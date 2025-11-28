毒男蛇行狂飆躲臨檢！害貧血女友頭暈軟腳跌地　一查也是通緝犯

▲毒蟲情侶情騎機車違規，見警攔查騎車高速蛇行逃竄。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

36歲游姓男子騎機車載著28歲林姓女友因未使用方向燈拒警攔查，毒駕高速蛇行逃竄，不過300公尺就遭警網圍捕，經查游男涉嫌毒品案被通緝，後座林姓女友因本身貧血受不了逃逸時顛簸而臉色發白、腳軟，所幸經救護人員檢查並無大礙，但林女因洗錢防治法遭通緝，警方將游、林2人移送歸案。

▲▼警網圍捕當場壓制，並從林姓女子口袋起獲安非他命毒品。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵所員警鄭志宇及劉豐毓27日16時40分巡邏時，在桃園區南山街發現機車騎士未依規定使用方向燈，立刻對其進行稽查取締，但該騎士不願配合立即高速逃逸。

員警在後尾隨並通報發動攔截圍捕，期間該騎士不斷蛇行閃避車輛，逃逸約3百公尺被員警攔獲。經查詢身分為游姓男子因涉嫌毒品案遭發布通緝中、因吸食毒品後騎乘機車所以拒檢逃逸，及其後載林姓女友也因涉嫌洗錢防制法案件遭發布通緝中，員警並從她衣服口袋起獲安非他命毒品。

由於林女下車臉色發白、頭暈軟腳，經瞭解係因本身貧血，隨游姓男友逃逸時的顛簸讓她感到不適，員警馬上買來飲料讓她飲用緩解徵狀，並通報消防人員到場協助救護，經救護人員檢查並無大礙，警方偵訊後將兩人解送歸案。