生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

記得儲水！彰化5鄉鎮12/3起停水降壓23小時　近2萬戶受影響

▲台水公司第11區管理處。（圖／ETtoday資料照）

▲台水公司第11區管理處公布將於12/3-12/4南彰化5鄉鎮2萬戶停水。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣自來水公司第十一區管理處為辦理「彰南蓄配水池管線改接工程」，將於12月3日（星期二）上午8時起至12月4日（星期三）上午7時進行施工，期間彰化縣永靖、田尾、北斗、埤頭及溪洲等5鄉鎮將停止或降壓供水，總計影響近2萬戶。水公司呼籲受影響用戶提前儲水備用，並關閉抽水機電源，以免損壞。

本次施工停水時間長達23小時，受影響區域分為「停水」與「降壓供水」兩類。全面停水區域包括：永靖鄉(崙子村、光雲村、五汴村、東寧村、瑚璉村)，共3,339戶、田尾鄉(柳鳳村、打簾村、溪畔村、陸豐村)，共1,639戶。

降壓供水區域，範圍較廣總計影響14,974戶，包括永靖鄉(浮圳村、永興村、新莊村)共1,250戶、田尾鄉(豐田村、田尾村等8村)共3,666戶、北斗鎮(中寮里、西安里、大道里)共4,097戶、埤頭鄉和豊村（987戶）、溪州鄉(西畔村、張厝村12村)共4,974戶。


鄉鎮/區域 村/里 停水戶數 減壓供水戶數
永靖鄉 崙子村、光雲村、五汴村、東寧村、瑚璉村 3,339  
田尾鄉 柳鳳村、打簾村、溪畔村、陸豐村 1,639  
永靖鄉 浮圳村、永興村、新莊村   1,250
田尾鄉 豐田村、田尾村等8村   3,666
北斗鎮 中寮里、西安里、大道里   4,097
埤頭鄉 和豊村   987
溪州鄉 西畔村、張厝村等12村   4,974

▲台水公司第11區管理處公布將於12/3-12/4南彰化5鄉鎮2萬戶停水。（圖／ETtoday製表）

水公司提醒民眾配合以下事項，停水期間請關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久導致損壞。建築物進水口低於地面的用戶，請關閉總表前制水閥，防範虹吸污染。

台水公司強調，請提前儲水備用；恢復供水後，管線末端與高地區用戶可能延遲數小時才有水。水公司將盡力縮小停水範圍與時間，造成不便敬請見諒。民眾如需了解最新停復水進度，可至台灣自來水公司停水查詢系統（https://web.water.gov.tw/wateroffmap/map）查詢，或電洽第十一區管理處（04）724-5031轉257或259，將有專人提供協助。

11/26 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

