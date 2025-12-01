大阪勝尾寺擺TW達摩陣！疑中國女不爽「跨過圍欄破壞」　影片曝

▲女子闖圍欄惡意破壞。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

日本首相高市早苗「台灣有事」言論導致中日關係緊張，近來有台灣旅客到大阪勝尾寺旅遊，目睹一名疑似中國籍的女子，因不滿地上用達摩拚成的「TW文字」跟「台灣圖案」，無視丈夫的阻止，跨過圍欄惡意破壞，離去後甚至折返回來二度破壞，影片曝光，許多網友直呼「亂碰別人祈願的達摩，基本素質都沒有。」

網友在Threads發文，昨日下午2時左右，大阪勝尾寺有旅客接力，用達摩在寺內地上拚出「台灣」的形狀，還有「I❤️YOU」等圖案，他正準備進去放達摩時，剛好看到一名穿著淺粉色大衣，疑似是中國籍的女子，直接跨越寺方設立的圍線，當場打亂拚好的達摩，即便周圍有其他旅客圍觀，女子也豪不在意。

儘管女子的丈夫不斷勸說，並出手拉女子，對方依舊不予理會，甚至在離開後又折返回來繼續破壞。原PO無奈嘆「出來玩就出來玩，是可以不用這樣吧？ 你可以討厭看不起，拍照發文罵也好，為什麼要破壞！」

雖然女子的身分不明，但影片曝光後，立刻掀起網友討論，「他老公都覺得丟臉」、「這樣破壞有什麼意義」、「亂碰別人的達摩會厄運纏身」、「這個阿姨在氣什麼？旅遊玩到自己搞得很像神經病也不簡單」、「那麼愛國怎麼還去日本玩啊」、「那些達摩是放在勝尾寺，大家買來擺放、寫願望，甚至是神明自己家裡欸，這樣搞真是善於累積自己的業力欸」。