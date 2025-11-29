哪些國際組織要參與？　賴清德點名這三組織要優先加入

▲總統賴清德。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（29日）出席今周刊舉辦的「總統與青年論壇」，在提問環節時，有學生問到，台灣在國際組織參與上，有哪些優先的目標或是參加哪一種國際組織？賴清德點名世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織，「要擇定對台灣人民的健康、安全、社會安定息息相關的國際組織，能優先加入」。

有學生問到，台灣在國際組織參與上，有哪些優先的目標或是參加哪一種國際組織？賴清德說，第一個是關於台灣安全的，應該要優先加入，如世界衛生組織，因為關係到人民健康，也會影響全球的防疫。如果防疫像一張網，台灣沒有加入世界衛生組織這個網，容易成為漏洞，「關係全國人民的健康跟安全，當然要優先申請加入世界衛生組織」。

接著賴清德提到，國際民航組織應該要申請加入，如果沒有辦法得到飛安資訊，或是各國在談判航線時，如果沒有辦法參與或是得到公平的對待，對台灣的飛安其實是不利的。

第三個，賴清德提到國際刑警組織。他說，現在的犯罪都是跨國的，全球性的犯罪，台灣如果被屏除在國際刑警組織之外，有時候詐騙的人跑到別的國家去，其實有時候很難發揮力量將他們繩之以法。

此外，如果有國際犯罪者跑到台灣，如果我們不知道，在台灣犯罪，對台灣的社會安定有很重大影響。

賴清德認為，應該優先擇定對台灣人民的健康、安全、社會安定息息相關的國際組織能優先加入。