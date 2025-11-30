逆子住家砍死高齡老母！20多歲韓男「赤腳逛大街」　行兇動機成謎

▲南韓一名20多歲逆子砍殺高齡七旬的老母。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道龍仁市日前發生一起駭人聽聞的弒母命案。一名20多歲男子在缺乏明確動機的狀況下，持刀多次砍殺70多歲的母親，犯案後還赤腳在街頭遊蕩，20分鐘內被警方逮捕。警方指出，嫌犯已承認犯案，但至今未能取得任何有意義的供述，犯案原因仍是一片謎團。

根據韓媒《News1》，龍仁東部警察署本月25日以「弒親罪」（殺害直系尊親屬）嫌疑拘捕20多歲的A男，並持續依涉嫌殺害70多歲母親B女的方向展開調查。案件發生於22日晚間10時，地點位在京畿道龍仁市器興區一處公寓。當時A男持刀多次揮砍母親頭部與手臂，造成B女失血過多，救護人員抵達時早已心肺功能停止。

B女雖被緊急送往鄰近醫院搶救，仍因傷重宣告不治。

警方表示，案發後接獲B女丈夫（A男的父親）與鄰居報案，立即趕往現場，經過20多分鐘後，在公寓附近發現正在街頭徘徊的A男。當時，他身穿黑色衣服、赤腳走在寒冷的夜晚中，犯案時手部嚴重割傷，目前已接受手術並住院治療。

雖然A男已向警方坦承犯案，但對於犯案經過、心境或更具體的行兇動機，始終沒有做出能夠協助警方釐清案情的說明。警方表示，至今尚未發現母子之間有金錢糾紛或家庭矛盾等可能觸發兇殺案的因素，導致其行兇動機依舊成謎。

南韓國立科學搜查研究院已進行初步相驗，並向警方提供口頭意見，研判死因為「多處刺傷導致死亡」。警方強調，後續將持續調查案發背景、犯案動機與整體經過，釐清事件全貌後，再將嫌犯移送檢方偵辦。