POCO F8系列規格懶人表一次看！攜手BOSE「聯合調音」期待值爆表

記者蘇晟彥／峇里島報導

POCO 26日在峇里島舉辦新品發表會，帶來全新F系列新作「F8 Series」，在鏡頭大戰的年代，將戰場轉移到聲學，首度攜手BOSE聯合調音，配置3顆喇叭表現極致音質，F8 Pro、F8 Ultra售價、上市日期也隨之公開，分別推出3色（鈦銀、藍、黑）及2色（牛仔藍、黑），售價則分別為16,999元起及21,999元起，27日將全面在東森購物小米旗艦館及各大通路全面開賣，早鳥購機直降1,000元。

*發表會現場燈光偏紫，手機實拍顏色與實際肉眼看到會略為不同

▼POCO F8 Series 27日全面開賣，共推出2種機型、5種顏色，早鳥購買直降1,000元。（圖／記者蘇晟彥攝）



2024、25年手機市場逐漸燃起「鏡頭大戰」，但小米旗下子品牌POCO 在這次F8系列首度主打聲學，與BOSE攜手使用 Sound by Bose 聲學技術，在 POCO F8 Ultra 上搭載三顆喇叭實現真正 2.1 立體聲系統，以上下兩顆超線性 1115F 對稱式喇叭搭配 1620 超大尺寸重低音喇叭；在POCO F8 Pro上則配備上下兩顆超線性 1115F 對稱式喇叭，提供更加鮮明的聲音層次體驗。除了硬體設備帶來的提升。

在顏色方面，這次推出2機型、5種顏色

・F8 Pro ：鈦銀色、藍色、黑色

・F8 Ultra：牛仔藍、黑色

在Ultra以牛仔藍外觀華麗登場，採用第三代科技奈米皮材質，呈現仿真丹寧紋路的時尚潮流設計，全新一體航空鋁邊框融合滑順手感及抗髒汙耐黃功能，背部實機摸起來頗為厚實，是完全可以直接不用買手機殼就兼具美觀的機型；POCO F8 Pro 更首次使用玻璃一體冷雕工藝技術，呈現玉石般的通透感，現場實際看，會發現「藍色」最為特別，是這次銷量值得期待的顏色。

▼牛仔藍是這次Ultra的特別色，背部採用仿真丹寧紋路設計。

▼左邊的藍色比較接近玉石色，實際拿起來質感爆炸。







在規格上， POCO F8 Ultra 搭載與 Xiaomi 17 Series 相同的 Snapdragon® 8 Elite Gen 5 旗艦處理器，採用台積電 3nm 製程，並搭載第三代高通 Oryon CPU 架構，由兩顆 4.6GHz 主核心及六顆 3.6GHz 效能核心所組成，效能比起上一代提升 20%，安兔兔跑分更高達 390 萬分以上。同時，POCO F8 Ultra 更結合 VisionBoost D8 獨顯晶片，在解析度和遊戲 HDR 顯示皆提供更加細膩的質感；POCO F8 Pro 則搭載 Snapdragon® 8 Elite 處理器，同樣採用台積電 3nm 製程，即使是高耗能遊戲團體戰，也能感受飆速手遊快感。

除了硬體規格的提升，POCO 在軟體上也不斷精進自我，升級 Xiaomi HyperOS 3，更支援跨蘋果生態系連接，實現真正的跨裝至串聯，為使用者帶來全新的體驗，即使辦公室使用 Mac 電腦，Xiaomi HyperOS 3 也能直接操作 POCO 手機桌面以及應用程式，加速辦公效率，省去以往需花費大量時間成本傳輸資料的困境，確保工作效率穩定在線。不僅如此，POCO F8 Series 同時支援 iPASS 一卡通虛擬卡整合至 Google 錢包™，無論何種場合，皆能一秒開啟 Google 錢包™ 感應支付。



在電池表現部分，POCO F8 Ultra 擁有 6500mAh (typ) F 系列最大電池，並配置 100W 極速快充、50W 無線快充、22.5W 反向快充組合，POCO F8 Pro 則配備6210mAh (typ) 電池，同樣擁有出色的 100W 極速快充、22.5W 反向快充組合。POCO F8 Series 將電量焦慮四個字徹底剷除，提供使用者最強電量續航。此外，POCO F8 Series 皆支援智慧充電功能，同時供電至系統和主機板，自動調整電力分配給系統與電池的比例，讓效能與安全保持在最佳狀態。

POCO F8 Series 在螢幕配置上同樣追求極致，POCO F8 Ultra 搭載 6.9 吋超大螢幕、POCO F8 Pro 則搭載 6.59 吋螢幕，是POCO 首款媲美 2k 清晰度 120Hz HyperRGB AMOLED 螢幕，達到每個子像素都擁有完整的 RGB 三原色排列，不只能降低螢幕的耗損率，還能使文字更加清晰，色彩更加真實，實現真正的超級像素。此外，在手機亮度上 POCO F8 Ultra 及 POCO F8 Pro 峰值亮度最高皆可達 3500 nits，最低可至 1 nits。

▼POCO F8 Series皆配置120Hz HyperRGB AMOLED 螢幕。



最後在鏡頭上，即便這款主打聲學，也沒有將鏡頭落下，此次 POCO F8 Ultra 擁有超強三鏡頭影像系統，主鏡頭搭載 Xiaomi 17 Series 同款的光影獵人 950 感光元件，並採用 5000 萬畫素的5 倍潛望長焦鏡頭，而超廣角鏡頭亦升級至 5000 萬畫素；而POCO F8 Pro 則搭載5000萬畫素主鏡頭搭配光影獵人 800 感光元件，也是首度支援 60mm 長焦鏡頭，再搭配無損五焦段，從遠方霓虹招牌層次，到近處限量公仔細節，都能穩準鎖定、零失真呈現，在拍照部分過幾天也會有實測文章，屆時可以再搭配享用。

POCO F8 Series 台灣上市與優惠資訊

POCO F8 Series 不只透過全能配置制霸全場，寵粉也毫不手軟，台灣市場緊跟國際腳步，將於明日（27）上市，同時宣布於 11 月 27 日上午 10:00 起至 12 月 12 日止，購買新機直降新台幣 $1,000 元！四大核心裝備一次到齊，不論是音樂狂熱粉、攝影愛好者、手遊玩家還是時尚穿搭潮人，POCO F8 Series 都將為所有人帶來最極致的娛樂體驗。

POCO F8 Ultra 擁有牛仔藍及黑色兩款配色，提供 16GB+512GB、12GB+256GB 兩種容量選擇，售價分別為 $23,999 和 $21,999；POCO F8 Pro 則提供鈦銀色、藍色、黑色三種顏色，並帶來 12GB + 512GB 和 12GB + 256GB 兩種配置選擇，售價分別為 $17,999 和 $16,999，預熱期間至 11 月 27 日上午 09:59 前止於小米商城 mi.com 可領 $500 元折扣券；將於 11 月 27 日 10:00 起於東森購物小米旗艦館及各大通路全面開賣。

▼本次也同步發表POCO Pad X1、M1平板系列，但台灣不會上市。

