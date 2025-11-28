彰化社頭百年土地公1天內「被潑漆又縱火」　信眾氣炸了！　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣社頭鄉湳底村的山壩福德宮，26日才剛被發現遭人闖入潑灑紅漆惡意破壞，正當管委會著手清理修復之際，相隔不到24小時， 工人27日上午準備進場維修時，驚見廟內地面出現大片焚燒痕跡，現場一片狼藉，竟又遭人縱火。管委會對此感到不可置信，直呼「實在太離譜」，希望警方能儘速破案，以免讓地方人心惶惶。

▲社頭鄉百年土地公廟遭潑漆縱火。（圖／民眾提供，以下同）

▲社頭鄉百年土地公廟遭潑漆。

山壩福德宮是湳底村的信仰中心之一，供奉的土地公是村內許多人從小拜到大，原本的石頭土地公廟已有百年歷史，今年村民才為土地公打造神像，並募款數十萬元，為土地公蓋新廟，並定12月要安座入火，沒想到新廟還沒啟用就被破壞。

山壩福德正神管委會主委邱金珍說，昨天上午發現剛蓋好的福德宮新廟裡的牆面麒麟竟被潑紅漆破壞，已向警方報案，沒想到昨日上午要進場維修的工人又通報，新廟地面又有焚燒泡棉的痕跡，出現一大片焦黑。

管委會懷疑是同一個人又來放火燒土地公新廟，大家都覺得太誇張了，希望警方儘速逮到不法分子，否則地方議論紛紛。警方強調，正調閱周邊監視器，積極偵辦中。