地方 地方焦點

高齡社會來了　亞大醫院走進霧峰社區陪長者「看見身體」

▲亞大醫院副院長林志隆與家醫科林益卿主任在場提醒民眾癌症篩檢重要性。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲亞大醫院副院長林志隆與家醫科林益卿主任在場提醒民眾癌症篩檢重要性。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

亞洲大學附屬醫院今（29）日在霧峰區農會廣場舉辦「樂齡老化暨健康促進嘉年華」，許多長者在家屬陪同下進行身體檢測、聆聽衛教講座，攤位四周可見健走指導、體適能測量與醫療諮詢穿插進行，整體氛圍像是一場融合醫療知識、運動示範與生活經驗分享的社區健康活動，呈現台灣邁向超高齡社會前所需的在地圖像。

亞洲大學附屬醫院神經醫學中心副院長林志隆表示，根據內政部最新數據，全國人口已連續21個月負成長，65歲以上人口占比達19.8%，距離20%的超高齡社會門檻僅一步之遙。當壽命延長成為普遍現象，如何在老化過程中維持身體機能、避免疾病累積，已不單是醫療議題，也是社會必須共同面對的轉折點。

▲亞大醫院副院長林志隆與家醫科林益卿主任在場提醒民眾癌症篩檢重要性。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲醫師現場義診。（圖／記者游瓊華翻攝）

他指出，許多長輩雖自覺生活能自理，但對身體變化不敏感，常因「不痛就不檢查」而延誤慢性病的控制。因此，醫療團隊今年決定直接走入社區，以「動得輕鬆、吃得健康、檢得安心」為原則，透過計畫經費補助，讓長者以更平易的方式接觸健康資訊。林志隆說，在熟悉的社區環境裡，長者更願意提出困惑，也更容易接受醫療建議。

活動中也出現許多具有代表性的例子。72歲的林伯伯原本自認體力良好，覺得「常走動就沒事」。在家人陪同下進行身體組成與骨質檢測，才發現肌肉量偏低、骨密度也落在警示區。他在聽完醫師說明後，才意識到久坐與不規律作息已讓身體逐漸流失功能，笑說這次被「抓」來檢查反而剛好，打算開始規律散步、少吃宵夜。

68歲的張阿姨則因近期出現疲倦、體重減輕，一度以為只是睡不好，但聽完醫療講座後，選擇加入B、C型肝炎與糞便潛血篩檢。她說，以前總覺得「忍一忍就好了」，但從醫護說明得知肝炎與腸癌初期常無症狀，才明白許多問題未必能靠感覺辨識，提早檢查才能避免風險。

現場的「樂齡拉伸運動」由復健科物理治療師帶領，伴隨緩慢音樂，長者跟著伸展、扭動，動作不一定整齊，但臉上多帶著輕鬆神情。社區醫學中心護理師向民眾說明，久坐、睡眠不足、蔬果攝取不足等日常習慣，都會讓健康在無聲中受損；精神科醫師提醒，部分長者的酒精依賴容易被忽略，一旦出現情緒不穩或睡眠障礙，應盡早求診。中醫團隊則從節氣、飲食、情緒等層面分享老化調理方式，提示長者觀察身體細微變化。

主辦單位表示，嘉年華活動希望讓長者和家屬能以更開放的視角看待老化，理解老化並非單一事件，而是一個需要被關照的生命歷程。只要每天多走幾步、多喝水、維持作息、定期檢查，老年生活仍能維持活力與品質。院方也將持續走入社區，讓健康老化的觀念逐步深化。

▲亞大醫院副院長林志隆與家醫科林益卿主任在場提醒民眾癌症篩檢重要性。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲活動一開始就吸引大批民眾到場檢查。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

健康樂齡生活超高齡社會社區活動亞洲大學附屬醫院

