在日本生病怎麼辦？　他「善用1服務」大推超方便：症狀都解除了





在日本生病該怎麼辦？網紅檸檬先生日前出國去日本卻發高燒、重感冒，買藥吃也沒有用，直到他的經紀人和朋友找到一個非常特別的線上看診服務，視訊看診後聽醫師的話到附近診所取藥服用，結果一吃見效，幾乎所有症狀都迅速解除，讓他覺得一定要大推給大家。

檸檬先生日前發布影片，表示出國到日本玩卻重感冒、發高燒，甚至不舒服到想要回台灣，買了2種成藥來吃都沒有效，實在非常痛苦。不過他的經紀人和朋友找到了「日本線上醫生訪日醫療支援方案」，成了他的救命稻草。

檸檬先生說這個服務提供視訊看診，而且醫生還是台灣人，最方便的地方就是，你告訴醫生自己飯店的所在地，醫生會很快告訴你最近的藥局在哪邊，只要去那間藥局取藥即可，甚至不用本人到場拿藥。他吃完後直呼超有效，所有症狀都幾乎立刻解除。

▲檸檬先生大推「日本線上醫生訪日醫療支援方案」。（圖／翻攝檸檬先生IG）



記者張靖榕／綜合報導

此外，如果有買旅遊不便險，檸檬先生說利用該服務還可以開線上的中文診斷證明書，直接寄到你台灣的家裡面，回國後再拿證明書去申請理賠即可。

影片PO出後，該服務粉專也在底下留言，推薦未來若還有訪日計畫，可以事先申請訪日醫療支援方案，7天只要550日圓，除了看診費有優惠，服務內容還包括診斷證明書、醫院轉診、線上醫療翻譯等。