」、「記得常來台灣玩」、「抱枕好可愛！敲碗台糖開賣啊」、「太強了，一開始沒注意看，真的會誤會是特大包砂糖」、「不知道以後會不會出行李箱」、「這我可以扛三袋」。