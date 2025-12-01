日首相涉台立場倒退藏危機　陸學者：日右傾化加速恐衝擊東亞和平

▲日本首相高市早苗涉台言論，讓外界觀望是否繼續帶領日本政治座標持續右傾。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

日本首相高市早苗近日拋出「台灣有事即日本存亡危機事態」言論，暗示可能以集體自衛權名義介入台海，立即引發大陸學界強烈關注。多位大陸專家直指，高市發言嚴重挑戰戰後國際秩序，背離日本早期在台灣問題上的承諾，更折射出日本政治右傾化的深層危機。學者警告，若日本在台灣問題上的立場持續倒退，將對中日關係及東亞局勢造成難以挽回的衝擊。

《環球時報》報導，由人類命運共同體研究中心主辦的「戰後國際秩序不容破壞——高市早苗意欲何為？」研討會日前在北京外交學院舉行，與會專家學者圍繞日本首相高市早苗發表言論動因、中日關係法理博弈、反制措施正當性及國際輿情動向等關鍵議題展開深入研討。

大陸外交學院黨委書記王世廷指出，高市早苗公開宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，此舉首次在日本政府正式場合將「台灣有事」與武力介入直接掛鉤，性質極其惡劣。「這是日本1945年戰敗以來，首次有領導人就台灣問題向中國釋放武力威脅訊號，」王世廷強調，高市的言行已嚴重挑戰戰後國際秩序，赤裸裸干涉中國內政，更暴露日本政治右傾化加速的危險走向。

王世廷直指，日本歷史上多次以「存亡危機」為名對外發動侵略戰爭，給整個亞洲帶來深重災難。如今高市再次借用同樣語彙，其意圖不能不令人警惕。「若日本在台灣問題上的立場倒退不被制止，後患無窮。」

國際關係學院院長胡繼平則從法理角度指出，高市早苗的表態根本顛覆日本政府過往承諾。1972年中日邦交正常化談判期間，日本曾明確在外交文件中承認「台灣應當歸還中國，是日本政府不變的見解」；多位日本外相也曾表示，台海矛盾屬「中國內政」。胡繼平強調，這些歷史紀錄都無法被抹去，高市當前的言論與日本過去立場完全矛盾，等同破壞中日關係政治基礎。

「日本政府還一再聲稱其立場『一貫未變』，這具有極強欺騙性，不僅欺騙國際社會，也欺騙日本國民。」胡繼平呼籲，有必要把歷史文件全面公開，讓外界看清日本是否仍是一個尊重外交承諾的國家。「只有讓日本社會看清真相，才能防止再次走上戰爭道路。」

清華大學國際關係學系教授劉江永表示，高市涉台發言不僅違反《聯合國憲章》及《中日和平友好條約》、《中日聯合聲明》等國際法規範，在日本國內法層面亦涉及違憲問題，尤其牴觸日本憲法第九條。「高市不但干涉中國內政，更試圖以所謂『舊金山和約』為其論點辯解，但中國從未承認該和約，它是在排除主要戰勝國情況下單方面媾和，屬於非法無效文件。」

對於高市言論背後動機，中國人民大學國際關係學院教授黃大慧指出，這反映日本政治右傾化迅速加速的現實。「日本不再是二、三十年前的日本。」黃大慧分析，自冷戰結束以來，日本右派勢力逐步抬頭，特別是2012年安倍晉三二次上台後，整體政治光譜全面向右傾斜，右翼思潮滲透政界、媒體乃至社會大眾。

「如今日本的左派幾乎消失，自由派力量微弱，右翼掌控話語權並影響政府政策，形成活跃的『網路右翼』，尤其在年輕族群中擴散迅速。」黃大慧提醒，日本內部政治生態的變化已成事實，外界必須以新的視角重新認識日本，而非停留在舊有印象中。

中國外文局當代中國研究院副院長孫明注意日本「網路右翼」問題，日本網民在社交媒體上的極化程度非常高，特別是日文的帖文，繭房效應比較明顯。

他分析，從境外社交平台的一些帳號可看到，屬地為日本的帳號當中支持高市的言論不少，而且強硬右翼的聲量比較大。當然我們還要考慮日本國內「沉默的大多數」的存在，但「網路右翼」確實已經成為日本國內具有代表性的一種現象。其背後的成因，除了政治影響之外，社交媒體本身容易受到一些算法的影響，同時會受制於單一日語語種的制約，再疊加一些當地媒體和社交平台的操縱，其實更容易在日本內部形成信息繭房。

與會學者普遍認為，高市早苗的涉台言論不僅是單一外交事件，而是日本右傾化結構性發展的集中展現。若日本在台灣問題上持續偏離戰後軌道，不僅將動搖中日關係根基，更可能對東亞和平帶來不可逆轉的風險。