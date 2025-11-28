苗栗路口2車事故！19歲無照男翻車 波及路旁3車再遭重罰

▲苗栗縣竹南鎮龍山路和龍安街路口，今晨發生2車碰撞事故，其中1車翻覆後波及路旁2部機車和1輛轎車。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮龍山路、龍安街交叉路口今（28）日清晨發生翻車事故。1名19歲王姓男子駕車，在無號誌路口跟陳姓男子的轎車碰撞後，王男轎車翻車，滑行過程中波及路旁的2部機車和1輛轎車，王男輕傷未送醫，但王男沒有駕照將吃上最高可罰6萬元罰單。

竹南警分局今天表示，今天清晨4時許接獲龍山路163巷、龍安街十字路口，發生一起汽車翻覆交通事故，竹南派出所員警獲報後，立即趕赴現場管制交通並協助處理。

警方初步調查，王姓男子（19歲、無駕駛執照）駕駛白色轎車，沿龍山路一段163巷東往西行駛，跟陳姓男子（55歲）、自龍安街北往南行駛的黑色轎車，2車在路口發生碰撞，王姓男子轎車失控翻覆，並波及停放路旁的2部機車及1輛汽車，翻車也一度堵住巷口。

警方說，王姓男子手部、腰側輕微擦挫傷，救護人員現場擦藥未就醫，現場民宅多人被撞擊聲驚醒，紛紛起床察看；雙方駕駛酒測值均為0，初步排除酒駕，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。不過，王男沒有駕駛執照駕車，依法可裁罰36,000~60,000元不等罰款。