不是求脫單！韓國遊客參拜月老「桌上擺滿1物」 網傻：台灣人很鬧

許多想脫單的人，一定會朝聖拜月老。而一名網友驚呼，看到韓國導遊帶著旅客來龍山寺，白話文介紹月老是「求男朋友、女朋友的神」，結果原PO往桌上一看，擺放一堆追星小卡，超衝擊的畫面讓他笑到不行。文章引發網友熱議，「原來現代的月老還有搶票新業務」、「好想看韓國遊客臉上的特寫」。

一名網友在Threads表示，最近特地抽空去一趟龍山寺還願，恰好看到一群韓國旅客來參觀，過程中，最前方的導遊在月老面前解說，「這裡是求男朋友、女朋友的神」

最爆笑的是，原PO頓時往擺放供品的桌上一看，發現桌面擺滿一堆偶像小卡，超衝擊的畫面讓他尷尬不已，還一度面壁笑到臉部抽筋。

底下網友紛紛笑回，「有星可以追，誰要談戀愛啦」、「月老：現在的KPI變成搶票，容易達成多了！終於不是辦理愛情業務了」、「好好笑，我們這邊的月老最近桌上也都是小卡，業務有點多」、「好想看韓國遊客臉上的特寫」、「拜月老跟結緣有關，因此追星也可以，應該說要結善緣的都行」、「上次我去拜也是，是遇到歐美的旅行團，看到滿桌小卡都一臉疑惑」、「原來現代的月老還有搶票新業務」、「上次去龍山寺，滿滿的權志龍（售票前），韓國團看了問號...真的很鬧台灣人（我也是其中一位）」。

也有網友熱情解釋，「前陣子跟著龍山寺的英文導覽有特別說明，台灣人會擺偶像的小卡來，祈請演唱會搶到票」。