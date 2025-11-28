　
社會 社會焦點 保障人權

男吃碗粿遇惡煞！剃髮凌虐逼自慰「打滿1整杯」　他逃9年下場曝

▲▼毆打（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲只因同行女友人控曾遭性侵，許男等人便將其囚禁、毆打。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞、葉品辰／高雄報導

高雄一名許姓男子2015年深夜開車載著未成年張姓少女、林姓男子、郭姓男子到鳳山區一家碗粿店吃宵夜，途中巧遇蘇姓男子也在場用餐，張女向林姓男友哭訴曾遭蘇男性侵，3人用餐完畢後尾隨蘇男將其囚禁凌虐，還逼他自慰「射滿一杯子」，並要求簽和解書並拿出5萬元賠償。蘇男事後驗傷報警，警方沿線逮捕涉案人等，但許男逃亡9年才落網，高雄地方法院日前審理後，依妨害自由罪判他有期徒刑6個月，得易科罰金，全案仍可上訴。

判決指出，2015年11月5日深夜，許男、張女、林男、郭男在鳳山區一家碗粿店巧遇蘇男，因張女向男友林姓男子哭訴曾遭蘇男性侵，林男聽聞後情緒失控，一行人隨即在店外攔下蘇男，並由許男出言恫嚇「知道你住哪裡」，迫使蘇男騎車尾隨前往鳳仁路一處民宅。

眾人將蘇男帶入屋內後，隨即關門囚禁，林男等人持木棒、球棒及電擊棒輪番毆打，甚至以電擊棒攻擊其下體，逼迫蘇男脫光衣物、當場自慰，要「射滿一杯子」才放他離開，期間仍不斷遭到毆打凌虐。蘇男因體力透支無法達到對方要求，又遭剃除頭髮、眉毛，最後被迫寫下5萬元和解書後才獲釋，整個過程長達約2小時。

蘇男全身多處受傷包含顏面骨折、胸壁挫傷、腹壁挫傷及雙上肢挫傷，脫困後前往報案，涉案的林姓男子等人陸續被逮並判刑，而許男則逃亡被通緝了9年，直到近日才落網歸案。法官審酌他在案發時負責開車並參與脅迫，雖未全程在場施暴，但已構成共同妨害自由，加上與未成年人共同犯案，依法加重其刑，最終判處6個月徒刑，可易科罰金，全案仍可上訴。

日42歲女市長與「已婚男下屬」情趣旅館開房10次！　硬撐2月

