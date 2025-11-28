高雄垃圾山+1！燕巢麒麟山遭惡意棄置　市府急清除：將依法求償

記者賴文萱／高雄報導

高雄垃圾山連環爆！國民黨高雄市議員參選人黃韻涵踢爆，在燕巢金山里麒麟山景觀園區路邊邊坡，遭人惡意棄置大量垃圾，她痛批，「被拍到的只有一堆，沒被看到的又有多少？」高雄市環保局經查，該區為已列管的髒亂點，限期地主改善但仍未清理，今調派人車清除，將移送法辦並依法求償。

▲高雄「垃圾山」再+1！黃韻涵踢爆燕巢麒麟山遭人惡意丟棄廢棄物。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃韻涵指出，她接獲民眾爆料，發現在燕巢金山里又見垃圾山，且就在麒麟山景觀園區附近，她直言，一個應該是看風景、散步的地方，卻再次出現垃圾山，這不是第一次，也絕對不是唯一的一次，被拍到的只有一堆，沒被看見的，又有多少？

▲▼高雄「垃圾山」再+1！燕巢麒麟山遭惡意棄置大量廢棄物。（圖／記者賴文萱翻攝）

「環境不會自己變壞，是因為有人選擇亂倒、也因為制度長期沒有盯緊。」黃韻涵強調，她會監督市府，一定要讓亂倒垃圾的人繩之以法，不能再讓破窗效應一再發生，不能再讓好山好水，被這種行為糟蹋。燕巢值得更乾淨的景色，也值得更有力量的管理。

▲燕巢麒麟山遭惡意棄置垃圾，市府出手清除。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，高雄市環保局表示，經查燕巢區金山段781地號，為已掌握列管的髒亂點，屬私有地，經本局限期地主改善後仍未清理，今日下午環保局調派人車清除，預計今日完成清理作業。

現場遭棄置家戶垃圾、紙箱、保麗龍等雜物，倘查獲行為人，將依違反廢清法36條規定，除裁處6000元～300萬元罰鍰外，並移送法辦，後續依廢棄物清理法相關程序向行為人、地主求償相關清除費用