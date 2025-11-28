記得儲水！彰化5鄉鎮12/3起停水降壓23小時　近2萬戶受影響

▲台水公司第11區管理處公布將於12/3-12/4南彰化5鄉鎮2萬戶停水。（圖／ETtoday資料照）
記者唐詠絮／彰化報導
台灣自來水公司第十一區管理處為辦理「彰南蓄配水池管線改接工程」，將於12月3日（星期二）上午8時起至12月4日（星期三）上午7時進行施工，期間彰化縣永靖、田尾、北斗、埤頭及溪洲等5鄉鎮將停止或降壓供水，總計影響近2萬戶。水公司呼籲受影響用戶提前儲水備用，並關閉抽水機電源，以免損壞。
本次施工停水時間長達23小時，受影響區域分為「停水」與「降壓供水」兩類。全面停水區域包括：永靖鄉(崙子村、光雲村、五汴村、東寧村、瑚璉村)，共3,339戶、田尾鄉(柳鳳村、打簾村、溪畔村、陸豐村)，共1,639戶。
降壓供水區域，範圍較廣總計影響14,974戶，包括永靖鄉(浮圳村、永興村、新莊村)共1,250戶、田尾鄉(豐田村、田尾村等8村)共3,666戶、北斗鎮(中寮里、西安里、大道里)共4,097戶、埤頭鄉和豊村（987戶）、溪州鄉(西畔村、張厝村12村)共4,974戶。
|鄉鎮/區域
|村/里
|停水戶數
|減壓供水戶數
|永靖鄉
|崙子村、光雲村、五汴村、東寧村、瑚璉村
|3,339
|田尾鄉
|柳鳳村、打簾村、溪畔村、陸豐村
|1,639
|永靖鄉
|浮圳村、永興村、新莊村
|1,250
|田尾鄉
|豐田村、田尾村等8村
|3,666
|北斗鎮
|中寮里、西安里、大道里
|4,097
|埤頭鄉
|和豊村
|987
|溪州鄉
|西畔村、張厝村等12村
|4,974
▲台水公司第11區管理處公布將於12/3-12/4南彰化5鄉鎮2萬戶停水。（圖／ETtoday製表）
水公司提醒民眾配合以下事項，停水期間請關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久導致損壞。建築物進水口低於地面的用戶，請關閉總表前制水閥，防範虹吸污染。
台水公司強調，請提前儲水備用；恢復供水後，管線末端與高地區用戶可能延遲數小時才有水。水公司將盡力縮小停水範圍與時間，造成不便敬請見諒。民眾如需了解最新停復水進度，可至台灣自來水公司停水查詢系統（https://web.water.gov.tw/wateroffmap/map）查詢，或電洽第十一區管理處（04）724-5031轉257或259，將有專人提供協助。
讀者迴響