演算法提供單一資訊致同溫層厚實　賴清德：恐導致社會彼此對立

▲總統賴清德。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（29日）出席今周刊舉辦的「總統與青年論壇」，大讚蘭陽女中的簡報主題「演算法下的青年」讓他印象深刻。賴清德說，完全同意分享學生所講的，因為演算法之下提供的是單一資訊，所以同溫層會越來越厚；而且單一資訊又非常非常大量，會導致失去論辯的能力，到最後對立會非常嚴重，「社會會彼此對立，這問題當然要解決」。

賴清德聽完簡報後說，蘭陽女中的簡報主題「演算法下的青年」很像武俠片，題目讓他很震撼，就好像現在年輕人是籠罩在演算法這個惡魔所搭起的鐵幕，控制年輕人自由論辯的能力。這問題不解決，長期以來對年輕人對國家都是重大影響。

賴清德表示，這個問題也不是只有台灣有，其他國家也重視，但台灣特別嚴重，因為面對壞鄰居的威脅，這問題特別嚴重。

「我很欽佩，為什麼我說像俠義片？因為你們提出非常非常具體的做法，點出的問題非常嚴重，但也提出非常重要的做法。」賴清德說，完全同意分享學生所講的，因為演算法之下提供的是單一資訊，所以同溫層會越來越厚；而且單一資訊又非常非常大量，會導致失去論辯的能力，到最後對立會非常嚴重，「社會會彼此對立，這問題當然要解決」。

賴清德說，蘭陽女中同學們提出的方法，他認為是非常可行、也非常重要，因為今天部長有在場，你們希望解決各種形式的活動，能讓台灣的媒體識讀不僅僅停留在理解，而是要能應用跟思辨。

賴清德認為，就是要讓孩子有查證的能力、有表達的能力，也能有討論的能力，從而有思辨的能力，這個過程非常好。他說，政府不是沒有重視演算法下的問題，但是聽了簡報後，「我認為目前教育部做得不夠」。

賴清德提到，教育部雖然在12年國教下，有特別把科學資訊跟媒體識讀，納入科學跟社會教學領域，但是教育部目前比較著重在資訊安全、隱私權、媒體在輿論的角色，沒有對焦到演算法對年輕人跟社會的重大影響，教育部提供是一個靜態、被動的認知，沒有採取一個行動或主動的應用跟思辨。

賴清德建議，教育部參考一下，學校每一學期至少辦一場媒體識讀講座，利用學校的強制性達到所有人都能學會媒體識讀教育等，這些做法，教育部回去參考一下。

「我還是要講，學生要有免疫力，在演算法下提供的是單一資訊，所以一定要用多元來面對單一。」賴清德說，除了教育部要參考學生提出的做法落實外，教育也要培養每個孩子，有多元吸收知識的管道。

賴清德也提到，要有記者查證的精神，這種多元取得資訊的管道，要有多元求證的習慣跟素養，免疫力才會夠。政府現在做的包括成立運動部希望全民運動，這些對孩子的各種來源的資訊應該都有幫助，這題目非常了不起。