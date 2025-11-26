　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

POCO F8系列規格懶人表一次看！攜手BOSE「聯合調音」期待值爆表

記者蘇晟彥／峇里島報導

POCO 26日在峇里島舉辦新品發表會，帶來全新F系列新作「F8 Series」，在鏡頭大戰的年代，將戰場轉移到聲學，首度攜手BOSE聯合調音，配置3顆喇叭表現極致音質，F8 Pro、F8 Ultra售價、上市日期也隨之公開，分別推出3色（鈦銀、藍、黑）及2色（牛仔藍、黑），售價則分別為16,999元起及21,999元起，27日將全面在東森購物小米旗艦館及各大通路全面開賣，早鳥購機直降1,000元。

*發表會現場燈光偏紫，手機實拍顏色與實際肉眼看到會略為不同

▼POCO F8 Series  27日全面開賣，共推出2種機型、5種顏色，早鳥購買直降1,000元。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ POCO F8系列 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ POCO F8系列 。（圖／記者蘇晟彥攝）

2024、25年手機市場逐漸燃起「鏡頭大戰」，但小米旗下子品牌POCO 在這次F8系列首度主打聲學，與BOSE攜手使用 Sound by Bose 聲學技術，在 POCO F8 Ultra 上搭載三顆喇叭實現真正 2.1 立體聲系統，以上下兩顆超線性 1115F 對稱式喇叭搭配 1620 超大尺寸重低音喇叭；在POCO F8 Pro上則配備上下兩顆超線性 1115F 對稱式喇叭，提供更加鮮明的聲音層次體驗。除了硬體設備帶來的提升。

在顏色方面，這次推出2機型、5種顏色

・F8 Pro ：鈦銀色、藍色、黑色
・F8 Ultra：牛仔藍、黑色

在Ultra以牛仔藍外觀華麗登場，採用第三代科技奈米皮材質，呈現仿真丹寧紋路的時尚潮流設計，全新一體航空鋁邊框融合滑順手感及抗髒汙耐黃功能，背部實機摸起來頗為厚實，是完全可以直接不用買手機殼就兼具美觀的機型；POCO F8 Pro 更首次使用玻璃一體冷雕工藝技術，呈現玉石般的通透感，現場實際看，會發現「藍色」最為特別，是這次銷量值得期待的顏色。

▼牛仔藍是這次Ultra的特別色，背部採用仿真丹寧紋路設計。

▲▼ POCO F8系列 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼左邊的藍色比較接近玉石色，實際拿起來質感爆炸。

▲▼ POCO F8系列 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在規格上， POCO F8 Ultra 搭載與 Xiaomi 17 Series 相同的 Snapdragon® 8 Elite Gen 5 旗艦處理器，採用台積電 3nm 製程，並搭載第三代高通 Oryon CPU 架構，由兩顆 4.6GHz 主核心及六顆 3.6GHz 效能核心所組成，效能比起上一代提升 20%，安兔兔跑分更高達 390 萬分以上。同時，POCO F8 Ultra 更結合 VisionBoost D8 獨顯晶片，在解析度和遊戲 HDR 顯示皆提供更加細膩的質感；POCO F8 Pro 則搭載 Snapdragon® 8 Elite 處理器，同樣採用台積電 3nm 製程，即使是高耗能遊戲團體戰，也能感受飆速手遊快感。

除了硬體規格的提升，POCO 在軟體上也不斷精進自我，升級 Xiaomi HyperOS 3，更支援跨蘋果生態系連接，實現真正的跨裝至串聯，為使用者帶來全新的體驗，即使辦公室使用 Mac 電腦，Xiaomi HyperOS 3 也能直接操作 POCO 手機桌面以及應用程式，加速辦公效率，省去以往需花費大量時間成本傳輸資料的困境，確保工作效率穩定在線。不僅如此，POCO F8 Series 同時支援 iPASS 一卡通虛擬卡整合至 Google 錢包™，無論何種場合，皆能一秒開啟 Google 錢包™ 感應支付。

在電池表現部分，POCO F8 Ultra 擁有 6500mAh (typ) F 系列最大電池，並配置 100W 極速快充、50W 無線快充、22.5W 反向快充組合，POCO F8 Pro 則配備6210mAh (typ) 電池，同樣擁有出色的 100W 極速快充、22.5W 反向快充組合。POCO F8 Series 將電量焦慮四個字徹底剷除，提供使用者最強電量續航。此外，POCO F8 Series 皆支援智慧充電功能，同時供電至系統和主機板，自動調整電力分配給系統與電池的比例，讓效能與安全保持在最佳狀態。

POCO F8 Series 在螢幕配置上同樣追求極致，POCO F8 Ultra 搭載 6.9 吋超大螢幕、POCO F8 Pro 則搭載 6.59 吋螢幕，是POCO 首款媲美 2k 清晰度 120Hz HyperRGB AMOLED 螢幕，達到每個子像素都擁有完整的 RGB 三原色排列，不只能降低螢幕的耗損率，還能使文字更加清晰，色彩更加真實，實現真正的超級像素。此外，在手機亮度上 POCO F8 Ultra 及 POCO F8 Pro 峰值亮度最高皆可達 3500 nits，最低可至 1 nits。

▼POCO F8 Series皆配置120Hz HyperRGB AMOLED 螢幕。

▲▼ POCO F8 系列, POCOF8 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ POCO F8系列 。（圖／記者蘇晟彥攝）

最後在鏡頭上，即便這款主打聲學，也沒有將鏡頭落下，此次 POCO F8 Ultra 擁有超強三鏡頭影像系統，主鏡頭搭載 Xiaomi 17 Series 同款的光影獵人 950 感光元件，並採用 5000 萬畫素的5 倍潛望長焦鏡頭，而超廣角鏡頭亦升級至 5000 萬畫素；而POCO F8 Pro 則搭載5000萬畫素主鏡頭搭配光影獵人 800 感光元件，也是首度支援 60mm 長焦鏡頭，再搭配無損五焦段，從遠方霓虹招牌層次，到近處限量公仔細節，都能穩準鎖定、零失真呈現，在拍照部分過幾天也會有實測文章，屆時可以再搭配享用。

POCO F8 Series 台灣上市與優惠資訊
POCO F8 Series 不只透過全能配置制霸全場，寵粉也毫不手軟，台灣市場緊跟國際腳步，將於明日（27）上市，同時宣布於 11 月 27 日上午 10:00 起至 12 月 12 日止，購買新機直降新台幣 $1,000 元！四大核心裝備一次到齊，不論是音樂狂熱粉、攝影愛好者、手遊玩家還是時尚穿搭潮人，POCO F8 Series 都將為所有人帶來最極致的娛樂體驗。

POCO F8 Ultra 擁有牛仔藍及黑色兩款配色，提供 16GB+512GB、12GB+256GB 兩種容量選擇，售價分別為 $23,999 和 $21,999；POCO F8 Pro 則提供鈦銀色、藍色、黑色三種顏色，並帶來 12GB + 512GB 和 12GB + 256GB 兩種配置選擇，售價分別為 $17,999 和 $16,999，預熱期間至 11 月 27 日上午 09:59 前止於小米商城 mi.com 可領 $500 元折扣券；將於 11 月 27 日 10:00 起於東森購物小米旗艦館及各大通路全面開賣。

▲▼ POCO F8系列規格懶人包 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼本次也同步發表POCO Pad X1、M1平板系列，但台灣不會上市。

▲▼ POCO F8系列 。（圖／記者蘇晟彥攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

POCO F8系列規格懶人表一次看！攜手BOSE「聯合調音」期待值爆表

