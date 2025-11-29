開箱／POCO F8 Ultra規格給滿「同價位神機」　實拍5X有夠強

記者蘇晟彥／峇里島報導

POCO 26日在峇里島舉辦發表會，新品F8系列正式亮相，《ETtoday新聞雲》也接受官方邀請，搶先體驗POCO F8 Ultra實機。今年首度進攻聲學領域，與音響大廠BOSE合作調教聲學，同時為台灣首款搭載高通Snapdragon® 8 Elite Gen 5手機，必須說，雖然上市時間稍晚，各大品牌新機都即將陸續上市，POCO F8系列拿出一個中規以上、價格極具競爭力的高CP值神機，並已正式在台灣上市開賣。

▼POCO F8系列以BOSE聯手調教聲學做為賣點，本次開箱的是F8 Ultra 牛仔色。（圖／記者蘇晟彥攝）



本次開箱的是POCO F8 Ultra（牛仔藍），詳細的規格可以先參考此篇，就不在贅述，這次Ultra的幾個賣點分別是

．首支Snapdragon® 8 Elite 旗艦處理器手機（但隔幾天上市的iQOO也撘載同樣處理器）

．Sound by Bose共同調校

．同價位機種難以匹敵的相機系統

在外型上，牛仔藍是這次Ultra的主打色，與一般金屬機身有別，採用牛仔布與銀色機身搭配，做出一個不需要手機殼，就能享受時尚外型的搭配；延續著過往主打「電競」的強項，螢幕採用HyperRGB AMOLED 大螢幕、支援120Hz螢幕更新率、3D 雙通道、雙層 IceLoop 散熱系統及6500mAh的電池容量，不管在玩遊戲、看影片，都可以維持不發燙、舒服的觀賞體驗，而電池部分雖然沒有到前陣子出的旗艦機有上看7000的容量，但作為開價2萬的手機也是誠意滿滿，實際在4天的媒體發表團中僅有充電過一次（但大部分僅有拿來拍照、音量實測，沒有實際跑遊戲測試），不會有特別的電量焦慮。

▼POCO F8 Ultra 牛仔藍屬於本次上市機型外型最特別一款（左邊兩隻為Pro、右邊兩隻為Ultra）。



而這次重中之重，就是與BOSE共同調教的音響系統，在Pro上面兩顆，Ultra則為三顆，分別在上下以及鏡頭旁邊（如下圖所示），在發表會後團隊接受訪問時就坦承，花了一百多天去修改手機的設計圖，最後設計出一個能改善手機內部空間不足、導致低音（Bass）薄弱的問題，希望透過這種方式讓手機也能具備類似Bose SoundLink Mini 的效果。

實際體驗下來，跟其他同樣價位段的手機相比，確實在音質上改善很多，尤其在低音的部分，能大幅增加音質的立體感，如果要簡單來描述的話，就像是圖片從2D進化到3D的感覺，整體的感受「飽滿」很多。

平心而論，這部分POCO在進攻聲學上確實有策略性，但是否能讓消費者「有感」則是見仁見智，使用外放喇叭的機會會依照每個消費者不同，以記者自己來說，基本上不會有外放音樂的需求，都是使用藍牙耳機，但確實也有一大部分族群有著外放喇叭的需求，這時候就能大幅減少需要攜帶的裝備，只要一隻POCO手機就能解決聽音樂的問題。

此外，對於喜歡「個人化音效」的用戶，在音效設定也可以找到各種自訂的選項，從注重人聲、低音、3D環繞等等，可以依照自己的最喜歡的音質。

▼這次在鏡頭+音響組，再搭配牛仔布的設計，確實滿有質感（ 也不太怕髒 ）。



接著進入到拍照部分，必須坦白說，在上面給了這麼多規格內容後，原本會以為拍照就只會是堪用而已，但必須說，POCO F8 Ultra在在實拍的成果非常驚艷。這次F8 Ultra 直接與小米 Xiaomi 17 系列對標，採用光影獵人 950感光元件，也是POCO系列的5x 潛望式長焦鏡頭。

在預設焦段上，分別設定0.7x、1x、2x、5x 及10x，在光學變焦最高可達5x，10x就會進入到無損變焦的階段。在媒體團中有著清晨帶去欣賞巴杜爾火山日出的行程，在接近日出時的魔幻時刻，必須說隨手就可以拍出好照片，搭配DXG 高動態技術，即使在低光源的情況下，細節都不會模糊到無法辨識，算是表現非常亮眼的一環。

實際進入到一些隨手街拍的部分，必須坦白說這次在「5x」的焦段表現超強，不管是動作的瞬間（像下圖猴子打哈欠）、路上的神像，細節都非常的清晰，甚至是拿來拍猴子的人像（？），連細毛、水珠都可以全部捕捉，也不會有太多AI介入調整的感受，在微距攝影上，停靠在吉普車上的蒼蠅也可以拍攝到翅膀的紋路，真的在實際拍攝上會感到非常驚豔。此外，雖然鏡頭同樣支持到100x，但這部分就不要有太多期待，拍出來的照片經過AI演算後可能還是非常模糊。

整體來說，在開價21,999元這個價位來說，POCO F8 Ultra給出了一個非常有壓力的規格，就像在訪談官方團隊說的，F8 Ultra的誕生本來就是要「擾亂市場價格」，因此不論在各方面的需求，都達到非常高的標準，本來就從電競手機開始，所以打Game順暢是必須，這次在慢慢地從鏡頭、聲音上不斷加強，讓用戶無論因應各種需求，都可以達到至少70、80分以上的滿意分數。就像上面所說，BOSE的聯手調校音質是一個加分的選項，會不會使用到完全見仁見智，但看到開價就是2萬初的價格，確實不會有想要吹毛求疵，所有東西都是「頂級享受」的體感。

POCO F8 Series 台灣上市與優惠資訊

POCO F8 Series 已經上市，即日起至 12 月 12 日止，購買新機直降新台幣 $1,000 元。POCO F8 Ultra 擁有牛仔藍及黑色兩款配色，提供 16GB+512GB、12GB+256GB 兩種容量選擇，售價分別為 $23,999 和 $21,999；POCO F8 Pro 則提供鈦銀色、藍色、黑色三種顏色，並帶來 12GB + 512GB 和 12GB + 256GB 兩種配置選擇，售價分別為 $17,999 和 $16,999元。