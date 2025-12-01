公共出借首批補償金破千萬　創作者驚喜：像多領一筆普發金

▲民眾在圖書館借書，文化部將發出補償金給作者、出版社。（示意圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／綜合報導

「公共出借權第二階段試辦計畫」擴及6都、超過300間公共圖書館加入，文化部今（1）日表示，首期補償酬金已完成發放，共發給123家出版社、超過2,500位著作人，合計約1,410萬元。由於匯款金和全民普發金重疊，不少創作者也驚喜直呼「好像多領一筆普發金」。同時文化部長李遠呼籲，還未加入的出版社及創作者，趕快上線登記。



文化部表示，「公共出借權」核心價值在於重視公共圖書館知識傳播功能，同時兼顧國家對於出版及創作的鼓勵與支持。台灣作為東亞第一個推動的國家，從民國109年由文化部與教育部共同合作，針對2間國立公共圖書館進行第一階段試辦，今年承繼前期經驗，推出「擴及6都、超過300間公共圖書館」、「納入譯者」、「簡化申請流程」及「每半年發放一次」的第二階段試辦。



第二階段試辦登記系統自7月上線，有超過400家出版社、4,800位著作人註冊帳號，共7萬筆書目完成登記。首期補償酬金以10月15日前完成登記的書目，自今年1月至8月借閱次數，每一筆借閱補償酬金3元，由著作人獲得70%（翻譯書為譯者35%）、出版社獲得30%計算。總計首期發給著作人約910萬元、出版社約500萬元補償金。



以同為創作者且算多產的李遠為例，一直沒有自己主動申請，還「特例」要求不撥款給他，在出版社登記的書目中，他共有84本書，在今年1-8月間共被借閱1,457次，總計2,911元補償酬金，相較於第一階段2間國立圖書館基礎下的3年共計624元，平均每年208元，等於一年足足增加近14倍。

李遠分享，曾有創作者說，在第一階段時「花了許多時間填資料，但最後拿到的錢只夠買3個水煎包」；而到了如今有300間圖書館的基礎下，補償金變得有感，鼓勵所有創作者、出版社趕快登記。

▲民眾在圖書館借書，文化部將根據「公共出借權第二階段試辦計畫」發出補償金給作者、出版社。（圖／新北市文化局）



文化部也進一步分析大數據，因應公共圖書館的使用特性，童書及青少年文學為借閱的熱門項目，反應至補償酬金數據上，童書或青少年文學的作者、譯者、出版社，都有相對較高的收益。

中華民國兒童文學學會理事長黃惠鈴說，「沒想到這回進帳了4,160元，這可是我本月的第一筆收入，真是太令人開心了」。繪本作家信子則說，「雖然只登記少少的8本，但收到8,000多元，不管是購書與借閱，都謝謝讀者的捧場。」



文化部表示，第二階段試辦計畫，以國家圖書館大數據中心彙整的公共圖書館紙本圖書借閱次數，作為補償酬金計算基礎。文化部除於事前與各公共圖書館溝通相關機制外，國家圖書館亦加強數據篩選及防護機制，排除短時間大量借閱及異常數據，讓制度設計更趨公平。文化部強調，目前公共出借權政策尚於試辦階段，將持續聽取各界意見與反饋，修正制度設計。



公共出借權第二階段試辦，全年度開放登記，自明年起將固定於3月、9月發放補償酬金。鼓勵尚未登記的出版社或著作人，儘速於明年2月15日前完成登記，借閱次數將回溯自今年1月起算，明年3月底前就可以領到補償酬金。詳細登記方式可參閱「公共出借權登記系統」（https://plr.moc.gov.tw/），亦可電洽諮詢專線（03）560-1325。