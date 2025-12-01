國安官員：日本遭遇北京7大威脅手段　完整體驗一次台灣人日常

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

北京方面因不滿日本首相高市早苗一席「台灣有事」的談話，中日緊張情勢持續升溫。對此，我國安單位近日觀察，整理出日方遭遇到7大面向的中方威脅；他苦笑說，許多日本朋友有個感觸，這是第一次完整掌握台灣經常性遭遇的事情，把各種情境完整體驗了一次台灣人的日常。

針對日本遭遇北京一系列複合威脅，一位國安官員受訪時苦笑說，經過這段期間，許多日本朋友，包括媒體圈，大家特別有個感觸是，第一次完整掌握，原來台灣是經常性遭遇這些事情，日常的複合威脅，過去都覺得遙遠，可能只遇到五分之一的量，但這次把各種情境，完整體驗了一次台灣人的日常。

國安官員表示，過去這段期間，日本遭遇北京複合威脅手法裡，首先是「粗暴的對外語言」，看到中國駐日大使薛劍的斬首說，還有中國官媒、央視的官方社群、玉淵譚天等，評論高市首相說法是「噴糞」。他說，台灣政黨之間，也許有不同立場，但彼此之間不至於用這種字眼，「尤其還是發明中文的國家，竟然用這種可怕字眼」。

國安官員表示，第二是在「軍事」方面，在11月14日中國國防部說，日本要付出代價，15日在黃海中部實彈射擊，但實際的狀況，其實是在沿岸進行小型的火砲，岸置的火砲，可以算是「聲音很大，行動很小」。

國安官員表示，第三是「複合威脅」，包括在海上灰色地帶，近期在釣魚台周邊，海警艦，壓在12海浬線，做相關灰色地帶騷擾；再來就是「經濟脅迫」，14日開始中方呼籲，國民近期不要前往日本，然後說到日本留學要很小心，以及非必要不要去日本旅遊，旅遊跟觀光抵制。

國安官員表示，第五是「聲稱破獲間諜」，如果注意到，這個手法常常在複合威脅中，就像是先前聲稱破獲民進黨立委沈伯洋跟資通電軍；第六，是常見的「認知跟錯假訊息攻勢」，最近有注意到琉球地位未定論，透過社群媒體釋出所謂有假的琉球人影片，自稱是琉球人社群帳號在發文；再來是暗網爆料，聲稱我前駐日代表謝長廷提供幾百萬珠寶給高市。

國安官員指出，第七是「國際法律戰」，中國在聯合國提案說日本違反憲章，說有權動武，但這有點尷尬，中國駐日使館發文，說聯合國憲章有敵國條款，但其實已經失效，當年戰爭發動國都變成民主國家，1995聯合國大會決議都有說這些都過時。

這位官員說，上述這七點，大家應該都非常熟悉，今天為止，中國透過官媒說高市或日本做法涉及了九個嚴重，總體來說，七種包括軍事在內，很典型複合式威脅跟壓迫，過去以來是台灣，也包括菲律賓，已經越來越多國家在島鏈周邊，大家都有相同體驗。