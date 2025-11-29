找她開箱賴帳業者挨告！李多慧代言價碼曝　法院認證是「這金額」

▲李多慧在台擁超高人氣。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

記者郭玗潔／桃園報導

南韓啦啦隊李多慧來台後人氣高居不下，以精湛舞技、親和力的笑容圈粉無數，今年個人YouTube頻道更破百萬訂閱。網傳李多慧2023年剛來台灣時，代言價碼為40萬，隔年就飆升至百萬，但這個說法始終未被證實。不過近年因和李多慧合作的業者付不出報酬，雙方鬧上法院，李多慧的工作報酬價碼也曝光。

去年有網友爆料，李多慧剛來台灣時，「代言價碼為40萬元，現在已經破百萬了，之前某節目主持人有說啦啦隊代言費用最高有到500萬，基本上能猜得出來就是在說李多慧」。網友認為漲價很合理，現在變貴也合理啊，她這一年的表現，不管是品質、工作態度、語言、心理素質，漲這個價ok吧」，但網友的說法一直未被證實，現在，李多慧的代言價碼終於曝光。

「開拓娛樂電子專賣所」負責人謝政宇募資的318運動對講機，去年請來李多慧等多名網紅開箱評測，事後卻未給付報酬，被李多慧的台灣團隊奧比懷登公關顧問公司告上法院，而挨告的謝政宇也同為3C商品公司米客邦負責人，因募資進口大陸電競手機失敗，被網友控告詐財2325萬元，結果被檢察官處分不起訴，後又傳出他身背數億元債務。

判決指出，奧比懷登公關顧問公司在去年11月28日和開拓娛樂簽署兩份契約，安排李多慧拍攝318運動對講機限時動態、影片，講好開拓娛樂應給付報酬20萬元、16萬元，然而事後多次催促，開拓娛樂仍未付錢，雙方於今年2月10日再次簽訂還款契約，約好如果未在今年3月3日清償前開報酬，開拓娛樂需賠償懲罰性違約金12萬6000元，結果開拓娛樂仍未付錢，遭求償報酬含營業稅等共49萬6000元。

全案審理時，謝政宇並未到場，僅以書狀表示願意賠償。中壢簡易庭審理，法官檢視雙方工作契約、對話紀錄等證據，判開拓娛樂需給付49萬6000元給奧比懷登，全案還可上訴，而李多慧的代言價碼也終於曝光。