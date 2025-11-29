　
政治

學生問「中國會打來嗎」　賴清德：2027中國會做好準備不是要動手

▲▼總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（29日）出席今周刊舉辦的「總統與青年論壇」，在提問環節時，有學生問到，中國會打來嗎？賴清德表示，「不管他們有沒有要動手，我們都做好準備」；他也提到，有些媒體跟民代誤會，國際社會講2027是中國要做好攻台準備，倒不是說2027年要動手。

有學生透過網路提問，中國會打來嗎？賴清德說，「會不會打來，是我應該最關切的問題」，他的做法是「無恃其不來，恃吾有以待之」，要做好準備。因為國際社會都講，中國在2027年要做好攻台的準備，「有些媒體跟民代誤會，國際社會講2027是中國要做好攻台準備，倒不是說2027年要動手。但不管他們有沒有要動手，我們都做好準備」。

賴清德指出，這也是為什麼他一上任後，就提高國防預算，希望在明年達到GDP3%、2030達到GDP5%。在總統府也成立防衛韌性委員會，也發給每個同學小橘書，大家可以回去參考看看，如果天災來，也可以經由這本書了解如何保護自己又幫助別人，地緣政治變化又是另一回事。

「我要強調，也讓同學知道，國防特別預算主要達到三個目標。」賴清德說，第一是打造台灣之盾，「就像下雨，我們總要撐把傘」，如果中國飛彈、無人機打來，總要有台灣之盾來保全戰力、保護關鍵基礎設施，保護全國人民生命財產安全。

賴清德表示，第二，人工智慧化時代來臨，國防體系也要導入人工智慧，不是用個人去看，用人工智慧可以很快速感知，高中低空有效攔截。第三個，是國防工業，台灣是全世界少數幾個國家有能力打造國防工業，因為未來式無人機、機器人等各種無人載具，非常需要年輕人投入，用創新思維，讓國家更安全、產業升級轉型、經濟更進步，收入更好。

另外，有學生問到，未來10年台灣最不能錯過的機會是什麼？賴清德用三個元素回答，談機會常常是因為挑戰，有挑戰才有機會；第二，要能做好準備，有準備好才能掌握機會；第三，相較於國際需求，未來10年台灣三個重要應該是指國際，「未來10年，國際上到底有什麼事情需要台灣？」

賴清德提到，未來全面智慧化的時代需要台灣，台灣要把握住，不僅僅讓台灣成為智慧國家，也要成為智慧產業鏈重要的一環。第二，是淨零轉型，2050淨零轉型，未來國際社會應該會趨於一致，天災地變、氣候危機越來越嚴重，如果台灣沒有妥善因應的話，應該會被淘汰，「不是因為地球村、台灣要幫助別人的問題，是國際規範出來，台灣沒有妥善處之，台灣應該會被淘汰」。

賴清德說，即便是台積電之強大，下訂單的公司不管是Apple、Google等，到最後都會要求台積電提供的產品一定要能淨零，或是碳排低到一定程度，若國家沒辦法提供業者恰當的綠色能源，協助達到淨零轉型，台灣大概會被淘汰。反之，若做得好，這會是台灣另外一個機會。

賴清德接著提到，至於國際社會需要台灣什麼？因為台灣面臨中國的威脅，民主受到威脅，台灣是民主國家、跟民主陣營共享民主價值，台灣除了要保護自己國家安全，也要維護台海和平穩定，特別是印太的繁榮發展。第三個台灣要把握的是，提高自己的力量，為國際社會做出貢獻，當台灣成為國際社會信賴的一員，相信國際社會會提供台灣許多機會。

11/27 全台詐欺最新數據

學生問「中國會打來嗎」　賴清德：2027中國會做好準備不是要動手

