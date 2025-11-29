　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

找她開箱賴帳業者挨告！李多慧代言價碼曝　法院認證是「這金額」

▲▼李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲李多慧在台擁超高人氣。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

記者郭玗潔／桃園報導

南韓啦啦隊李多慧來台後人氣高居不下，以精湛舞技、親和力的笑容圈粉無數，今年個人YouTube頻道更破百萬訂閱。網傳李多慧2023年剛來台灣時，代言價碼為40萬，隔年就飆升至百萬，但這個說法始終未被證實。不過近年因和李多慧合作的業者付不出報酬，雙方鬧上法院，李多慧的工作報酬價碼也曝光。

去年有網友爆料，李多慧剛來台灣時，「代言價碼為40萬元，現在已經破百萬了，之前某節目主持人有說啦啦隊代言費用最高有到500萬，基本上能猜得出來就是在說李多慧」。網友認為漲價很合理，現在變貴也合理啊，她這一年的表現，不管是品質、工作態度、語言、心理素質，漲這個價ok吧」，但網友的說法一直未被證實，現在，李多慧的代言價碼終於曝光。

「開拓娛樂電子專賣所」負責人謝政宇募資的318運動對講機，去年請來李多慧等多名網紅開箱評測，事後卻未給付報酬，被李多慧的台灣團隊奧比懷登公關顧問公司告上法院，而挨告的謝政宇也同為3C商品公司米客邦負責人，因募資進口大陸電競手機失敗，被網友控告詐財2325萬元，結果被檢察官處分不起訴，後又傳出他身背數億元債務。

判決指出，奧比懷登公關顧問公司在去年11月28日和開拓娛樂簽署兩份契約，安排李多慧拍攝318運動對講機限時動態、影片，講好開拓娛樂應給付報酬20萬元、16萬元，然而事後多次催促，開拓娛樂仍未付錢，雙方於今年2月10日再次簽訂還款契約，約好如果未在今年3月3日清償前開報酬，開拓娛樂需賠償懲罰性違約金12萬6000元，結果開拓娛樂仍未付錢，遭求償報酬含營業稅等共49萬6000元。

全案審理時，謝政宇並未到場，僅以書狀表示願意賠償。中壢簡易庭審理，法官檢視雙方工作契約、對話紀錄等證據，判開拓娛樂需給付49萬6000元給奧比懷登，全案還可上訴，而李多慧的代言價碼也終於曝光。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
身價逾百億！　吊車大王曝「女婿條件」
獨／21歲海巡士兵噴飛撞牆慘死　瞬間畫面曝
李多慧遭賴帳！業者挨告　「代言價碼」意外曝
獨／高雄奪命車禍！23歲女被撞死　瞬間畫面曝
重機網美遭輾斃！　最後PO文竟成死亡預言

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／高雄1天2件死亡車禍！海巡士兵噴飛撞牆慘死　瞬間畫面曝

通緝女闖紅燈辯「眼睛割到看不清線」　瞎嗆：我認識林志穎！

找她開箱賴帳業者挨告！李多慧代言價碼曝　法院認證是「這金額」

獨／高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

男開車險撞人！街頭吵架「口齒不清還飄怪味」　毒駕露餡被逮

「繞加油站空地轉彎」挨罰闖紅燈　騎士喊冤吞敗

26年前天母械鬥殺人...逃亡印尼躲14年　通緝犯押解回國服刑11年

北捷景美站前車禍！小黃自撞行人庇護島　「四輪朝天」翻肚畫面曝

台南清晨車禍！營小客車與特斯拉碰撞　衝入店家再撞柱子釀3傷

快訊／國1北216K員林路段4車連環撞　回堵2公里1人送醫

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

香港宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

獨／高雄1天2件死亡車禍！海巡士兵噴飛撞牆慘死　瞬間畫面曝

通緝女闖紅燈辯「眼睛割到看不清線」　瞎嗆：我認識林志穎！

找她開箱賴帳業者挨告！李多慧代言價碼曝　法院認證是「這金額」

獨／高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

男開車險撞人！街頭吵架「口齒不清還飄怪味」　毒駕露餡被逮

「繞加油站空地轉彎」挨罰闖紅燈　騎士喊冤吞敗

26年前天母械鬥殺人...逃亡印尼躲14年　通緝犯押解回國服刑11年

北捷景美站前車禍！小黃自撞行人庇護島　「四輪朝天」翻肚畫面曝

台南清晨車禍！營小客車與特斯拉碰撞　衝入店家再撞柱子釀3傷

快訊／國1北216K員林路段4車連環撞　回堵2公里1人送醫

黑豹旗／太興奮就不會累！蔡辰瀧79球完投飆10K　談壓制高苑關鍵

第32屆關懷盃花蓮開打　林智勝重新接任理事長喊「責任大於榮耀」

花蓮明利村長橋排水清疏完成　清出土方2.5萬立方米

《動物方城市2》陸票房破5億元！　影迷嗨喊：從學生看到當老師了

紐時：川普與馬杜洛「上周通話」　討論會晤可能性

吳哲源、林書逸戰力外成焦點　中職6隊非60人名單一次看

沈娜娜16年老粉魂大爆發！　頂級AV女優飛韓砸六萬追SJ

台灣太空科技逐步茁壯　管碧玲：福衛八號將大幅提升海陸觀測能量

休假有望+1！綠營提選舉放2天「投票前一日也放」　保障返鄉投票

台男與15同夥「曼谷被逮」畫面曝！　暗黑內幕：在台涉3罪被通緝

【燒成廢墟】宏福苑慘遭惡火肆虐 震撼衛星對比照曝！ #香港

社會熱門新聞

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

網購護理師國考證書被錄取　她急自首

淫公公2度性侵媳婦　亂倫險釀「孫變兒」

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

養女兒逾10年長得不向！他一驗DNA綠爆

國道行駛到一半　前車突然掉出一個人

台南女網購假證書錄取護理師！院方回應

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

高雄4男持刀傷人　2男遭刺胸地留血跡

即／禁陸客來台重創股價　「購物站天后」炒股遭起訴

吃碗粿遇惡煞！自慰「打滿1整杯」

銘傳碩士生不滿英檢當畢業門檻怒告　結局超尬

桃園某國中生墜樓！一度失去呼吸心跳　導師曝在校表現

更多熱門

相關新聞

養女兒逾10年長得不向！他一驗DNA綠爆

養女兒逾10年長得不向！他一驗DNA綠爆

台南市一名男子阿綠（化名）與妻子小婷（化名）結婚後育有2女，不過次女愈長愈大，卻長得不像他、也跟家裡人一點都不像，於是決定做DNA鑑定，沒想到驚覺養育逾10年的女兒竟是小婷與外人所生，氣得一狀告上法院。台南地院審理後，判小婷須賠90萬元，全案仍可上訴。

南投男警偷拍女同事洗澡　檔案數位還原後認罪

南投男警偷拍女同事洗澡　檔案數位還原後認罪

正妹消防員哭訴出差遭長官硬上！夫求償吞敗理由曝

正妹消防員哭訴出差遭長官硬上！夫求償吞敗理由曝

被喊「小姐」抓狂　飲料怒潑台鐵驗票員

被喊「小姐」抓狂　飲料怒潑台鐵驗票員

李多慧被拍「0偽裝逛寧夏夜市」

李多慧被拍「0偽裝逛寧夏夜市」

關鍵字：

李多慧代言糾紛法院判決台灣人氣YouTube

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

「張君雅小妹妹」結婚了！

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

AV女優當小三　悄悄引退消失

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

川普：拜登「自動簽名機」代簽文件全作廢

即／出國注意！　空巴大規模召回A320客機

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

麵屋一燈叉燒被嫌沒熟！業者送肉品券滅火

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面