社會 社會焦點 保障人權

快訊／公園聊天變持刀捅人　4打3「2男胸部被刺」地留血跡

記者吳奕靖、黃翊婷／高雄報導

高雄市仁武區慈惠三路一處公園今日（29日）凌晨0時許發生一起持刀衝突事件，3名年輕男子遭4人持刀攻擊，其中高男、單男胸部被刺傷，經119送醫救護，另外1人則自行就醫。目前警方已成立專案小組調查，雙方發生口角的原因仍有待進一步釐清。

高雄市仁武區慈惠三路公園口角，2人遭刺傷胸部。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方獲報到場時，衝突已經結束，動手4嫌也已經逃離現場，現場地面還留有血跡。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同。）

警方表示，29日凌晨0時許接獲報案指稱，有民眾在仁武區慈惠三路一處公園發生糾紛，但警員抵達現場時，衝突已經結束，經了解是友人之間的口角糾紛，動手的楊男（約27歲）、李男（約20歲）、吳男（約25歲）、歐男（約23歲）已逃離現場，而高男（約23歲）、單男（約19歲）因受傷留於現場由119送醫救護，龔男（約19歲）則自行就醫。

高雄市仁武區慈惠三路公園口角，2人遭刺傷胸部。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▼▲高男、單男在衝突過程中遭刺傷。

高雄市仁武區慈惠三路公園口角，2人遭刺傷胸部。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，雙方人馬原本在公園聊天，卻突然一言不合，其中1人拿出折疊刀攻擊，另1人見狀立刻出手保護被攻擊者，結果也因此中刀，2人都是胸部被刺傷，隨後被送往長庚醫院救治。根據親友說法，被刺傷的2人中，1人還在搶救觀察，另1人經過緊急手術已無生命危險。

警方獲報後立刻成立專案小組調查，並將涉案4嫌全數查緝到案，但由於到案者未說明，目前尚不清楚雙方發生口角的原因，全案將依涉犯《刑法》妨害秩序、傷害、殺人未遂等罪嫌移送偵辦。

▼4嫌已全數到案。

高雄市仁武區慈惠三路公園口角，2人遭刺傷胸部。（圖／記者吳奕靖翻攝）

