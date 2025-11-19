早餐神物「豆棗」竟是台灣發明的　他曝起源讚：可申請文化遺產

▲早餐神物豆棗竟是台灣發明的．廖炯程「根本是可以申請非物質文化遺產的存在」。（圖／翻攝自廖炯程臉書）

網搜小組／趙蔡州報導

甜鹹交織、軟Q帶有嚼勁的「豆棗」，不但在各大餐廳、便當及清粥小菜店都能看到，更是陪伴許多役男度過無數早餐的食物之一。資深菜販廖炯程近日就分享豆棗的身世，豆棗其實就是炸過的豆皮，再加入砂糖等配料調味，且豆棗從不是中國來的，是台灣自己發明的，甚至外銷日本，「根本是可以申請非物質文化遺產的存在啊！」

廖炯程近日在臉書表示，他只要住飯店，隔天吃早餐時，就算是吃西式自助餐，他仍會默默走去稀飯區舀一碗配上醬瓜、肉鬆、麵筋，然後看到那個「黃色甜甜的」直接夾一坨，稀飯不配那個，人生少一味，而那個黃色甜甜的東西其實就是「豆棗」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖炯程說，豆棗應該是七年級以前的全部人兒時共同記憶，去當兵的男生則更不用說，簡直就是「掃飯神器」，他都會將豆棗留到最後把碗裡稀飯掃乾淨。

廖炯程指出，豆棗本體雖然是很健康的豆皮，但製作時會先進行「萬惡油炸」邪化儀式，這個工序跟炸鹹酥雞是一樣的，接著再煮一鍋糖、麥芽糖、醬油、鹽、白芝麻、辛香料，然後將炸過的豆皮下去扒得外皮油亮油亮、鹹甜鹹甜的，「你說這些組合怎麼可能不好吃？豆棗根本是早期台灣版『古早味中式太妃糖』，一度都懷疑是台南人搞出來的地方零食。」

廖炯程最後還說，「豆棗不是中國來的，是台灣自己發明的，完全是 MIT的特色食品，因為日治時期台灣蔗糖大量量產，於是各種蜜餞誕生，番茄乾、話梅、金橘，豆棗就是那個時代的創意結晶，做出世界首創的豆棗，還外銷日本，根本是可以申請非物質文化遺產的存在。」