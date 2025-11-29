　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

演算法提供單一資訊致同溫層厚實　賴清德：恐導致社會彼此對立

▲▼總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（29日）出席今周刊舉辦的「總統與青年論壇」，大讚蘭陽女中的簡報主題「演算法下的青年」讓他印象深刻。賴清德說，完全同意分享學生所講的，因為演算法之下提供的是單一資訊，所以同溫層會越來越厚；而且單一資訊又非常非常大量，會導致失去論辯的能力，到最後對立會非常嚴重，「社會會彼此對立，這問題當然要解決」。

賴清德聽完簡報後說，蘭陽女中的簡報主題「演算法下的青年」很像武俠片，題目讓他很震撼，就好像現在年輕人是籠罩在演算法這個惡魔所搭起的鐵幕，控制年輕人自由論辯的能力。這問題不解決，長期以來對年輕人對國家都是重大影響。

賴清德表示，這個問題也不是只有台灣有，其他國家也重視，但台灣特別嚴重，因為面對壞鄰居的威脅，這問題特別嚴重。

「我很欽佩，為什麼我說像俠義片？因為你們提出非常非常具體的做法，點出的問題非常嚴重，但也提出非常重要的做法。」賴清德說，完全同意分享學生所講的，因為演算法之下提供的是單一資訊，所以同溫層會越來越厚；而且單一資訊又非常非常大量，會導致失去論辯的能力，到最後對立會非常嚴重，「社會會彼此對立，這問題當然要解決」。

賴清德說，蘭陽女中同學們提出的方法，他認為是非常可行、也非常重要，因為今天部長有在場，你們希望解決各種形式的活動，能讓台灣的媒體識讀不僅僅停留在理解，而是要能應用跟思辨。

賴清德認為，就是要讓孩子有查證的能力、有表達的能力，也能有討論的能力，從而有思辨的能力，這個過程非常好。他說，政府不是沒有重視演算法下的問題，但是聽了簡報後，「我認為目前教育部做得不夠」。

賴清德提到，教育部雖然在12年國教下，有特別把科學資訊跟媒體識讀，納入科學跟社會教學領域，但是教育部目前比較著重在資訊安全、隱私權、媒體在輿論的角色，沒有對焦到演算法對年輕人跟社會的重大影響，教育部提供是一個靜態、被動的認知，沒有採取一個行動或主動的應用跟思辨。

賴清德建議，教育部參考一下，學校每一學期至少辦一場媒體識讀講座，利用學校的強制性達到所有人都能學會媒體識讀教育等，這些做法，教育部回去參考一下。

「我還是要講，學生要有免疫力，在演算法下提供的是單一資訊，所以一定要用多元來面對單一。」賴清德說，除了教育部要參考學生提出的做法落實外，教育也要培養每個孩子，有多元吸收知識的管道。

賴清德也提到，要有記者查證的精神，這種多元取得資訊的管道，要有多元求證的習慣跟素養，免疫力才會夠。政府現在做的包括成立運動部希望全民運動，這些對孩子的各種來源的資訊應該都有幫助，這題目非常了不起。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北退休校長登玉山失聯　擴大搜尋中
《信號》資深男星癌逝！　抗癌3年不敵病魔
小鬼42歲冥誕！峮峮曬1照疑洩思念
熊害京都也淪陷！　「4國語言」立牌警告觀光客
台男阿布達比獲釋　「6天食宿、返台機票」妻要外交部買單
學生問「會打來嗎」　賴清德：2027中國會做好準備不是要動手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

演算法提供單一資訊致同溫層厚實　賴清德：恐導致社會彼此對立

民進黨能源政策急轉彎　李彥秀：「神主牌大戰」將開打

批徐春鶯案惡意連結柯文哲　黃國昌：黨檢媒三位一體又復活

面對氣候變遷北市推翡翠水庫「百年長青計畫」　打造永續供水環境

台男阿布達比遭押獲釋　妻要外交部買單食宿返台機票「恐於法不符」

哪些國際組織要參與？　賴清德點名這三組織要優先加入

學生問「中國會打來嗎」　賴清德：2027中國會做好準備不是要動手

英雄不怕出身低！鄭麗文稱鍾東錦「勵志故事」　國民黨提名爭連任

幕後／還原台男杜拜「被捕⭢獲釋」始末　外交人員前線奔走卻中暗箭

賴清德願赴立院國情報告　黃國昌：若無質詢「留在總統府講就好」

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

演算法提供單一資訊致同溫層厚實　賴清德：恐導致社會彼此對立

民進黨能源政策急轉彎　李彥秀：「神主牌大戰」將開打

批徐春鶯案惡意連結柯文哲　黃國昌：黨檢媒三位一體又復活

面對氣候變遷北市推翡翠水庫「百年長青計畫」　打造永續供水環境

台男阿布達比遭押獲釋　妻要外交部買單食宿返台機票「恐於法不符」

哪些國際組織要參與？　賴清德點名這三組織要優先加入

學生問「中國會打來嗎」　賴清德：2027中國會做好準備不是要動手

英雄不怕出身低！鄭麗文稱鍾東錦「勵志故事」　國民黨提名爭連任

幕後／還原台男杜拜「被捕⭢獲釋」始末　外交人員前線奔走卻中暗箭

賴清德願赴立院國情報告　黃國昌：若無質詢「留在總統府講就好」

災後關懷善循環不間斷　台南市黨部發行《台南本土種》第二集

民歌50高峰會最終場有驚喜！　于台煙宣布上船開唱...沈文程也來了

香港宏福苑大火仍「200人情況未明」　 保安局：不排除還有遺體

嘉義市智慧停車系統落後　議員喊話一個月內規劃示範區

出國順便燙染「2、3千搞定」！他傻眼台灣要5千　一票有感點頭

退休校長登玉山後四峰失聯　搜救人員圓峰山屋山域搜尋

空巴召修令波及台灣虎航　明天8架次日韓班機延後飛

2025 Lyst Q3熱門單品TOP10！泰勒絲求婚洋裝成爆款　樂福鞋稱霸秋冬主場

童年也遇火災「油氣不斷爆炸」！　女星樂瞳痛心：全家人宛如逃難

航空公司砸錢拍短劇！電商、飲料廣告來了…平台揭殘酷：觀眾只給1秒

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆

政治熱門新聞

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

國軍薪資規畫出爐不「普加」3萬　3類官兵優先加薪最高1.36萬

休假有望+1！綠營提選舉放2天　投票前一日也放

高雄市長初選最新民調曝　綠3選將緊咬誤差範圍內、4人皆領先柯志恩

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

陳揮文無預警告別！　19年《飛碟晚餐》驚傳收攤

傳民進黨明年將推公投　王鴻薇：輸不起的劇本永遠玩不膩

幕後／還原台男杜拜「被捕⭢獲釋」始末　外交人員前線奔走卻中暗箭

19年飛碟晚餐無預警收攤　陳揮文曝「被離職」：好聚好散

快訊／決戰江啟臣！　楊瓊瓔宣布參選台中市長：我準備好了

不甩藍修國籍法擴大中配參政　內政部公告「明年選舉要具結國籍」

學生問「中國會打來嗎」　賴清德：2027中國會做好準備不是要動手

吳怡農評大罷免犯3錯誤！他：好學生誤闖黑社會

台男阿布達比遭押獲釋　妻要外交部買單食宿返台機票「恐於法不符」

更多熱門

相關新聞

哪些國際組織要參與？　賴清德點名這三組織要優先加入

哪些國際組織要參與？　賴清德點名這三組織要優先加入

總統賴清德今（29日）出席今周刊舉辦的「總統與青年論壇」，在提問環節時，有學生問到，台灣在國際組織參與上，有哪些優先的目標或是參加哪一種國際組織？賴清德點名世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織，「要擇定對台灣人民的健康、安全、社會安定息息相關的國際組織，能優先加入」。

學生問「中國會打來嗎」　賴清德：2027中國會做好準備不是要動手

學生問「中國會打來嗎」　賴清德：2027中國會做好準備不是要動手

藍白邀赴立院國情報告　賴清德：若符憲政程序願到國會向人民報告

藍白邀赴立院國情報告　賴清德：若符憲政程序願到國會向人民報告

藍白邀賴清德赴立院國情報告　總統府：尊重憲政程序下與國會溝通

藍白邀賴清德赴立院國情報告　總統府：尊重憲政程序下與國會溝通

我國挺高市早苗　 中方酸：媚日令人不齒

我國挺高市早苗　 中方酸：媚日令人不齒

關鍵字：

賴清德

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」

「張君雅小妹妹」結婚了！

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

AV女優當小三　悄悄引退消失

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面