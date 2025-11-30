　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

宏福苑大火7名印傭喪生　45位還下落不明

▲▼宏福苑大火7名印傭喪生　45位還下落不明。（圖／香港01）

▲外傭聚集在公園，為亡者祈禱。（圖／香港01）

文／香港01

大埔宏福苑上周三（26日）五級大火造成128人死亡，今（30日）印尼駐港總領事館回覆《香港01》查詢指，截至昨日（29日），已確認7名印尼傭工死亡，另有3人受傷，其中1人已出院。印尼駐港總領事館現已與罹難者家屬取得聯繫，並正在協助辦理罹難者遺體運返印尼的相關手續。

據印尼駐港總領事館估計，一共有140名印尼公民在宏福苑住宅區居住及工作。截至週六（29日）晚間，領事館已確認86人下落，另有45人仍下落不明。大埔宏福苑火災中，有7名罹難者為印尼公民，他們均為家庭傭工。另有3名印尼公民在火災中受傷；其中1名已脫離危險，其餘2名仍在住院治療。

印尼駐港總領事館採取多項措施協助印尼公民，包括在總領事館內設立臨時避難所；以及在大埔設立援助站。期間亦走訪災區內的避難所和醫院，核實與印尼公民相關的任何信息，直接與受影響人士接觸，並分發援助食品、衛生用品等物資，同時加快護照簽發。

印尼駐港總領事館已與罹難者家屬保持聯繫，並確保他們的各項權利得到依法保障，並會協助將罹難者的遺體運返回印尼。總領事館與香港警務處、其他本地政府部門及其他相關方保持密切聯繫，尋找下落不明或仍未聯繫上的印尼公民。
印尼駐港總領事館指，近期有不少詐騙活動利用大埔火災進行，呼籲印尼公民保持警惕，由可靠來源獲取資訊，包括總領事館及本地政府部門發布的官方資訊。

▼印尼駐港總領事館採取多項措施協助印尼公民。（圖／翻攝KJRI Hong Kong）

▲▼宏福苑大火7名印傭喪生　45位還下落不明。（圖／翻攝KJRI Hong Kong）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
私密對話遭曝光　林岱樺痛喊「像被扒光衣服丟大街」：這是謀殺
快訊／宏福苑大火增至146死　火場內煉獄景象曝光
快訊／西濱重大車禍！衝緩撞車22歲駕駛命危
結婚兩年「沒有登記」　高媛熙宣布離婚
李有宜昔選立委吸8.4萬票卻突退黨　她爆：長期遭冷暴力排擠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

宏福苑大火增至146死　火場內煉獄慘況曝光

避免新債務負擔　陸前官員：應防止產能過剩領域大增投資

上海樂高樂園遊客人次破100萬！未來將有二期擴建工程

宏福苑大火7名印傭喪生　45位還下落不明

明年中國經濟面臨六大挑戰　貿易戰恐衝擊數百萬就業

宏福苑大火1900戶無家可歸　港府：確保免費住屋直到重建家園

中國飛日本航班12月取消904班　約15.6萬個座位

美團第3季大虧160億元　CEO坦言：外賣價格戰不可持續

香港大火百死　駐港國安公署：反中亂港分子「以災亂港」利用災民

香港宏福苑大火　女大生發起「免費擁抱」支援義工

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

宏福苑大火增至146死　火場內煉獄慘況曝光

避免新債務負擔　陸前官員：應防止產能過剩領域大增投資

上海樂高樂園遊客人次破100萬！未來將有二期擴建工程

宏福苑大火7名印傭喪生　45位還下落不明

明年中國經濟面臨六大挑戰　貿易戰恐衝擊數百萬就業

宏福苑大火1900戶無家可歸　港府：確保免費住屋直到重建家園

中國飛日本航班12月取消904班　約15.6萬個座位

美團第3季大虧160億元　CEO坦言：外賣價格戰不可持續

香港大火百死　駐港國安公署：反中亂港分子「以災亂港」利用災民

香港宏福苑大火　女大生發起「免費擁抱」支援義工

福爾摩沙古道國際越野賽　戴秀芳12秒之差力退日本對手104K封后

拿莫・伊漾盼扭轉唱跳形象　感謝志工力挺光復重建很感動

獸父性侵幼女7年　兒童樂園摩天輪也逞慾！二審改判14年

周二入夜變天「連2天雨區最大」　最冷剩13度

台南購物節首場月月抽開跑　黃偉哲宣布12月起加碼週週抽

宏福苑大火增至146死　火場內煉獄慘況曝光

是違建！車庫改造「戰地風」蝦皮店到店要拆了　營業不到1年

女兒胎死腹中！　大馬夫妻「抱女嬰遺體」涉水3公里返家安葬

半夜欣賞「甲蟲起降」航空秀　振翅聲引網友歪樓：以為是蟑螂

私密對話遭曝光　林岱樺痛喊「像被扒光衣服丟大街」：洗澡都在哭

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

大陸熱門新聞

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

宏福苑印傭驚魂回憶大火：雇主不信

快訊／宏福苑大火「最新調查結果」出爐！

陸民企研發「高超音速導彈」完成基本型量產 射程可達1300公里

宏福苑大火最新通報！144人確認安全

咖啡市場差異！專家：瑞幸來台幾乎沒影響

宏福苑住戶跟記者借長鏡頭！見焦黑的家痛哭

南華早報：香港男發起徹查大火連署　竟遭國安警察訊問

海基會：陸客遊金門不再「爆買」

港府：棚網達阻燃要求　立法會議員質疑

陸駐港國安公署：反中亂港分子利用災民

美團第3季虧160億元：外賣價格戰不可持續

北宋才女「李清照」將家暴夫送大牢

香港宏福苑大火45隻動物身亡

更多熱門

相關新聞

香港大火災區爆亂象！「物資小偷」混入搶物資

香港大火災區爆亂象！「物資小偷」混入搶物資

香港新界大埔宏福苑日前發生嚴重五級火災，雖然火勢已經撲滅，但後續仍有漫長而艱鉅的復原工程等待居民，災難發生後外界捐款與物資不斷湧入，許多市民、志工與藝人也主動到場協助，展現社會力量，然而在善意的背後，現場卻傳出有人混入物資站趁火打劫，引發議論。

港府：將確保宏福苑災民有免費住屋

港府：將確保宏福苑災民有免費住屋

多國洪患！斯里蘭卡緊急狀態　泰太平間塞爆

多國洪患！斯里蘭卡緊急狀態　泰太平間塞爆

陸駐港國安公署：反中亂港分子利用災民

陸駐港國安公署：反中亂港分子利用災民

宏福苑大火　女大生「免費擁抱」支援義工

宏福苑大火　女大生「免費擁抱」支援義工

關鍵字：

宏福苑宏福苑大火香港住屋免費住屋印尼印傭

讀者迴響

熱門新聞

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

變天！　今全台有雨

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧

命理師曝「財神真相」：缺德的人拜拜也沒用

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面