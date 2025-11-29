牛排自助吧「他驚見1冷門區」沒人碰　一票人超愛：要吃兩碗

▲清粥小菜區被嫌冷門，網友狂讚「這才是靈魂角落！」（圖／翻攝爆廢1公社）



網搜小組／劉維榛報導

有些人認為，自助吧要挑貴的食材，才能吃回本！而一名網友直呼，牛排店有設清粥小菜專區，結果配料幾乎沒人動，唯獨肉鬆被挖了快一半，好奇這區是否為最冷門的自助吧？文章曝光後，大票網友狂讚「吃完牛排一定配肉鬆粥收尾」，還有人說「這區是靈魂角落」。

一名網友在臉書《爆廢1公社》表示，他到連鎖牛排館用餐，店內附有中西式自助吧，而他走到「清粥小菜專區」時，發現麵筋、鹹蛋、辣竹筍、花生、豆棗、吻仔魚幾乎滿滿沒人吃，唯獨肉鬆最受歡迎。

對此，原PO好奇拋問，清粥小菜看起來最冷門的區塊，到底有誰會吃呢，「是專門幫阿公阿嬤準備的嗎？」

底下網友大讚，「別小看花生，外面買一瓶300克要一百多塊，那可是小鳥胃最有可能吃回本的食物了」、「鹹鴨蛋一定吃爆」、「這區是出差住商務旅館我最喜歡的一區」、「都是我愛吃的」、「不知道菜價的，自己去吃一次清粥小菜就知道了」、「豆棗撒上剛上桌的牛排，無敵好吃」、「吻仔魚不便宜」。

也有網友直呼吃爆，「真的不錯！我有一長輩喜歡跟年輕人去吃牛排，但是都不吃肉，只點沙拉吧」、「我先生每次去，一定先吃個2碗粥再說」、「我吃完牛排，最後會來一碗肉鬆粥做結尾」。