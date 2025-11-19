　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

早餐神物「豆棗」竟是台灣發明的　他曝起源讚：可申請文化遺產

▲▼豆棗竟是台灣獨家美食！菜販讚：可以申請文化遺產　真實起源曝光。（圖／翻攝自廖炯程臉書）

▲早餐神物豆棗竟是台灣發明的．廖炯程「根本是可以申請非物質文化遺產的存在」。（圖／翻攝自廖炯程臉書）

網搜小組／趙蔡州報導

甜鹹交織、軟Q帶有嚼勁的「豆棗」，不但在各大餐廳、便當及清粥小菜店都能看到，更是陪伴許多役男度過無數早餐的食物之一。資深菜販廖炯程近日就分享豆棗的身世，豆棗其實就是炸過的豆皮，再加入砂糖等配料調味，且豆棗從不是中國來的，是台灣自己發明的，甚至外銷日本，「根本是可以申請非物質文化遺產的存在啊！」

廖炯程近日在臉書表示，他只要住飯店，隔天吃早餐時，就算是吃西式自助餐，他仍會默默走去稀飯區舀一碗配上醬瓜、肉鬆、麵筋，然後看到那個「黃色甜甜的」直接夾一坨，稀飯不配那個，人生少一味，而那個黃色甜甜的東西其實就是「豆棗」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖炯程說，豆棗應該是七年級以前的全部人兒時共同記憶，去當兵的男生則更不用說，簡直就是「掃飯神器」，他都會將豆棗留到最後把碗裡稀飯掃乾淨。

廖炯程指出，豆棗本體雖然是很健康的豆皮，但製作時會先進行「萬惡油炸」邪化儀式，這個工序跟炸鹹酥雞是一樣的，接著再煮一鍋糖、麥芽糖、醬油、鹽、白芝麻、辛香料，然後將炸過的豆皮下去扒得外皮油亮油亮、鹹甜鹹甜的，「你說這些組合怎麼可能不好吃？豆棗根本是早期台灣版『古早味中式太妃糖』，一度都懷疑是台南人搞出來的地方零食。」

廖炯程最後還說，「豆棗不是中國來的，是台灣自己發明的，完全是 MIT的特色食品，因為日治時期台灣蔗糖大量量產，於是各種蜜餞誕生，番茄乾、話梅、金橘，豆棗就是那個時代的創意結晶，做出世界首創的豆棗，還外銷日本，根本是可以申請非物質文化遺產的存在。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台跌1字頭只剩「這地方」　再冷一天！3波變天冷熱接力
青龍獎／玄彬奪影帝！　台下緊擁孫藝真
韓267人客輪觸礁！李在明緊急下令展開大規模救援
太子集團又3人遭聲押　海外金流經手人曝光
早餐神物「豆棗」竟是台灣發明的　他曝起源讚：可申請文化遺產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台跌1字頭只剩「這地方」　再冷一天！3波變天冷熱接力

早餐神物「豆棗」竟是台灣發明的　他曝起源讚：可申請文化遺產

快訊／13分鐘2震　花蓮「4.5地震連發」3級有感搖晃

快訊／20:25台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／20:25花蓮地區發生有感地震　預估震度3級以上

標榜「石虎柳丁」挨批欺騙　大苑子致歉：從未宣稱有標章

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

LINE用戶注意！官方示警「少關鍵步驟」　帳號被盜恐救不回來

白天一個習慣就是你起不來的元凶！專家推「10-3-2-1-0」神級睡眠規律找回晨起好精神

台灣人限定技能！結帳85元「付135找50元」　網共鳴：外國人會打結

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

全台跌1字頭只剩「這地方」　再冷一天！3波變天冷熱接力

早餐神物「豆棗」竟是台灣發明的　他曝起源讚：可申請文化遺產

快訊／13分鐘2震　花蓮「4.5地震連發」3級有感搖晃

快訊／20:25台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／20:25花蓮地區發生有感地震　預估震度3級以上

標榜「石虎柳丁」挨批欺騙　大苑子致歉：從未宣稱有標章

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

LINE用戶注意！官方示警「少關鍵步驟」　帳號被盜恐救不回來

白天一個習慣就是你起不來的元凶！專家推「10-3-2-1-0」神級睡眠規律找回晨起好精神

台灣人限定技能！結帳85元「付135找50元」　網共鳴：外國人會打結

浪琴表高振頻錶精準出擊　復古設計迷人

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

全台跌1字頭只剩「這地方」　再冷一天！3波變天冷熱接力

青龍獎／玄彬奪影帝！　台下緊擁孫藝真放閃：老婆就是我的動力

曾敬驊《太陽》全劇最慘！遭父家暴又被霸凌　遇李沐獲救贖：她是新鮮的空氣

奧斯卡影后自爆「注意力缺失」！　首揭焦慮崩潰內幕

韓267人客輪觸礁！李在明緊急下令展開大規模救援

張景淯寫中職生涯最多用球！化解滿壘危機振奮　盼冬盟以賽代訓

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

黑豹旗／彰藝延長驚險晉級8強　林健傑點名1年級側投潘唯峰

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

生活熱門新聞

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

明再探12℃　下波變天時間曝

元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送的更爽

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

大苑子標榜「石虎柳丁」遭控1顆都沒買　農場：請大家不要被騙了

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

很多人天天碰！日常「四種慢性毒」悄致癌　醫衷心警告

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

小三數學「1897－392」最接近多少？老師曝正解

即／毒蛋流向35家下游名單曝　知名行旅也中了

Joeman停播對決系列！新片「當她助理」嗨笑

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

更多熱門

相關新聞

「金鼎獎作家」黃一峯推新出書百人朝聖

「金鼎獎作家」黃一峯推新出書百人朝聖

四度榮獲金鼎獎的科普作家、生態教育工作者黃一峯，今夏推出全新圖文創作《怪咖動物偵探》系列，首波發行一、二集即大受歡迎。他昨於華山文創園區2樓拱廳舉辦新書分享會，笑稱出道多年，第一次辦簽書會，也邀請到知名生態節目製作人白心儀攜手對談，兩人暢談城市追動物的奇遇、家門外的野鄰居觀察趣事，強調與動物共存的重要性。

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

「海茸VS豆棗」它贏了！一票告白：我的愛

「海茸VS豆棗」它贏了！一票告白：我的愛

便當3配菜雷爆！「大魔王」比三色豆可怕

便當3配菜雷爆！「大魔王」比三色豆可怕

稀飯絕配！紅紅甜甜的本名是「豆棗」

稀飯絕配！紅紅甜甜的本名是「豆棗」

關鍵字：

豆棗

讀者迴響

熱門新聞

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

ATM普發一萬顯示「已領」　她嚇壞報警結局曝

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議

天道盟正義會大哥嫁女兒　政商黑白逾千人同賀

明再探12℃　下波變天時間曝

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面